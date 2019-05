Die Rechnung vor dem Rückrundenstart war ganz einfach: Die ersten drei Spiele jeweils gegen einen direkten Abstiegs-Konkurrenten, „da können wir gleich wichtige Zähler holen“, hatte Trainer Nico Stankewitz gesagt. Die drei Spiele für sein Hockey-Team vom Club zur Vahr sind vorbei, aber einen Punkt haben die Zweitliga-Frauen dabei nicht geholt. Am Sonntag gab es bei Klipper Hamburg eine 1:3 (0:2)-Niederlage. Verbunden mit dem Fakt, dass der Club zur Vahr weiter Letzter der Tabelle bleibt und die Abstiegssorgen nicht kleiner werden.

Aber Stankewitz ist und bleibt ein Dauer-Optimist. „Ich bin gar nicht mal so unzufrieden“, erklärte er nach dem Spiel. Seine Spielerinnen hätten besonders im letzten Viertel ein richtig gutes Spiel gezeigt. „Und wer weiß, wenn wir unsere Großchancen nutzen, dann hätte bei Klipper noch mal die Bude gebrannt.“ Aber es reichte nur für ein kleines Feuerchen, Alison Hormatz und Annika Ruef vergaben ihre Möglichkeiten. Und so blieb es ein Spiel, das die Gastgeberinnen laut Stankewitz verdient für sich entschieden.Klipper hatte bereits 3:0 in Führung gelegen, bevor die Amerikanerin Hormatz auf 1:3 (49.) verkürzte. Positiv war der Auftritt von Keeperin Lia Wedel, die erstmals in der Startformation stand und laut Stankewitz eine gute Leistung zeigte.

Was aber bedeutet die dritte Niederlage in Folge für den Club zur Vahr? „Die Chance auf den Klassenerhalt ist weiter da“, sagt Stankewitz. Der Abstiegskampf wird jetzt nur noch zwischen Bremen (sechs Punkte) und Eintracht Braunschweig (sieben Punkte) entscheiden, am 1. Juni treffen beide Teams direkt aufeinander. Nur der Tabellenletzte steigt ab. Andere Entscheidungen gibt es in der Zweiten Liga nicht mehr, Großflottbek steht praktisch als Aufsteiger fest. „Deshalb kann es in den nächsten Wochen noch einige überraschende Ergebnisse geben“, glaubt Trainer Stankewitz.