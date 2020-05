Zuerst Trainer jetzt Manager des Bremer SV: Ralf Voigt (Christina Kuhaupt)

Er hat es weit gebracht in seinem Fußballerleben. Ralf Voigt, geboren 1965 in Hude, absolvierte insgesamt 234 Zweitligaspiele. Er trat für den VfL Osnabrück, den SV Meppen, Arminia Bielefeld, den Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf an. Später wurde er Sportdirektor des VfB Oldenburg, seit knapp zwei Jahren ist er für den Bremer SV aktiv, erst als Trainer, nun als Sportlicher Leiter. Leicht hatte es Ralf Voigt dabei nicht immer. Er ist zuckerkrank, seit seinem 13 Lebensjahr. Die Diagnose vermochte eine Laufbahn als professioneller Fußballer zwar nicht zu verhindern. Aber sie verband die Jahre in der 2. Liga mit einem Handicap. Zudem galt Voigt als recht guter, nicht aber als begnadeter Kicker. Den Ruf eines kompromisslosen Innenverteidigers musste er sich erst einmal erarbeiten.

Alles begann mit einem kleinen Unfall

Wenn der mittlerweile 54-Jährige nun auf seine aktive Karriere zurückblickt, fällt erst einmal dieser eine Satz: „Manchmal merkt man, wie stark der Mensch eigentlich ist.“ Natürlich beschreibt Voigt damit ganz allgemein, was von einem Leistungssportler zu erwarten ist. Dessen Talent allein führt ja nur selten zu Höchstleistungen. Es muss begleitet werden durch eine ganze Menge Mentalität. Sie ermöglicht den nötigen Ehrgeiz, fördert die Trainingsdisziplin und richtet den Fokus im Wettkampf aus. Aber dieser Satz von der „Stärke des Menschen“, er hat für Ralf Voigt gerade eine ganz andere Bedeutung bekommen. Vor wenigen Wochen wurde ihm der rechte Unterschenkel amputiert. „Ich hatte sicher schon schwere Situationen in meinem Leben, aber das ist noch mal etwas anderes“, sagt Voigt.

Er muss derzeit ganz besonders stark sein. Dabei hatte alles so harmlos begonnen. Am 12. Januar dieses Jahres wollte der BSV-Manager nur schnell auf die Terrasse laufen, um einen davonfliegenden Sonnenschirm zu sichern. Der kleinen Wunde am Zeh, die er sich beim Zusammenstoß mit einem Stein zuzog, hatte er keine besondere Bedeutung beigemessen. Sie wurde desinfiziert und verbunden. Das war es. Als Voigt aber am nächsten Tag in Stuttgart war, um ein Handballturnier seiner Tochter zu besuchen, konnte er nicht einmal mehr auftreten. „Ich dachte, es wäre ein Nerv eingeklemmt, habe aber nie an etwas Schlimmes gedacht“, erinnert sich Ralf Voigt.

Mehr zum Thema Trainer-Wechsel beim Bremer SV Paukenschlag am Panzenberg Ralf Voigt gibt Trainer-Posten auf und ist ab sofort Sportlicher Leiter. Turan Büyükata und Maik ... mehr »

Seine Frau hatte ihn damals zurückgefahren. Es ging umgehend in ein Oldenburger Krankenhaus, wo nach eingehenden Untersuchungen eine Sepsis festgestellt wurde. Weil die Klinik nicht ausgestattet war für einen solchen Fall, sollte Voigt nach Bremen verlegt werden, ins Rote Kreuz Krankenhaus. Gerade war der Krankentransport dort angekommen, verschlimmerte sich die Lage aber dramatisch. „Ich habe plötzlich ganz viel Wasser verloren“, sagt Ralf Voigt. Er wisse bis heute nicht, was genau damals passiert ist. Sicher sei dagegen, dass die fünfstündige Not-Operation damals sein Leben rettete.

Ein Ende hatte das Leiden damit allerdings noch nicht. Wochenlang lag Voigt auf der Intensivstation, es kam zu Komplikationen und schließlich drei weiteren Operationen. Die letzte erforderte Ende Februar die Amputation des Unterschenkels. „Da brauchst du erst mal ein paar Tage“, sagt Ralf Voigt. Die schwierige Zeit hat ihn mitgenommen, und der folgenschwere Verlauf der Sepsis ist nun ein ständiger Begleiter seiner Gedankenwelt. Mit 54 Jahren war Ralf Voigt zwar nicht mehr auf dem körperlichen Niveau seiner aktiven Zeit. Aber vor der Erkrankung hatte er zwei gesunde Beine gehabt – und sie machen einen Fußballer auch im reiferen Alter irgendwie aus. „Ich dachte: Nun habe ich mein ganzes Leben mit diesem Sport finanziert, und jetzt ist alles weg“.

Seine Eltern haben ihm Mut gemacht

Es ging ihm Vieles durch den Kopf in den Tagen nach der letzten Operation. Da waren die Sorgen um die Zukunft, klar. Aber es ging auch um seine Eltern. „Ich hatte Angst, es ihnen zu erzählen, ich wollte sie schützen“, sagt Ralf Voigt. Er musste ja schon genug leiden unter der Situation. Da sollten nicht noch andere in die Sache hineingezogen werden. Schon gar nicht die eigenen Eltern. Irgendwann musste Voigt sie aber informieren: „Sie haben es dann stärker aufgenommen als gedacht und mir Mut gemacht.“ Menschen, die jetzt da sind und einem Mut machen – das ist auch ein ziemlich großes Thema in diesen Tagen. Es ist schon so, dass Ralf Voigt, der ehemalige Profi, nun sehr zielstrebig an der Rückkehr ins Leben arbeitet. Nach einigen Tagen der Unsicherheit folgte ja schon bald ein klar umrissener Plan: Die bitteren Erfahrungen der vergangenen Wochen ließen sich nicht mehr verhindern, und sie haben auch ihre Spuren hinterlassen.

Aber der Umgang mit diesem Schicksal liegt noch immer in seiner Hand. Jetzt geht es um Disziplin und Fokussierung. „Ich bin froh über diesen Ehrgeiz, es ist eine absolute Stärke, nicht aufzugeben“, sagt Ralf Voigt. Aber er weiß auch, wie wichtig nun die Menschen in seiner Nähe sind. Seien es seine „tolle Frau“, die ihm täglich zur Seite steht, die Eltern oder die vielen Verwandten. Daneben gibt es die vielen alten Weggefährten und die Spieler des Bremer SV, allen voran Sajieh Jaber, zu dem er eine besondere Verbindung pflegt. Sie erkundigen sich und sind da, wenn sie gebraucht werden. „Ich bin sehr glücklich über diese Unterstützung“, bekennt Voigt. Er ist gerührt, wenn er an diese neue Seite seines Lebens denkt.

Mehr zum Thema Bremen-Liga Wechselspiel an der Seitenlinie Der Bremer SV hat sich umstrukturiert – im ersten Spiel nach dieser Maßnahme gelingt ein 3:1 gegen ... mehr »

Man könnte sagen: Die Erkrankung und ihre Folgen musste er ertragen. Die Hilfe darf er erleben. Sie macht das eigene Leid nicht vergessen, aber erträglicher. Das Leid der anderen hat Ralf Voigt daneben auch im Kopf. Zu frisch sind die Erinnerungen an den Krankenhausaufenthalt, der erst vor rund vier Wochen endete. Dort war er einigen Menschen begegnet, denen es noch viel schlechter ging als ihm. Daran muss er derzeit oft denken – vor allem, wenn es um den Profifußball geht, seine alte berufliche Heimat: „Es gibt gerade so viel Leid, und dann befassen sich die Leute mit Fußballspielen und dass es jetzt unbedingt weitergehen muss.“ Er bringt kein Verständnis auf für die Diskussionen. Aus seiner Sicht wird gerade eine gute Gelegenheit verpasst: „Ich weiß, dass der Profifußball auf einem anderen Planeten lebt, aber er hätte jetzt die Chance, etwas daran zu ändern.“

Die ersten Schritte mit der Prothese

Aber vielleicht ergibt sich aus der Sonderrolle des großen Fußballs ja etwas für die kleinen Klubs? „Ich glaube und hoffe, dass diese Situation uns Amateuren hilft – hier sehe ich noch die Ehrlichkeit“, sagt Ralf Voigt. Er hat seine Aufgabe als Sportlicher Leiter des Bremer SV bereits wieder aufgenommen und plant mit dem kommenden Trainer Benjamin Eta die neue Saison – wann immer diese auch beginnen wird. „Wir müssen vorbereitet sein“, betont Voigt. Und dann gibt es ja noch dieses neue Leben. Den beschwerlichen Weg zurück zur eigenen Mobilität. Erst vor ein paar Tagen ist er mithilfe seiner Prothese knapp einen Kilometer gelaufen. Das war ein richtig guter Start, eine tolle Leistung für einen Ungeübten. Sie gelang ihm auch viel früher als erwartet. „Es geht schnell, aber ich brauche jetzt einfach diese Sicherheit“, sagt Ralf Voigt. Er ist gerade ziemlich stark.