Das Bremer Männer-Boot nennt sich Lokomotive. Unter Dampf steht sie 2020 aber nicht mehr. (Sören Dannhauer)

Bremen. Wenn man das mal mit dem Fußball vergleichen möchte, wäre das so: Im Fußball ist Bremen in der kommenden Bundesliga-Saison bei den Männern vielleicht nicht mehr dabei, bei den Frauen vielleicht wieder. In der Ruder-Bundesliga ist Bremen definitiv nicht mehr vertreten, weder bei den Männern noch bei den Frauen. Die Bremer sind nicht abgestiegen, Auf- und Abstieg gibt es nicht im Rudern. Die Bremer haben nicht gemeldet, weder das Männer- noch das Frauenboot. Und die Nichtmeldung des Frauenbootes hätte beinahe die gesamte Bundesliga platzen lassen.

Die Ruder-Bundesliga hat etwas von einem Paradoxon. Einerseits schwärmen fast alle, die mitmachen, von der hohen sportlichen Attraktivität. Von einer spitzenmäßigen Stimmung, von einem begeisterten Publikum. „Auf der anderen Seite gehen die Meldezahlen Jahr für Jahr zurück“, sagt Ralf Warnke, der sich im Präsidium des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) auch um die Bundesliga-Belange kümmert. Jahr für Jahr bezuschusst der DRV die Bundesliga, die in den Regatten auf der Kurzdistanz von 350 mit einem Spannung versprechenden K.o.-System ausgerichtet werden. Es handele sich um einen mittleren fünfstelligen Betrag, sagt Warnke.

Damit weder die wirtschaftliche Darstellbarkeit noch die sportliche Attraktivität ins Wasser fällt, habe man, so sagt es der Ruderfunktionär, eine Mindestanzahl an Bootsmeldungen benötigt. Für die Saison 2020 hatten zunächst ausreichend Männerboote, und zwar 18, die Unterlagen eingereicht. Aber nicht genug Frauenboote. Acht hätten es mindestens sein müssen. Sechs waren es nur. Der Lizensierungsschluss wurde daraufhin verschoben, vom 31. Januar auf den 14. Februar. Keine acht Frauenboote, keine Bundesliga, weder bei den Männern noch bei den Frauen, das war die beängstigende Formel. „Es stand wirklich auf des Messers Schneide“, sagt Ralf Warnke. Auf den letzten Drücker hätten dann doch noch zwei Frauenteams gemeldet - und damit quasi das Aus abgewendet, dass durch den Bremer Verzicht gedroht hatte.

In Bremen hatte sich 2019 nach langer Pause wieder ein Frauenteam in das Abenteuer Bundesliga gestürzt, in einer Mischung aus Neugier, Euphorie und Verrückte-Sache-das-Denken. Die Frauen genossen die Atmosphäre auf den Regatten und besiegten auch die Sorge, eine sportliche Lachnummer zu sein. Waren sie nicht. „Und jetzt sind wir alle traurig, das ist sehr sehr schade“, sagt Kapitänin Mareike Tippe zum umgehenden Rückzug nach dem gelungenen Comeback. Eine Meldung für 2020 wäre machbar, aber sinnlos gewesen.

Nur acht bis zehn Ruderinnen, sagt Tippe, hätte man zusammenbekommen, die die nötige Zeit für Training und Wettkämpfe hätten aufbringen können. Für solch ein Projekt wäre aber ein Personal wie im Vorjahr zwingend erforderlich. Weil übers Jahr immer wieder Leute ausfallen, wegen Krankheit, Verletzung, privater oder beruflicher Termine. 2019 hätten 15 bis 16 Ruderinnen mitgemacht, sagt Tippe. Auslandsstipendium, Schwangerschaft, Ortswechsel oder einfach andere Lebens-Prioritäten – die Gründe für die Absagen waren vielfältig. „Zudem braucht man eine funktionierende Mischung im Boot“, sagt Trainer Sören Dannhauer. Wenn zu wenig erfahrene Leistungsruderinnen oder wenigstens Ex-Ruderinnen und zu viele Hobbysportlerinnen die Crew bilden, wäre der Weg zur Lachnummer nicht mehr weit auf den Bundesliga-Regatten. Weder für die Sportlerinnen noch für Sponsoren, tatsächliche oder potenzielle, ist ein Abonnement auf den letzten Platz eine reizvolle Sache.

Die Gründe für den Rückzug des Bremer Männerbootes sind ähnlich gelagert. „Die Bundesliga verzeiht nichts, da muss jeder Schlag sitzen“, sagt Kapitän Jens Große mit Blick auf die kurze Renndistanz von 350 Metern. Der Trainingsaufwand sei enorm, erzählt er. Zwar nicht so wie früher, als er als Leistungsruderer zwölf Trainingseinheiten pro Woche zu bewältigen hatte. Aber wöchentlich drei Einheiten im Boot, zwei im Kraftraum, dazu noch individuelles Krafttraining, das hätten sie sich schon vorgenommen, um mitmischen zu können. Das sei einigen zu viel gewesen. Andere seien weggezogen, darunter auch die Steuerleute.

Neun bis zehn Leute hätte zugesagt für 2020, für die gesamte Saison seien es sogar nur sieben gewesen. Im Vorjahr waren es noch 15. Die Personaldecke sei zu dünn, die Kernmannschaft mit entsprechendem Leistungsniveau zu klein geworden. Traditionell kommen viele Ruderer aus dem akademischen Bereich, da sind Ortswechsel oder berufliche Belastungen stets einzupreisen. Große selbst, 36 Jahre alt, arbeitet als promovierte Ingenieur und sogenannter Group Leader an der Bremer Uni, am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation.

Man sei künftig wohl verstärkt auf externe Ruderer angewiesen, die nach Bremen ziehen, sagt Große. Ob er es selbst schaffe, sich noch einmal zu motivieren für den erheblichen Bundesliga-Aufwand, wisse er nicht, gibt er zu. Dass die Bremer sehr willkommen wären in der Ruder-Bundesliga, steht dabei außer Frage. „Wir wollen mit diesem Format gerne weitermachen“, sagt Ralf Warnke, „und hätten großes Interesse daran, dass die Bremer bald wieder dabei sind.“

Zur Sache

Zwölfte Saison startet in Frankfurt

Die Ruder-Bundesliga ist, so stellt es der Verband dar, ein weltweit einzigartiges Format. Die Saison 2020, die lange Zeit vor einer Absage stand, startet mit 18 Männer- und acht Frauenbooten am 23. Mai in Frankfurt am Main. Bis zum September sind vier weitere Regatta-­Tage in Münster, Hannover, Leipzig und Bad Waldsee terminiert. Es ist die inzwischen zwölfte Bundesliga-Saison. Im Vorjahr siegte bei den Frauen erneut der "HavelQueen-Achter“ aus Berlin und Potsdam. Bei den Männern konnte der „Hauptstadtsprinter DWB-Holding Berlin“ genannte Achter seinen Titel ebenfalls verteidigen. Die Bremer Boote, die für 2020 nicht mehr gemeldet haben, wurden Zehnte (Männer) beziehungsweise Sechste (Frauen).