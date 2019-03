Brinkums Erfolgsduo an der Seitenlinie: Co-Trainer Jörg Bender (links) und Cheftrainer Dennis Offermann. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Eins stand für Jörg Bender, Co-Trainer und Abteilungsleiter bei den Fußballern des Brinkumer SV, in der Stunde des großen Triumphes fest: „Die Aufstiegsrunde wird nur noch Genuss“, sagte er nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Bremen-Liga vor einer Woche. Diese Aussage zeigt, wie der Titelträger die am Dienstag beginnende Relegation zur Regionalliga Nord angehen wird: Mit einer gesunden Portion Lockerheit, aber natürlich nicht ohne Ehrgeiz widmet sich die Elf vom Brunnenweg den drei Partien gegen die Vertreter aus den Oberligen Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen: „Wir wollen zeigen, dass wir mithalten können“, betont Trainer Dennis Offermann und fügt hinzu: „Wir gehen nicht mit dem Anspruch in die Spiele, aufsteigen zu müssen, aber wir nehmen es natürlich gern mit, wenn es passiert.“

Das Glücksgefühl der Meisterschaft schwebt immer noch über Spielern und Verantwortlichen des Brinkumer SV. Sie haben den Serien-Titelträger Bremer SV nach vier ersten Plätzen in Folge abgelöst. Brinkum hat den Ruf des ewigen Zweiten abgelegt. Forsche Töne sind aus dem Lager des neuen Champions aber nicht zu hören. Er hat die erste Meisterschaft nach neun Jahren vor allem genossen. Vor einer Woche feierte das Team gemeinsam mit Anhängern und Sponsoren nach dem entscheidenden 2:1-Sieg über den Bremer SV und nahm die Glückseligkeit in die aktuelle Woche hinein: Beim Training am Dienstag stand laut Offermann „die Freude im Fokus“. Die Mannschaft baute nach einer lockeren Einheit noch einmal den Grill auf und ließ es sich gutgehen. Der Sonnabend war schnell vorbei, das gute Gefühl aber dauerte an.

Titel keine Selbstverständlichkeit

In Brinkum sieht niemand die Meisterschaft als selbstverständlich an, erst recht nicht nach einer Saison, in der das Team im vergangenen Herbst eigentlich schon abgeschlagen war. Elf Punkte groß war der Abstand zur Spitze im Oktober – in der Bremen-Liga ist das eine Welt. Doch der BSV spielte unter Rückkehrer Offermann, der den glücklosen Walter Brinkmann als Trainer beerbte, eine überragende Rückrunde mit 13 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage und profitierte entweder von den Patzern oder aber den Querelen der anderen Spitzenteams. Auch in Brinkum gab es schwierige Zeiten, doch das Team vom Brunnenweg ließ sich vom Rücktritt des jahrelangen Managers Frank Kunzendorf im Februar nicht aus der Bahn werfen und war zur Stelle, als die Konkurrenz schwächelte. „Wie jeder alles für den anderen gegeben und wie hart jeder in den letzten Monaten gearbeitet hat, ist unglaublich“, hebt Offermann das Kollektiv als den entscheidenden Erfolgsfaktor hervor.

Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt sollen auch in der Relegation zum Brinkumer Trumpf werden. Offermann kann rund um 26-Tore-Stürmer Saimir Dikollari, Kreativspieler Marcel Dörgeloh oder auch Kapitän Jannik Bender auf starke Einzelspieler bauen, doch das allein wird nicht reichen. „Der Bremer SV hat es zuletzt nie geschafft, obwohl er das beste Spielermaterial im Bremer Bereich hatte“, verweist Offermann auf die vergeblichen Versuche des Kontrahenten vom Panzenberg, der vier Mal in Folge den Aufstieg verpasste. Der Bremer Vertreter gilt in der Relegation stets als das Team, das es auf jeden Fall zu schlagen gilt. Vor dem Bremer SV hatten es auch die Brinkumer versucht. 2013 aber waren sie chancenlos. Offermann, damals noch als Spieler auf dem Feld, und seine Elf nehmen nun einen neuen Anlauf, wissen aber um ihre Rolle: „Ich würde schon sagen, dass wir der Underdog sind. Aber wir nehmen diese Rolle gern an“, erklärt der 38-Jährige, ohne aber seine Mannschaft kleinzureden. „Ich glaube schon, dass wir in einem Spiel gegen jede Mannschaft bestehen können.“ In einer einfachen Punktspielrunde sei viel möglich.

Drei Partien in acht Tagen werden darüber entscheiden, welche beiden der vier Relegationsteilnehmer aufsteigen werden. Die erste führt die Brinkumer nach Schleswig-Holstein: Am Dienstag treffen sie ab 19.30 Uhr auf die KSV Holstein Kiel II. Die Jung-Störche sind lediglich Dritter geworden, aber die beiden vor ihnen platzierten Kontrahenten NTSV Strand und TSB Flesnburg hatten keine Lizenz beantragt.

Ähnlich ist die Situation in der Oberliga Hamburg: Nur der Tabellendritte FC Teutonia 05 will den Sprung in die vierte Liga wagen. Serienmeister TuS Dassendorf verzichtet derweil auch im fünften Jahr in Folge auf die Teilnahme an der Relegation. Die Teutonia musste bis vergangenen Dienstag um die Zulassung zittern, hat dann aber im zweiten Anlauf vom Norddeutschen Fußballverband die Lizenz erhalten. Der Verein aus dem Stadtteil Ottensen ist Brinkums zweiter Gegner. Die Partie findet am 26. Mai ab 15 Uhr auf neutralem Platz in Drochtersen statt.

Dritter Gegner noch offen

Die Entscheidung über den letzten Gegner des Bremen-Liga-Meisters fiel erst an diesem Sonnabend: Spitzenreiter Lupo Martini Wolfsburg ließ zum Saisonabschluss nichts mehr anbrennen und sicherte sich den direkten Aufstiegsplatz, der den Niedersachsen zusteht. Dem punktgleichen Tabellenzweiten VfL Oldenburg bleibt die Relegation als zweite Chance. Der Niedersachsen-Vize wird am Mittwoch, 30. Mai, ab 19 Uhr am Brunnenweg gastieren.

Wenn es gut läuft, kämpfen die Brinkumer dann noch um einen Platz in der Regionalliga. Der Verein hat im Frühjahr alles versucht, um die Lizenz für die vierte Liga zu erhalten, nun will die Mannschaft alles versuchen, um sportlich nachzuziehen. Allerdings ohne zu verkrampfen. Denn die Relegation wird nicht darüber entscheiden, ob die Brinkumer Saison eine sehr gute oder doch nur eine gute war. Diese Frage hat die Mannschaft mit der Meisterschaft längst beantwortet. Der Rest ist die schöne Zugabe zu einer schon jetzt historischen Saison.