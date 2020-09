Die Cheerleading-Abteilung der Bremen Firebirds erlebte in Corona-Zeiten einen echten Boom. (TOM LORENZ)

Bremen. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch die Aktivitäten und die Entwicklung der Cheerleadingabteilung der Bremen Firebirds beeinflusst. Auf der einen Seite, der negativen, steht da die Absage der mit großen Erwartungen verbundenen Reise in die USA, auf der anderen - positiven - Seite ist da aber auch der große Zulauf der Sparte. Sportdirektor Cheerleading, Alexander Balz, spricht sogar von einem echten Cheerleadingboom bei den Firebirds.

Dass die Firebirds mit ihren Cheerleadingteams zuletzt bei regulären Titelkämpfen im Einsatz waren, ist schon Monate her. Die letzte Meisterschaft fand im Februar statt, an der die vier Teams der Bremen Firebirds teilgenommen haben. Danach sollte es für das Allstarteam der Firebirds Cheerleader im April zu zwei Meisterschaften in die USA, nach Orlando Florida gehen.

Doch der Höhepunkt des Jahres blieb den Btremerinnen und Bremern verwehrt. Denn es folgte das Einreiseverbot und die Absage der Reise aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die Trauer bei den Aktiven und Vereinsverantwortlichen war groß und der Ärger über die damit verbundenen Schwierigkeiten hält an, so wurden die Kosten für die Flüge immer noch nicht zurückgezahlt.

Auf der anderen Seite erlebten die Firebirds-Cheerleaders einen enormen Zulauf an neuen Mitgliedern. Es wurde viel über die verschiedenen Kanäle der sozialen Medien geworben und vom Verein aus virtuelles Training für die Junior- und Seniorteam angeboten. Täglich kamen bei den Firebirds neue Anfragen für ein Probetraining rein.

Im April entschied sich die sportliche Leitung, die Saison 2019/2020 zu beenden und die Vorbereitungen für den Neustart der Serie 2020/2021 zu beginnen. Die Teams wurden umstrukturiert und zwei weitere Mannschaften gegründet, sodass die Firebirds Cheerleader jetzt vier Jugendteams und zwei Seniorteams anbieten.

In enger Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Bremen und dem Sportamt durfte das Training bald wieder draußen und dann auch in der Halle nach einem gut ausgearbeitetem Hygienekonzept beginnen. Täglich kamen über die Homepage www.bremen-cheerleading.de Anfragen fürs Probetraining rein. „Wir waren kurz davor, aufgrund der Auflagen einen Aufnahmestopp zu machen“, erinnert sich Alexander Balz.

Rechtzeitig im September erlaubte man in Bremen wieder den Sport in festen Gruppen von 50 Personen. Gerade im Peewee-Bereich, dem Bereich für die jüngsten Cheerleader, konnten die Bremer Verantwortlichen einen enormen Anstieg an neuen Mitgliedern feststellen, sodass die Firebirds mittlerweile das Cheerleadingteam Nummer sieben gegründet haben. Cheerleading für Kinder ab fünf Jahren ist jetzt in zwei Teams im Peeweebereich möglich.

Dieses neue Team, die BFC Stormies, freuen sich jetzt auf weitere neue Mitglieder, die auch ohne Erfahrung diesen Sport ausüben können. Cheerleading ist ein Teamsport der Akrobatik, Turnen und Tanzen verbindet und für jeden eine Position hat, ob am Boden als Base oder in der Luft als Flyer.

„Unsere Teams freuen sich alle über Verstärkung, im Senior Coedbereich ab Jahrgang 2003 werden auch Männer gesucht“, sagt Alexander Balz. „Die Nachwuchsförderung wird bei uns groß geschrieben, und so hatte der Coronabreak für unseren kleinen Verein in Sachen Cheerleading durchaus auch positive Seiten“, fügt er hinzu.

Die Teams der Bremen Firebirds

Weitere Informationen

BFC Stormies Peewee Level 0 ab Jahrgang 2015 (Anfängerteam), XS Minis Peewee Level 1 ab Jahrgang 2015, BFC Heat Junior Level 2 Jahrgang 2008 und 2009, Firestorm XS Junior Level 3 Jahrgang 2007 und 2006, Wings of Fire Junior Level 4 Jahrgang 2005 und 2004, BFC Lady Storm Senior Allgirl Level 3 ab Jahrgang 2003, BFC Firestorm Senior Coed Level 4 ab Jahrgang 2003. Anmeldung zum Probetraining auf www. bremen-cheerleading.de,