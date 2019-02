Wer erfolgreich im Spitzensport mitmischen will, muss sich um den Nachwuchs kümmern – das gilt auch für den Golfsport. Beim Club zur Vahr, der Nummer eins der nordwestdeutschen Golf-Region, mit Bundesliga- und Regionalligamannschaften, hat man sich nun zu einem großen Schritt in diese Richtung entschieden. Am 17. März findet auf der Anlage an der Bürgermeister-Spitta-Allee zum ersten Mal ein „Talenttag“ statt, zu dem der Verein alle interessierten Jugendlichen zwischen acht und zwölf Jahren inklusive ihrer Eltern einlädt. „Der Plan existiert schon seit Jahren. Aber nun hat Fabian Bünker die Ideen konkretisiert und die Organisation übernommen“, erzählt Katrin Edzard, Abteilungsleiterin im Club zur Vahr.

Bünker ist seit zwei Jahren Cheftrainer der Leistungsmannschaften, insgesamt stehen 110 Jugendliche im Training. Bünker: „Natürlich kommen wir bei unseren Ambitionen nicht ohne Verstärkungen von auswärts aus. Aber die Basis ist immer eine gute Jugendarbeit, da wollen wir noch mehr tun.“ Der Plan sieht vor, nach dem Talenttag den 40 vielversprechendsten Kindern eine Mitgliedschaft anzubieten – ein in diesem Verein außergewöhnlicher Entschluss. Denn die Ausnahmebestimmungen sehen eigentlich vor, dass Kinder nur gemeinsam mit ihren Eltern Mitglied werden können. Doch die Eltern kommen bei diesem engagierten Projekt ebenfalls noch ins Spiel: „Sie erhalten bei uns die Chance, an einem Platzreifekurs teilzunehmen. Danach können sie entscheiden, ob Golf ein Sport für sie ist“, berichtet Bünker.

Der Club zur Vahr investiert also erst einmal und hat dabei gerade die Unterstützung des Deutschen Golf-Verbandes (DGV) erhalten. Denn der bescherte den Bremern für dieses Jahr wieder einen Spitzenplatz in Sachen Qualitätsmanagement. Auch 2019 gehört der Club zur Vahr in der Gesamtwertung zu den besten 20 deutschen Golf-Vereinen, das wird vom DGV mit 10 000 Euro honoriert. „Wir haben dazu rund 100 Seiten mit Fragen beantworten müssen. Und kurz vor Jahresende war ein Auditor vom DGV in Bremen und hat alles überprüft“, berichtete Katrin Edzard.