Dennoch will sich die Mannschaft gleich zu Beginn ein Punktepolster aufbauen, wenn später in der Spielzeit die harten Gegner warten, sagt Team-Captain Phil Schneider.

Personell ist nur wenig sicher. Der Spieler-Trainer Peter Moralee steht dem Team nicht mehr zur Verfügung, weil er sich ganz auf seine Aufgabe als Trainer der ersten Herrenmannschaft konzentrieren wird. Aus dem ersten Team sind derweil die langjährigen Spieler Christoph Lange und Julian Abee in die zweite Auswahl gewechselt. „Sie bringen eine Menge taktische und spielerische Erfahrung mit“, sagt Phil Schneider. Deshalb sind die zwei neben Phil Schneider auch Betreuer und Co-Captains der Mannschaft. Umgekehrt haben einige jüngere Spieler die Mannschaft Richtung erste Auswahl verlassen.

Das Team weist vor dem Auftakt am Sonntag, 26. August, beim Aufsteiger aus der Verbandsliga DHC Hannover II, Trainingsrückstand auf. Vor der Begegnung hat die Mannschaft nur drei Trainingseinheiten absolvieren können. Für Testspiele blieb überhaupt keine Zeit. Der Spielplan meint es derweil gut mit dem Team: Die ersten Begegnungen bestreiten sie gegen Mannschaften, die in der vergangenen Saison im unteren Bereich der Oberliga-Tabelle zu finden waren. Gegen diese Teams müssen Punkte her, gibt der Kapitän die Marschrichtung vor.

Eines steht für ihn aber fest: „Es wird wieder gegen den Abstieg gehen.“ Damit bleibt die Zielsetzung der vergangenen Saison auch das Motto für die neue Spielzeit. Mal abgesehen von den beiden dominierenden Mannschaften der letzten Saison, Bremer HC und Braunschweiger THC, sei die Liga weitgehend ausgeglichen, sagt Phil Schneider.