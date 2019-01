„Nach einem punktlosen Saisonstart, und jetzt auf unbekannten Bahnen, da durften wir nicht nervös werden. Die Mannschaft hat ihre jahrelange Erfahrung gezeigt, war in beiden Spielen bis zum Schluss konzentriert und hat sich verdient belohnt“, sagte Mannschaftsführerin Simone Grziwa.

Gegen die Kielerinnen holten Anja Reincke und Silvia Albert (beide 893) in der ersten Achse die Führung. Nach der Mittelachse mit Daniela Efler (877) und Ute Wachtendorf, eingewechselt für Ute Fromm (879), lag das Team vier Holz in Rückstand. Die starke Schlussachse drehte das Blatt wieder, Silke Steitz (902) und die Höchstholz spielende Simone Grziwa (910) sicherten 3:0 Punkte.

Auch im zweiten Spiel gegen KSK Oldenburg/Holstein war es bis zum letzten Wurf der beiden Mannschaften sehr eng. Während Reinicke (879) nicht so gut klar kam, glänzte Albert (912), doch der Aufsteiger ging mit drei Holz in Führung. Wachtendorf (900), Efler (886), Steitz (895) sowie die erneut starke Grziwa (914) nahmen ihren Gegnerinnen jeweils ein paar Holz ab und erbeuteten so den zweiten Sieg. „Ein schöner Spielort. Wir kommen gern wieder nach Bordesholm“, resümierte Grziwa.