Nach nur einem Jahr müssen die Damen des Clubs zur Vahr die 2. Bundesliga wieder verlassen. (Kirsten Semrau)

Angesichts der Bedeutung des Spiels und der permanenten Staugefahr auf der Autobahn 2 waren die Hockey-Damen des Clubs zur Vahr bereits am Freitag nach Braunschweig gefahren, um nach einer Hotelübernachtung ausgeruht und konzentriert ins Abstiegsduell des Tabellenletzten aus Bremen gegen den -vorletzten zu gehen. Nur ein Sieg hätte den Vahrerinnen noch eine Chance auf den Klassenerhalt gelassen. Es sollte anders kommen: Schon nach 90 Sekunden führte Eintracht Braunschweig mit 2:0 und setzte sich schließlich deutlich mit 8:3 (4:1) durch. Damit steht fest: Nach einjähriger Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga verabschiedet sich der Club zur Vahr in die Regionalliga.

An der Logistik hatte es also nicht gelegen, dass den Gästen ein katastrophaler Fehlstart unterlief. „So etwas kannst du eigentlich gar nicht mehr wegstecken“, sagte Trainer Nico Stankewitz. Zwei eigene Ballverluste und zwei Gegentore in den ersten beiden Minuten: Schlechter kann es für einen Abstiegskandidaten nicht laufen. Dennoch wollte sich die Vahrer Mannschaft nicht kampflos ihrem Schicksal ergeben. Sie verkürzte kurz vor dem Ende des ersten Viertels durch Lone Bergmann auf 1:2 und zeigte sich auch vom 1:4-Halbzeitrückstand unbeeindruckt.

„Wir waren nach der Pause am Gegner dran“, sagte Stankewitz. Belege für die gute Moral seiner Mannschaft waren das 2:4 durch Charline Hülsmann (39.) und keine 60 Sekunden später das 3:4 durch Alison Harmatz. Doch die Bremerinnen brauchten mindestens zwei weitere Treffer, um die Eintracht wieder in den Abstiegsstrudel hineinzuziehen. „Wir haben dann alles nach vorne geworfen“, sagte Stankewitz. Er ließ fortan mit fünf Stürmerinnen angreifen und setzte in der Abwehr nur noch auf eine Dreierkette – vergeblich.

Wenige Minuten später wurden alle Vahrer Hoffnungen zerstört. Das 5:3 der Gastgeberinnen (47.) bedeutete die Entscheidung, die weiteren Tore zum 8:3 waren nur noch Ergebniskosmetik. Aufgrund der klar schlechteren Tordifferenz und des Rückstands von sechs Punkten zum neuen Vorletzten, Klipper THC Hamburg, ist der Club zur Vahr zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr zu retten.

„Wir haben den Abstieg grundsätzlich in unsere Planungen eingepreist“, sagte Stankewitz eine Viertelstunde nach dem besiegelten Aus, das nach den Niederlagen der vergangenen Wochen nicht mehr überraschend kam. „Ich glaube, dass uns die Gegner im Abstiegskampf nach der Winterpause ernster genommen haben als zuvor.“ Nach Fortsetzung der Feldsaison Ende April kassierte der Club zur Vahr fünf Niederlagen am Stück und verspielte damit seine gute Ausgangsposition im Abstiegskampf.

Stankewitz wollte jetzt noch kein Fazit ziehen, glaubt aber, dass sein Team zumindest ein Saisonziel erreicht hat. „Wir haben uns weiterentwickelt“, sagte er. Doch in den entscheidenden Momenten hätten den überwiegend jungen Spielerinnen die nötige Cleverness und die Konstanz gefehlt. Der Trainer ist jedoch davon überzeugt, dass der Abstieg den Club nicht aus der Bahn werfen werde. „Wir haben nach dem Aufstieg vor einem Jahr nichts Großartiges verändert und werden das jetzt auch nicht machen“, sagte Stankewitz.

Club zur Vahr: Wedel, Henn; Nuttelmann, Harmatz, Rößler, Ruef, Kuhmann, Bremer, Charline Hülsmann, Tobias, Aboukerim, Busch, Bergmann, Neumann, König, Rosenboom, Alea Hülsmann