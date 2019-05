Spielte für Werder: Manfred Burgsmüller. (Imago)

Der ehemalige Werder-Stürmer Manfred Burgsmüller ist tot. Das berichtet die "Bild-Zeitung". Demnach starb er bereits am vergangenen Samstag im Alter von 69 Jahren in seiner Wohnung in Essen. Eine Freundin hatte ihn gefunden und alarmierte umgehend den Rettungsdienst. Dieser konnte das Leben des Ex-Profis aber nicht mehr retten.

Burgsmüller war 1985 zu Werder gewechselt. Bis 1990 spielte er in Bremen, bevor er seine Karriere beendete. Insgesamt absolvierte Burgsmüller 447 Bundesliga-Spiele für Essen, Dortmund, Nürnberg und Werder und erzielte dabei 213 Tore.

„Manni war, glaube ich, der genialste Fußballer, mit dem ich überhaupt zusammen gespielt habe. Man konnte so viel von ihm lernen, so viel hat er einem mitgegeben, das war unglaublich. Er war ein toller Mensch - und er war ein absolutes Schlitzohr“, erinnert sich Dieter Eilts an seinen ehemaligen Teamkollegen. (mmi/mw)

