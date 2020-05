Bremerhaven. Der Basketball ruht, es ist still in den Räumlichkeiten der Eisbären Bremerhaven am Amerikaring. Die Spieler des Pro-A-Ligisten sind längst wieder Zuhause bei ihren Familien und Freunden, die festangestellten Mitarbeiter und Trainer des Klubs sind in Kurzarbeit. Mit einer Ausnahme: Geschäftsführer Nils Ruttmann hält in seinem Büro die Stellung. Und obwohl aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nichts geht in Sachen Basketball, hat Ruttmann viel zu tun, „der Schreibtisch ist voller denn je“, sagt der 38-Jährige.

Als die Zweitligasaison Mitte März abgebrochen wurde, lagen die Eisbären Bremerhaven auf Platz zwei und hatten sich damit ebenso wie Tabellenführer Chemnitz das sportliche Aufstiegsrecht gesichert. Trotz erster Erfolge auf dem nach dem Vorjahresabstieg eingeleiteten Kurs der Konsolidierung wäre an einen direkten Wiederaufstieg aus finanziellen Gründen in diesem Frühjahr eigentlich noch nicht zu denken gewesen. Doch weil die Basketball-Bundesliga (BBL) aufgrund der mit der Corona-Krise einhergehenden wirtschaftlichen Probleme vieler Vereine zentrale Punkte des Lizenzierungsverfahrens ausgesetzt hat, sind auch die Eisbären plötzlich wieder im Spiel.

Ein Mindestetat von drei Millionen Euro, dazu ein positives Eigenkapital von 250 000 Euro – an diesen Vorgaben sind die Eisbären, die zudem noch Altlasten von mehr als 650 000 Euro plagen, in der Abstiegssaison noch gescheitert. Diese bisherigen Standards gelten aber nicht mehr, neue Richtlinien sollen bis spätestens Ende Juni vorliegen. Für die Eisbären ist das Chance und Risiko zugleich. „Wir werden unsere Hausaufgaben machen“, hatte Hauptgesellschafter Wolfgang Grube erklärt und den Eisbären grünes Licht gegeben, sowohl für die Pro A als auch für die Bundesliga einen Lizenzantrag zu stellen.

Bundesliga mit 19 Klubs?

Diese Anträge haben die Eisbären Bremerhaven im April fristgerecht gestellt. Nun aber geht es darum, diese Anträge auch mit Zahlen zu unterfüttern, sprich: wirtschaftlich auf solide Beine zu stellen und dabei auch seriös vorzugehen, so Ruttmann. Was schon bei der Kalkulation der Zuschauereinnahmen kaum möglich ist. Bis zum vorzeitigen Saison-Aus der Pro A kamen im Schnitt 1003 Zuschauer in die Stadthalle. „Wo soll man nun ansetzen?“, fragt Nils Ruttmann. „Wir wissen ja gar nicht, ob und wann wir wieder vor Publikum spielen dürfen.“ Überdies, betont der Geschäftsführer, sei es in der aktuellen Lage schwer, neue Sponsoren zu gewinnen oder mit bestehenden Sponsoren höhere Werbeverträge auszuhandeln. Für die Eisbären wird es also eine Herkulesaufgabe, einerseits den nach dem Abstieg halbierten Etat mit Blick auf die Bundesliga wieder signifikant zu steigern und zugleich – wie eigentlich beabsichtigt – am Drei-Jahres-Plan festzuhalten und die Altlasten schrittweise zu tilgen.

Chancenlos sieht Ruttmann die Eisbären in einem Lizenzierungsverfahren indes nicht. „Anhand der Zahlen der letzten Monate, die wir vorgelegt haben, erkennt man, dass sich unsere finanzielle Lage vor dem Eintritt der Krise positiv entwickelt hatte“, sagt der Geschäftsführer und ergänzt: „Wir hoffen, dass der Gutachterausschuss den Konsolidierungskurs honorieren wird.“

Die BBL steht selbst derweil vor einem großen Dilemma. Sportlich stünden 19 Teams für die kommende Saison in den Startlöchern, 19 Klubs, die allesamt wirtschaftlich durch die Corona-Krise arg gebeutelt sind. „Wir haben zu dieser Saison den Mindestetat von zwei auf drei Millionen Euro erhöht, das war ein wichtiger Schritt“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz gegenüber der Bild-Zeitung. „Senken wir das wieder? Wenn ja, wirft das die Liga und ihre Entwicklung um Jahre zurück. Wenn nein, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir in der nächsten Saison alle Klubs wiedersehen werden.“ Gleichwohl scheint Holz bereit, Abstriche bei der Zahl der Teams in Kauf zu nehmen. “Wir haben eigentlich nicht vorgehabt, mit 19 zu spielen. Das ist eine krumme Zahl. Die BBL ist auf 18 ausgelegt“, sagte Stefan Holz kürzlich gegenüber Magentasport über die Aussicht, dass es in der kommenden Saison 19 Erstligisten geben könnte.

Für die Pro A haben mit Schalke 04 (Rückzug) und Elchingen (Aufstiegsverzicht) bereits zwei Vereine die Segel gestrichen, aus finanziellen Gründen wohlgemerkt. Allerorten ist die Not groß, auch das Erstligaschlusslicht Hamburg Towers kämpft um die Existenz. Soweit soll es in Bremerhaven nicht kommen. „Hier wird seriös geplant. Es gibt kein Harakiri“, sagt Nils Ruttmann.

Zur Sache

Fans wählen Team des Jahrzehnts

Die Lieblinge stehen fest: Aktuell wird zwar kein Basketball gespielt, dafür aber sind die Eisbären Bremerhaven in den sozialen Medien sehr aktiv und halten so Kontakt zu ihren Anhängern. Jetzt waren die Fans auf dem Facebook-Kanal aufgefordert, ihre Starting Five des Jahrzehnts zu wählen. Für jede Position standen fünf Spieler zur Wahl, die in den vergangenen zehn Jahren mehr oder weniger lange das Trikot der Eisbären getragen haben. „Die Resonanz war überragend“, sagt Geschäftsführer Nils Ruttmann. Das Ergebnis steht inzwischen fest, bis zu diesem Sonntag wurde täglich ein Sieger präsentiert, der sich jeweils sogar mit einer Videobotschaft bei den Fans bedankt hat. Die fünf Lieblingsspieler sind Jordan Hulls (Point Guard), Adrian Breitlauch (Shooting Guard), Fabian Bleck (Small Forward), Jeff Gibbs (Power Forward) und Andrew Drevo (Center).