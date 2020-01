Der Club zur Vahr bekommt zum 1. April einen neuen Trainer (Frank Thomas Koch)

Die Hockeyabteilung des Clubs zur Vahr Bremen hat einen neuen hauptamtlichen Trainer für den Damenbereich verpflichtet. Dennis Ströder stößt zum 1. April dieses Jahres zum Trainerteam des CzV; der 34-Jährige wird die Nachfolge von Nico Stankewitz antreten, dessen Drei-Jahres-Vertrag Ende März ausläuft und nicht verlängert wurde.

„Ich bin echt froh, dass die Suche jetzt vorbei ist“, sagt Stefan Gläbe, der im Hockey-Vorstand für den Leistungsbereich verantwortlich zeichnet. Fünf Kandidaten habe er auf der Liste gehabt, schildert der 48-Jährige, „das war schon sehr zeitintensiv“. Am Ende zahlreicher Gespräche fiel die Wahl also auf Dennis Ströder, der bei den Vahraonen zwischenzeitlich einen unbefristeten Vertrag unterzeichnet hat. Ströder, sagt Gläbe, „passt sehr gut ins Profil“. Der Club zur Vahr, sagt Dennis Ströder, habe ihn gereizt, „das ist eine spannende Herausforderung für mich“.

Seit 2013 ist B-Lizenz-Inhaber Dennis Ströder als Trainer bei seinem Heimatverein Kahlenberger HTC in Mülheim tätig. „Ich hatte jetzt mal Lust, mich zu verändern“, sagt Ströder. Er coacht beim KHTC die erste Damenmannschaft, mit der er aktuell in der Hallensaison noch um den Aufstieg in die 1. Regionalliga West kämpft. Und er coacht überdies auch die männliche Jugend A sowie die weibliche Jugend A und B des Vereins.

„Ein sehr besonnener Typ“

Vor seinem Wechsel aus dem Ruhrgebiet an die Weser, sagt der künftige CzV-Coach, wolle er die Saison mit dem KHTC auf jeden Fall noch ordentlich und möglichst auch erfolgreich zu Ende bringen. Parallel aber hat die Wohnungssuche in Bremen bereits begonnen, verrät Ströder. Und auch in die Vorbereitung auf die Feldsaison sei er – soweit es denn aus der Distanz möglich ist – bereits eingebunden.

Beim Club zur Vahr wird Ströder, so viel ist klar, die erste Damenmannschaft (Regionalliga Feld und Halle) übernehmen. Geplant ist auch, dass er im Jugendbereich als Coach tätig wird, Details dazu müssen indes noch intern mit den Trainerkollegen Kai-Uwe Stephan und Bernardo Fernandes besprochen werden, schildert Stefan Gläbe. Er freue sich, betont der Hockey-Vorstand, „mit Dennis einen exzellenten Trainer gefunden zu haben“. Einen Trainer, der in den Gesprächen mit seiner angenehmen, konstruktiven Art überzeugt habe. „Dennis ist ein sehr besonnener Typ, aber auch einer, der seine Ziele klar definiert“, sagt Gläbe und ergänzt: „Im Westen Deutschlands genießt Dennis Ströder einen guten Ruf.“ Im Norden der Republik muss er sich diesen Ruf erst noch erarbeiten.