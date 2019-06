Die beste Nachricht des Tages hatte mit dem Spielergebnis recht wenig zu tun. „Antonia Schnatmeier hat zum ersten Mal seit ihrem Kreuzbandriss vor 13 Monaten wieder in der ersten Mannschaft gespielt“, sagte Nico Stankewitz, der sich über das Comeback hörbar freute. Dass der Club zur Vahr sein vorletztes Heimspiel in der zweiten Hockey-Bundesliga mit 0:5 (0:2) gegen Großflottbek trotzdem verlor – geschenkt. „Niemand hatte doch ernsthaft gedacht, dass wir hier heute was reißen können“, meinte Stankewitz.

Das war entwaffnend ehrlich, aber wenn der bereits abgestiegene Tabellenletzte aus der Vahr gegen den schon aufgestiegenen Ersten aus Hamburg spielt, sind tatsächlich keine Überraschungen zu erwarten. Das Hinspiel hatte Großflottbek noch mit 10:1 gewonnen, gemessen daran fiel das Ergebnis im Rückspiel sehr moderat aus. „Für mich war das auch eher ein gefühltes 1:3“, meinte Stankewitz, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft wieder mal zufrieden war. Doch dafür gibt es eben keine Punkte. Die Gastgeberinnen hätten aber gut mitgehalten, so ihr Trainer, „wir waren insgesamt gut in der Bewegung und hatten auch unsere Torchancen, die wir nicht genutzt haben.“ Und so war es am Ende wie so oft in dieser Saison, die am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Crefelder HTC zu Ende geht: Der Club zur Vahr spielte nicht schlecht, aber auch nicht gut genug, um die Klasse zu halten. Jetzt geht es um einen Neustart in der Regionalliga, in der bereits am 25. August der erste Spieltag angesetzt ist.

Club zur Vahr: Wedel, Henn; Nuttelmann, Harmatz, Rößler, Ruef,Tielitz, Schnatmeier, Bremer, Tobias, Aboukerim, Busch, Bergmann, Neumann, Rosenboom, Hülsmann, Schulze.