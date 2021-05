Das war ein kurzes Engagement: Ex-Werderaner Clemens Schoppenhauer macht auch beim FC Oberneuland Schluss. (Christina Kuhaupt)

Was wird aus dem Lotto-Pokal? Derzeit kursiert das Gerücht, der Bremer Fußball-Verband werde am 12. Mai das Aus des Wettbewerbs beschließen und den FC Oberneuland als klassenhöchstes Team zum DFB-Pokal der kommenden Saison melden. „Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kommen konnte“, sagt Sebastian Störer. Der Leiter des Arbeitskreises Zentrale Spielansetzung verweist in diesem Zusammenhang auf den eindeutigen Beschluss des BFV-Beirats: Danach würde der FCO nur dann als DFB-Pokalteilnehmer bestimmt, wenn bis zum 1. Juli kein sportlicher Pokalsieger in Bremen ermittelt wurde. Allerdings ist auch diese Lösung mit Voraussetzungen verbunden. „Wir müssten spätestens nach Pfingsten wieder trainieren können, um dann am 12. Juni zu beginnen“, sagt Sebastian Störer. Besonders wahrscheinlich ist dieser Zeitplan nicht, sieht er nach aktuellem Stand doch Inzidenz-Werte unterhalb einer Marke von 50 vor. „Die Zahlen müssen jetzt schnell nach unten gehen oder es kommt die andere Variante ins Spiel“, so Störer. Mit anderen Worten: Es erscheint durchaus möglich, dass der FC Oberneuland bald als Teilnehmer des DFB-Pokal gemeldet wird. Aber wohl noch nicht am 12. Mai.

Schlechte Nachrichten für Thomas Horsch: Nachdem sie sich im Training eine Knieverletzung zugezogen hatte, wird Franziska Jaser dem Frauenteam des SV Werder im Saisonfinale fehlen. „Das tut uns in der entscheidenden Phase natürlich sehr weh“, sagt der Trainer. Seine abstiegsbedrohte Mannschaft ist am kommenden Sonntag (14 Uhr) zu Gast beim MSV Duisburg, dem abgeschlagenen Schlusslicht der 1. Bundesliga. Neben der erfahrenen Innenverteidigerin muss Horsch dabei auch auf zwei weitere Verletzte verzichten: Die bereits seit einigen Wochen vermisste Torjägerin Agata Tarczynska musste sich nun ebenso einer Knieoperation unterziehen wie Jana Radosavljevic – bei der ein Trainingsunfall in der Vorwoche zur Blessur geführt hatte. Auch das Duo wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen. „Wir werden die Position anders besetzen und die Situation gut lösen“, gibt sich der Werder-Coach indes zuversichtlich.

Das war eine kurze Zusammenarbeit: Erst im vergangenen Sommer hatte Clemens Schoppenhauer seine Karriere als professioneller Fußballer beendet und war zum FC Oberneuland gewechselt. Nun macht der 29-jährige Innenverteidiger auch dort Schluss. „Ich höre komplett auf“, begründet Schoppenhauer seinen Ausstieg nach gerade mal zehn Regionalliga-Spielen. Der Abschied hat allerdings nichts mit dem neuen Verein zu tun. „Es sind die Umstände“, sagt der erfahrene Kicker. Ein neuer Job in der Immobilienbranche fordert ihn beruflich, und demnächst wird Clemens Schoppenhauer zum zweiten Mal Vater. „Ich habe einen Riesenrespekt vor den anderen Jungs, denn der Aufwand ist enorm“, sagt er. Dass er noch einmal auf einem weniger anspruchsvollen Niveau aktiv wird, schließt er „im Moment aus“. Es bestehe jedenfalls kein Kontakt zu einem anderen Verein.

Nun hat sich die Liste der Abgänge offenbar erschöpft: In Jannis Niestädt und Maximilian Schulzwitz vermeldet der Bremer SV den Abschied zweier weiterer Spieler. „Gehen wird jetzt keiner mehr“, sagt Ralf Voigt, Sportlicher Leiter des BSV. Insgesamt vier Kicker werden den Bremen-Ligisten im Sommer verlassen. Nach Henner Lohmann und Jonas Böhning nun eben auch Schulwitz und Niestädt. Während es Jannis Niestädt, er kam im letzten Sommer vom Rotenburger SV, aus beruflichen Gründen nach Hamburg zieht, ist die Situation bei Maximilian Schulwitz ein bisschen komplizierter. Der Stürmer und Trainer Benjamin Eta haben in den vergangenen Monaten nämlich nicht zu einer sportlichen Basis gefunden. „Das passte fußballerisch einfach nicht zusammen“, sagt Voigt. Also zieht es Schulwitz bereits knapp ein Jahr nach seinem Wechsel vom FC Verden 04 zu einem anderen Verein.