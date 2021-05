Bremerhaven. Die Finalteilnehmer stehen fest: Bayer Leverkusen und Heidelberg werden am Wochenende die beiden Endspiele um die Meisterschaft in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A bestreiten. In einer gemeinsamen Videokonferenz haben sich die Teams der Liga darauf verständigt, die bestehenden Statuten im laufenden Wettbewerb nicht mehr zu verändern. Was wiederum zur Folge hat, dass die wegen erneuter Coronafälle und damit einhergehender Quarantänemaßnahmen ausgefallenen Spiele der Panthers Schwenningen, der Eisbären Bremerhaven und der Kirchheim Knights ersatzlos gestrichen und aus der Wertung genommen wurden. Und auch das eigentlich noch fällige Entscheidungsspiel zwischen Heidelberg und Kirchheim entfällt.