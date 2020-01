Im Hinspiel steuerte Jonathan Eberle (rechts) zwei Tore zum 8:6-Sieg des Bremer HC bei. Das Rückspiel muss der Club zur Vahr um Marten Dräger unbedingt gewinnen. (Axel Kaste)

Es ist diesmal mehr als ein nor­males Derby, wenn Bremens derzeit beste Mannschaften im Herren-Hockey aufeinander­treffen. Es geht zwischen dem Club zur Vahr und dem Bremer HC nicht nur um die Hallenmeisterschaft in der Oberliga und damit die Qualifikation für das Aufstiegsspiel zur Regionalliga, sondern auch um die Vormachtstellung in der Stadt. Die lag im Herren-Bereich viele Jahre uneingeschränkt beim CzV. Auf dem Feld gilt das noch immer, aber in der Halle könnte in dieser Saison die Wachablösung eintreten.

Die Konstellation vor dem Spiel an diesem Sonnabend um 16 Uhr in der Bürgermeister­Spitta-Allee könnte spannender nicht sein: Der Club zur Vahr empfängt als Tabellenzweiter den Spitzenreiter und würde mit einem Sieg am Bremer HC vorbeiziehen. „Ich gehe davon aus, dass die Halle proppenvoll sein wird“, sagt BHC-Trainer Sebastian Bruns. Sein Team entschied das Hinspiel mit 8:6 für sich. Es war in elf Partien die einzige Saisonniederlage der Vahrer, der zehn Siege gegenüberstehen. Weil der BHC gegen den Braunschweiger MTV über ein 5:5 nicht hinauskam, beträgt sein Vorsprung vor dem Bremer Rivalen in der Tabelle allerdings nur einen Punkt.

So respektvoll wie sich die Verantwortlichen ­beider Klubs im Vorfeld verhalten, dürfte im Topspiel der Sport im Vordergrund stehen und nicht der Kampf auf Biegen und Brechen. „Ich würde das Verhältnis zwischen unseren Klubs als freundschaftliche Konkurrenz bezeichnen“, sagt CzV-Mannschaftskapitän Julius Krause. Sebastian Bruns, erst seit vergangenem August als BHC-Coach im Amt, sieht es ähnlich. Er erinnert daran, dass etliche CzV-Akteure eine BHC-Ver­gangenheit haben. So erwarten Krause und Bruns keine vergiftete Atmosphäre im Gipfeltreffen, wohl aber einen engagierten Kampf um den Sieg und letztlich um Platz eins in der Liga.

Krause und Bruns hängen die Bedeutung der Partie nicht zu hoch. In ihren Augen sei die Feldsaison grundsätzlich wichtiger als die Hallensaison. Trotzdem mache sich ein Aufstieg in der Halle immer gut. „Natürlich versuchen wir, so hoch wie möglich zu spielen“, sagt Julius Krause. Eine Liga höher als der BHC zu stehen, sei schon hilfreich, um Spieler aus anderen Vereinen anzulocken. „Im Vergleich zu Hamburg müssen wir zusehen, dass wir den Anschluss nicht verlieren“, sagt der 25-Jährige mit Blick auf die im Hockey übermächtige Hansestadt an der Elbe. Auch weil seine inzwischen stark verjüngte Mannschaft bereits im Vorjahr den Regionalliga-Aufstieg verpasst hat, sei der Druck gewachsen. CzV-Abteilungsleiter Carl-Lambert Leisewitz drückt sich klar aus: „Wir haben den Anspruch, die Nummer eins in Bremen zu sein. Und wir haben es noch selbst in der Hand.“

Das Argument der Strahlkraft für Neuzugänge führt auch Sebastian Bruns ins Feld. „Deshalb ist es wichtig, das Herrenteam in einen Bereich zu führen, der für Jugendliche attraktiver ist“, sagt er. Dabei denkt er aber vor allem an Jugendliche aus dem eigenen Verein. So allmählich schickt sich der BHC nämlich an, nicht nur im weiblichen, sondern auch im männlichen Nachwuchsbereich in die deutsche Spitze vorzurücken. Die A-Knaben des Vereins wurden im Vorjahr Fünfter bei der deutschen Meisterschaft – schon mal ein ordentliches Zeichen. Und der erste Schwung guter Jugendlicher rücke jetzt auf in den Herren-Bereich, sagt Bruns. Er sieht in einem möglichen Aufstieg aber auch eine gewisse Gefahr. „Wenn ein Verein noch nicht so weit ist, die höhere Klasse zu halten, hätte man mit dem Aufstieg nichts gewonnen.“

So gesehen wäre es vielleicht gar nicht schlimm, wenn der BHC in der Oberliga ein weiteres Jahr Entwicklungsarbeit betreiben würde. Ein bisschen Zeit braucht wohl auch der Club zur Vahr noch. Julius Krause weist auf das geringe Durchschnittsalter von etwa 22 Jahren seiner Mannschaft hin, deren ältester Akteur gerade erst 25 ist. In den Augen des Kapitäns hat der CzV derzeit „ein Perspektivteam, dem es an Erfahrung noch fehlt“.

Bevor nun der Eindruck entsteht, beide Oberliga-Titelanwärter wollten möglicherweise gar nicht aufsteigen, sei an dieser Stelle aber klar gesagt: Sie wollen! Die Zuschauer an der Bürgermeister-Spitta-Allee dürfen sich auf ein emotionales Spitzenspiel einstellen, in dem beide Klubs ihre wohl besten Akteure aufbieten werden. Die Vahrer freuen sich auf das Mitwirken ihres Topstürmers Vasco Ribeiro, der bei der B-Hallen-Europameisterschaft in der Schweiz im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft gerade Torschützenkönig wurde. Und Sebastian Bruns ist froh, dass seine besten Angreifer Filius Conradi und Jonathan Eberle sowie der Kopf des BHC-Teams, Jannis Mölln, rechtzeitig wieder fit geworden sind. „Mehr Motivation geht nicht, wir haben alle voll Bock auf die Partie“, sagt der Trainer. „Es wird ein heißer Tanz“, sagt Julius Krause. Anders ausgedrückt: Es gibt ein spannendes Duell mit Heimvorteil für den Club zur Vahr und Punktvorteil für den Bremer HC.

Zur Sache

Der Weg zur Oberliga-Meisterschaft

Drei Spieltage stehen in der Hockey-Oberliga der Herren noch an, bevor der Meister im Aufstiegsspiel zur Regionalliga auf den Meister der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein trifft. Mit zwei Siegen am Sonnabend beim Club zur Vahr (16 Uhr) und am Sonntag gegen den Braunschweiger THC II kann der Bremer HC an diesem Wochenende den Oberliga-Titel bereits perfekt machen. Der BHC erwartet am letzten Spieltag (22. Februar) Hannover 78 II. Der Club zur Vahr trägt seine letzten Spiele zu Hause gegen den Braunschweiger MTV (9. Februar) und zum Schluss beim HC Delmenhorst aus.