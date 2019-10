So zurückhaltend Fan Zhendong nach dem Matchball auch war: Während des Endspiels der German Open in Bremen ließ der 22-Jährige so manches Mal seinen Emotionen freien Lauf. Wie erwartet hatten die Chinesen dem Turnier ihren Stempel aufgedrückt. Und am Ende musste sich auch der Weltranglisten-Erste Xu Xin der Power seines Gegenübers beugen. (Frank Koch)

Überschwänglicher Jubel ist die Sache der chinesischen Tischtennis-Giganten eher nicht. Nur ganz kurz schießt die rechte Hand von Fan Zhendong in die Höhe – mehr Reaktionen zeigt der German-Open-Sieger 2019 nach seinem Endspielerfolg in der Bremer ÖVB-Arena nicht. Danach ein kurzes Händeschütteln mit dem Verlierer Xu Xin, und dann so schnell wie möglich raus aus dem Rampenlicht. Einmal noch kehrt das Duo zurück – zur schnellen Siegerehrung und zwei knappen Antwortsätzen im Kurzinterview.

Fan Zhendong gegen Xu Xin: Das ist nicht irgendein Duell zweier Chinesen unter Hunderten, sondern es ist das Duell des Weltranglistenzweiten Fan gegen den -ersten Xu. Fan, erst 22 Jahre alt, hatte am Sonnabend im Viertelfinale mit Timo Boll den letzten Deutschen aus dem Turnier geworfen. Und einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass China im Tischtennis die Weltmacht ist. Was den deutschen Tischtennis-Freund indes froh stimmen kann: Fan, vielleicht die chinesische Zukunftshoffnung schlechthin, hatte nach seinem 4:1-Viertelfinalerfolg Timo Boll als sein großes Vorbild bezeichnet. Auch das ist ein Beleg dafür, welch große Anerkennung der 38-jährige Superstar aus Deutschland in Fernost genießt.

Es war nicht verwunderlich, dass der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), Richard Prause, am Sonntag eine positive Bilanz der German Open aus deutscher Sicht zog. „Insgesamt drei Viertelfinalisten bei den Damen und Herren und ein Finalist im Herren-Doppel sind sehr gut“, sagte Prause, der die Überlegenheit der Chinesen zwar nicht infrage stellte, jedoch betonte: „Wir haben auch Spiele gegen die Chinesen gewonnen.“ Patrick Franziska, noch die deutsche Nummer drei, aber mit klarer Tendenz zur kommenden Nummer zwei, hatte mit Lin Gaoyuan den Weltranglistenvierten bezwungen, Timo Boll zuvor Zhou Qihao und mit dem Japaner Jun Mizutani einen weiteren hoch gehandelten Asiaten besiegt.

„Wir haben in der Ausbildung unserer Spieler in den vergangenen Jahren große Schritte nach vorne gemacht“, sagte Prause. Aber der Sportdirektor gab zu, dass „wir auf der Suche nach dem nächsten Timo Boll oder Dimitrij Ovtcharov derzeit keinen Kandidaten sehen“. Zumindest kein Riesentalent, wie es die Chinesen mit Fan haben. Für Prause ist das kein Problem, weil er trotzdem Fortschritte sieht. Nicht zuletzt bei Patrick Franziska. „Er hat halt ein bisschen länger gebraucht, um nach oben zu kommen“, sagte Prause über den 27-Jährigen, der in der Welt inzwischen auf Position 15 geklettert ist und ein ernsthafter Kandidat für einen der beiden deutschen Plätze im olympischen Einzelwettbewerb ist.

Franziska Entwicklung setzt vor allem Ovtcharov unter Druck. Der 31-jährige Zwölfte der Weltrangliste, der in Bremen in Runde eins dem Chinesen Yu Zihang unterlag, war in den vergangenen Jahren bei internationalen Turnieren neben Boll stets klar gesetzt. Das ist jetzt anders, wie Prause bestätigte, ohne zu einem so frühen Zeitpunkt in der Saison jedoch eine Vorentscheidung auch nur anzudeuten. Für den Sportdirektor bildeten Boll, Ovtcharov und Franziska derzeit das Kernteam für Olympia 2020 in Tokio. Bei den Damen sei es mit Bremen-Viertelfinalistin Shan Xiaona, Petrissa Solja, Han Ying und Nina Mittelham sogar ein Quartett, das für die beiden Einzelplätze infrage komme. Bis zur Nominierung im Mai oder Juni kommenden Jahres könne allerdings noch viel passieren – Verletzungen nicht ausgeschlossen.

Außer den deutschen Profis präsentierte sich auch Bremen als Standort der Veranstaltung wieder hervorragend. Bereits zum achten Mal seit 1999 war die ÖVB-Arena Austragungsort dieses weltweit beachteten Events. „Darauf sind wir stolz“, sagte Hallenchef Andreas Adolph. Am Sonntag sprach alles dafür, dass die Tischtennis-World-Tour, zu der die German Open als sogenanntes Platin-Event zählen, nicht zum letzten Mal in Bremen Station gemacht hat. „Die Marke German Open kommt an“, bilanzierte DTTB-Präsident Michael Geiger auch mit Blick auf die Zuschauerzahl zwischen Dienstag und Sonntag. 15 650 Besucher hatten die Veranstalter gezählt – so viele wie nie zuvor bei German Open. Die nächsten German Open finden im Januar 2020 in Magdeburg statt, für 2021 steht der Veranstalter noch nicht fest.

Allein am Finaltag saßen knapp 4500 Zuschauer auf den Tribünen. Eine Tatsache, über die sich auch Bremens Verbandspräsident Tobias Genz freute. „Für uns ist das Turnier immer ein Treffpunkt der hiesigen Tischtennis-Szene“, sagte er. Und die bekam Sport der Extraklasse zu sehen – vielleicht mit dem einzigen kleinen Makel, dass am Sonntag kein deutscher Profi mehr dabei war. An den vorangegangenen Tagen war immer dann mehr Stimmung aufgekommen, wenn deutsche Akteure mit am Tisch standen. Emotionslos war das Endspiel der Herren deswegen aber nicht. Fan und Xu sorgten mit spektakulären Ballwechseln immer wieder für kurze Jubelstürme auf den Rängen. Dass sich am Ende der Sieger nicht wie ein Triumphator präsentierte, hatte vielleicht ja auch etwas mit Respekt vor dem Weltranglisten-Ersten zu tun.

Zur Sache

Der lange Weg zu den Olympischen Spielen 2020 nach Tokio

Der Kampf um die Fahrkarten zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ist eröffnet. Vielleicht heißt es im Mai oder Juni kommenden Jahres, wenn die Entscheidung gefällt wird, dass sich der Wachwechsel im deutschen Herren-Tischtennis im Oktober 2019 in Bremen angebahnt hat. Weil bei den German Open Patrick Franziska den nächsten Schritt getan hat, um Dimitrij Ovtcharov von dessen Stammplatz unter den besten zwei Deutschen zu verdrängen. „Die Nominierungskriterien sind allen seit 2018 bekannt“, sagt der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), Richard Prause. Sowohl die Leistungen bei der Europameisterschaft 2018 als auch die bei den Europa-Spielen 2019 flössen in die Bewertung mit ein. Die Weltranglistenplatzierung und die Gesamtbelastung des jeweiligen Akteurs werden ebenfalls eine Rolle spielen. Am Ende, so Prause, werden Vertreter des DTTB und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gemeinsam entscheiden.