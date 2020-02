Nico Stankewitz, Trainer der Hockey-Damen vom Club zur Vahr. (Frank Thomas Koch)

Endgültig gerettet? Nein, so wollte Nico Stankewitz das jetzt auch nicht stehen lassen. „Wir sind jetzt neun Punkte vor dem Tabellenletzten, das sollte auf jeden Fall reichen. Aber ich habe den Fokus sowieso nie auf den Abstiegskampf gelegt“, sagte der Trainer vom Hockey-Regionalligisten Club zur Vahr. Am Sonntag fuhr seine Damen-Mannschaft ein 4:2 (2:1) gegen den HC Göttingen ein. Ein Sieg, mit dem der Trainer am Ende absolut zufrieden war. „Weil wir über weite Phasen das Spiel beherrscht haben.“

Wären da nur nicht wieder diese hochkarätigen Torchancen gewesen, die sein Team nach der Pause gleich reihenweise verstreichen ließ. „Da haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht.“ Magdelena Rosenboom hatte den Torreigen eröffnet, Gloria Kulla später den Treffer zum 2:1-Pausenstand folgen lassen. Nach dem 2:2 kurz nach dem Wechsel war es Maxine Tielitz, die nach einer schönen Einzelleistung das 3:2 erzielte. Das letzte Tor des Tages schoss Emilie Vedel Blankschön, die kürzlich bei der C-Europameisterschaft in ihrer dänischen Heimat zur zweitbesten Spielerin gewählt wurde.

Vier Spiele noch, dann ist das Trainer-Engagement von Stankewitz beim Club zur Vahr vorbei. Das sei kein Thema in der Mannschaft, sagt der Coach, der in der Halle mit seiner Mannschaft schon jetzt so viele Punkte geholt wie vor einem Jahr in der ganzen Saison. „Ich bin zufrieden, wie es läuft“, sagte Stankewitz, der zum Abschluss gerne den dritten Platz erreichen möchte. Dafür ist am kommenden Wochenende ein Sieg in Kiel Pflicht. „Wir sind bereit“, sagt der Trainer.

Club zur Vahr: Wedel, Henn; Nuttelmann, Vedel Blankschön, Tielitz, Kulla, Schnatmeier, Bremer, Werneck, Busch, Rosenboom.