Buntentors Karla Kedenburg (links) im Duell mit Markella Koskeridou vom HSV. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Es geht um Fußball. Das muss man vor dem Regionalliga-Aufstiegsspiel zwischen den Kickerinnen des ATS Buntentor und des Hamburger SV an diesem Sonntag (14 Uhr) betonen. Zuletzt standen ja Paragrafen im Mittelpunkt. Nachdem in der Halbzeit des Hinspiels beim HSV (0:4) nur eine Seite des Spielfeldes bewässert worden war, hatte der ATS Protest gegen die Wertung eingelegt. „Wir fühlen uns verschaukelt“, sagt ihr Trainer Marc Schönthal. Die Nachricht aus dem Sportgericht des Norddeutschen Fußball-Verbandes kam überraschend schnell: Am Freitag wurde dem ATS nahegelegt, den Protest zurückzunehmen – um die Gerichtsgebühren in Höhe von 125 Euro zu sparen. Da der Verein sich weigerte, folgte ein Urteil: der Protest wurde zurückgewiesen. „Man sagt, die Beweislage würde nicht ausreichen“, sagt Dennis Bittner, der zweite ATS-Coach. Es bleibt also beim 4:0 aus dem Hinspiel. Was das für das zweite Duell bedeutet? „Gute Frage“, sagt Marc Schönthal. Klar, die beste Lösung wäre ein 5:0-Erfolg der Bremerinnen. Aber das wäre schon eine sehr große Überraschung, auch für den Trainer. „Aber ich weiß, was im Fußball möglich ist“, betont Schönthal. In jeden Fall habe das ungewöhnliche Vorspiel einen positiven Effekt auf die Motivation des Teams: „Wir sind jetzt alle doppelt heiß."