Ein bisschen Anlauf benötigten die Kickerinnen des ATS Buntentor schon – letztlich geriet der Einzug ins Finale des Lotto-Pokals angesichts des 6:1 (1:1)-Heimerfolgs über den SC Weyhe aber nicht in Gefahr. Im Gegenteil: Bereits vor der Pause hatte der Gastgeber zahlreiche Chancen zur Vorentscheidung besessen. Doch in den ersten 45 Minuten fehlte dem ATS in einigen Situationen der Zugriff auf die gegnerischen Offensivaktionen, und so gelang Catharina Stelljes auch die Führung der Gäste. Spätestens nach dem Wechsel trat Buntentor aber mit der nötigen Konsequenz an, nutzte auch die eigenen Chancen entschlossener aus. „In der zweiten Halbzeit lief es viel besser“, lobte ATS-Coach Dennis Bittner. Dabei trug sich Aline Stenzel gleich dreimal in die Torschützenliste ein. Die Bremerinnen profitierten insgesamt aber auch von der Personalmisere des Gegners: Infolge vieler Krankheitsfälle war der SC Weyhe mit elf Spielerinnen angereist und hatte zeitweilig sogar nur neun Kickerinnen auf dem Platz. Da war es kein Wunder, dass den Gästen mehr und mehr die Luft ausging.

Tore: 0:1 Stelljes (13.), 1:1 Brimmer (27.), 2:1 Brimmer (48.), 3:1 Stenzel (52.), 4:1 Stenzel (63.), 5:1 Stenzel (65.), 6:1 Arndt (77.).