Der Traum vom Aufstieg war schon vor dem Anpfiff geplatzt. Weil Klipper Hamburg sein Spiel deutlich mit 4:0 gewonnen hatte, waren die Chancen auf die zweite Liga für die Hockey-Herren vom Club zur Vahr praktisch bei null Prozent. „Das gute Torverhältnis von Klipper war für uns praktisch nicht mehr einholbar“, wusste Trainer Peter Moralee schn vor dem Anpfiff. Und so leistete sich der Club im vorletzten Spiel der Saison dann sogar noch eine 0:1 (0:1)-Niederlage bei Hannover 78, dem Tabellenletzten der Regionalliga Nord.

Moralee fand trotzdem gute Worte für seine Mannschaft, die keine einfach Ausgangssituation hatte. „Wir hatten nur drei Ersatzspieler dabei, das war nicht einfach für die Jungs.“ Und dann gab es noch einen Schiedsrichter, der gleich drei (!) Tore der Bremer aberkannte. „Die Gründe waren mir nicht so ganz klar“, erzählte Moralee. Die Niederlage in Hannover empfand der Coach dann auch als unverdient, „weil wir eigentlich sehr gut gespielt haben für unsere Möglichkeiten“. Die zweite Liga ist abgehakt, am kommenden Sonnabend geht es jetzt nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss im letzten Spiel der Saison gegen Sachsenwald. „Da wünsche ich mir einen Sieg“, sagt Moralee. Mal schauen, ob die Mannschaft ihm diesen Wunsch erfüllt.