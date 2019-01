April ging der Bremische Schwimmverein mit 18 Teilnehmern aus seinen Wettkampfmannschaften, sowie zwei Masterschwimmern an den Start. Nachdem das Pflichtzeitenniveau im Bremer Landesschwimmverband in der Saison 2017/18 deutlich angehoben wurde, war schon allein die Qualifikation für die Meisterschaften eine besondere Leistung.

Mit vier Landesmeistertiteln war Kristian Elfers erfolgreichster Teilnehmer vom BSV. Er siegte in der offenen Klasse mit Saisonbestleistungen über 50 und 100m Freistil in 0:24,95 und 0:52,62 min.; sowie in seiner Paradedisziplin Schmetterling über 50m in 0:26,13 und 100m in 0:56,78 min.

Zweimaliger Landesdritter in der offenen Wertung wurde Armin Herms mit persönlichen Bestleistungen über 50m Brust in 0:32,31 und 100m Brust in 1:12,42 min. Ebenfalls Platz drei in der offenen Wertung erreichte Timo Behrens (Jahrgang 2001) mit 04:39,89 über 400m Freistil; er wurde außerdem Jahrgangsmeister über 100m Schmetterling und jeweils Jahrgangsdritter über 200m Brust und Freistil.

Jahrgangsmeisterin über 50m Rücken wurde Lilly Sophie Herzig (2005); sie gewann außerdem Silber über 200m Rücken. Zweimal Jahrgangszweiter wurde Niklas Behrens (2003) über 50 und 400m Freistil; er belegte Platz drei im Jahrgang über 50m Brust und 200m Freistil. Zweiter im Jahrgang wurde auch Nils Florian Elfers (2005) über 200m Freistil; er belegte zudem jeweils Platz drei über 200m Rücken und 400m Freistil.

Außerdem hatten sich für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften qualifiziert: Annabel und Laura Molner, Lisa Hilbers, Mohammad Farhat, und zeigten gute Leistungen, auch wenn sie keine Medaillenplätze erreichen konnten.

Landesvizemeister wurde die 4x100m Freistilstaffel der Herren in der Zeit von 03:44,51 min. mit den Schwimmern Kristian Elfers (0:52,41), Mohammad Farhat (0:59,39), Timo Behrens (0:56.60) und Armin Herms (0:56.11). Sie konnten damit die aktuelle Mannschaftsbestzeit von den Norddeutschen Meisterschaften 2017 um 5,3 Sekunden unterbieten.

Auch die Schwimmer der BSV-Nachwuchsmannschaft erreichten viele Bestzeiten und Medaillenplätze in ihren Altersklassen. sechsfacher Landesjahrgangsmeister wurde Luca Gorniak (2007) in glänzender Form mit persönlichen Bestzeiten über 50m, 100m und 200m Freistil, 50m und 100m Brust sowie 50m Rücken.

Lucas Gründel (2008) wurde Landesjahrgangsmeister über 400m Freistil und belegte über 100m und 200m Freistil Rang drei. Nikita Dudkin (2008) erreichte auf den Strecken 50, 100, 200 und 400m Freistil, 50 und 100m Rücken, sowie 100m Brust jeweils eine Silbermedaille. Finn Lukas ﹰHerzig (2008) wurde in persönlicher Bestzeit Zweiter über 200m Lagen und holte außerdem zweimal Bronze über 50m und 100m Rücken.

Henry Haag (2007) erreichte Silber über 400m Freistil und über 200m Freistil Bronze. Ayleen Lang (2007) wurde Zweite über 100m, 200m und 400m Freistil und konnte über 50m Freistil, 100m Brust und 50m Rücken die Bronzemedaille erringen. Henriette Klatte (2006) konnte sich über 100m Brust und 400m Freistil auf Rang drei positionieren, und sich zusätzlich über zwei persönliche Bestzeiten freuen.

Ein besonderer Höhepunkt für die Jungen der Jahrgänge 2007 bis 2009 war die 4x50m Freistilstaffel: In einem spannenden Rennen setzte sich die BSV-Staffel in der Besetzung Henry Haag, Nikita Dudkin, Finn Lukas Herzig und Luca Gorniak durch und wurde Bremer Landesmeister in der Zeit von 2:29,26 min. In gleicher Besetzung wurden die Jungs bei der 4x50m Lagenstaffel Zweiter. Die Mastersschwimmer, Michael Müller-Larrey und Günter Tobisch konnten nach DSV-Masterspunkten, nach denen bei den Bremer Landesmeisterschaften die Masters in einer weiblich-/männlichen Mixed-Wertung ausgezeichnet werden, jeweils erste Plätze belegen.