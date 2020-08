Immer noch voller Tatendrang: Christian Schulz am vergangenen Wochenende in einem Testspiel gegen Halle. (Koehn /imago-images)

Als Meister der abgebrochenen Oberliga Niedersachsen stand der VfV Borussia 06 Hildesheim frühzeitig als Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga fest – der Titelträger hätte die Entscheidung, auf eine Qualifikation zu verzichten, gar nicht gebraucht. Unbekannt in der Regionalliga Nord ist der VfV nicht: Zwischen 2015 und 2018 gehörten die Hildesheimer der vierten Liga an. „Wir sind infrastrukturell auf der Höhe“, sagt Trainer Benjamin Duda, seit 2019 auf der Bank des VfV. Nach den drei Jahren in der Regionalliga besitzt der Verein die Voraussetzungen für die neue Spielklasse bereits länger.

In Hildesheim muss nicht erst an der Organisation gebastelt werden, um die höheren Anforderungen zu erfüllen. Das gilt auch für die Mannschaft von Benjamin Duda. „Wir hatten oft neun Spieler in der Startelf, die insgesamt über 700 Spiele in der Regionalliga absolviert haben“, sagt der VfV-Trainer zur Elf des letzten Jahres. Angesichts der vorhandenen Erfahrung blieben 17 Spieler des letztjährigen Kaders. Die sechs, sieben Neuzugänge dienten Duda vor allem dazu, die „Konkurrenzfähigkeit zu steigern“.

Es ist deshalb kein Wunder, dass der Trainer seiner Elf die „Regionalliga-Tauglichkeit“ attestiert. Am Saisonziel ändert diese Feststellung indes nichts. „Als Aufsteiger geht kein Weg am Klassenerhalt vorbei“, sagt Benjamin Duda. Ein „dynamischer Prozess“ könne ja trotzdem eintreten. Soll heißen: Womöglich macht sich der VfV viel besser als erwartet. Eine Rolle dabei könnten die Fans spielen. Bereits in der Oberliga verfolgten regelmäßig 1300 Zuschauer die Spiele der Hildesheimer. In der Regionalliga sollten es einige Hundert mehr werden. „Unsere Zuschauer sind ein klassischer 12. Mann“, so Duda.

Von der Euphorie lebte vor rund einem Jahr auch der HSC Hannover, Aufsteiger der letzten Spielzeit. Besonders lang hielt diese angesichts der sich mehrenden Misserfolge aber nicht an. Nach ordentlichem Start war der HSC bereits am vierten Spieltag auf einen Abstiegsrang abgerutscht – und sollte diesen bis zum vorzeitigen Saisonende im März nicht mehr verlassen. Als 18. wurden die Hannoveraner schließlich gelistet. Sie mussten also nur deshalb nicht zurück in die Oberliga, weil nach dem Abbruch auf Absteiger verzichtet wurde. Nun folgte der Umbruch: Erfahrene Spieler wie Deniz Tayar (36), Ex-Profi Ferhat Bikmaz (32) und auch der Ex-Bremer Aljoscha Hyde (28) verließen den Verein. Den 15 Abgängen stehen bislang zehn Zugänge gegenüber. Es kommt also viel Arbeit zu auf Martin Polomka, seit 2017 auf der Trainerbank des HSC.

Hannover 96 II konnte nur selten oben mitmischen

Auch Christoph Dabrowski – er kam zwischen 1998 und 2001 zu 62 Bundesliga-Einsätzen für Werder – hat sich einiges vorgenommen. Der Trainer von Hannover 96 II möchte besser abschneiden als in der abgebrochenen Spielzeit, die auf Rang zwölf endete. Das ist okay, geht es doch auch bei 96 II zunächst um die Entwicklung der Talente. Aber natürlich wäre es schon schön, könnte auch 96 II mal oben mitmischen. Das gelang dem Team bisher nur selten: In den acht Jahren der 2012 eingeführten Regionalliga Nord belegte das Team lediglich dreimal einen einstelligen Tabellenplatz.

Die Nachwuchsteams des VfL Wolfsburg, des Hamburger SV und des SV Werder machten da mehr auf sich aufmerksam. An diesen vier Standorten gibt es einige Kicker, die zwischen erster und zweiter Mannschaft pendeln. Bei 96 gilt Simon Stehle als aussichtsreichster Kandidat: Der 18-jährige Jungprofi erzielte bereits einen Treffer in der 2. Bundesliga. Auf 23 Tore in der 1. Bundesliga brachte es Christian Schulz – aber das ist lange her. Mittlerweile ist der Verteidiger – zwischen 2002 und 2007 im Trikot der Werder-Profis – längst ein fester Bestandteil von 96 II. Der 37-Jährige fungiert dort quasi als Ausbilder.

Vor einem großen Spiel gleich zu Saisonbeginn steht der TSV Havelse: Er trifft am 12. September im DFB-Pokal auf den Bundesligisten Mainz 05. Möglich wurde diese Partie durch einen 4:1-Erfolg über den Ligakonkurrenten BSV Rehden im Finale des niedersächsischen Pokals. Vorausgesetzt, dass das lukrative Duell mit dem Erstligisten nicht zu viel Konzentration kostet, ist mit dem TSV Havelse wohl auch in der Liga zu rechnen. Aber das ist nicht neu.

Das Team um den frischgebackenen Fußballlehrer Jan Zimmermann zählt eigentlich immer zu den Kandidaten auf eine gute Platzierung. Zwar schloss der TSV die letzte Saison nur mit dem elften Rang ab. Zuvor waren den Garbsenern aber einige Platzierungen in der erweiterten Spitzengruppe gelungen. Insofern gilt der TSV auch in dieser Spielzeit als Anwärter auf einen Platz unter den ersten fünf der Staffel Süd. Der Einzug in die Meisterrunde sollte also möglich sein.

Zur Sache

Sprungbrett für Volker Finke

Während die Regionalliga Nord für die drei anderen Teams aus der Region Hannover die höchste Spielklasse ihrer Vereinsgeschichte darstellt, war der TSV Havelse schon höherklassig unterwegs: 1990 gelang den Garbsenern der Aufstieg aus der damaligen Oberliga Nord in die 2. Bundesliga. Bereits nach einem Jahr musste der Klub aber wieder zurück in die Oberliga.

Dem Aufstiegstrainer erging er besser: Zwar hatte Volker Finke den TSV nach vier erfolgreichen Jahren infolge diverser Streitigkeiten bereits im Oktober verlassen. Über den SC Norderstedt gelangte der Nienburger aber 1991 zum SC Freiburg, wo er mit einer Amtszeit von 16 Jahren zum noch immer amtierenden Rekordträger unter den deutschen Trainern wurde.