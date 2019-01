Constance Hoßfeld-Seedorf beim Spaziergang an der Schlachte. Zu ihrer zweiten Leidenschaft, dem Journalismus, kam sie durch ihren Sport. (Christina Kuhaupt)

Als Wetterfrosch oder als Reporterin ist Constance Hoßfeld-Seedorf regelmäßig bei Radio Bremen im Fernsehen zu sehen. Vielen ist sie aber nicht nur als Gesicht aus dem Fernsehen bekannt, sondern auch als Profisportlerin. Bevor die Journalistin beim Rundfunk anheuerte, feierte sie Erfolge als Rollkunstläuferin und nahm an zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften teil. Der Sport wurde ihr förmlich in die Wiege gelegt, denn Hoßfeld-Seedorf stammt aus einer wahren Rollkunstlauf-Dynastie. Ihre Mutter brachte den Sport nach Bremerhaven und war die erste Weltmeisterin überhaupt, die aus der Seestadt kam.

Nach ihrer aktiven Zeit gründete sie den ERC Bremerhaven und spannte die ganze Familie ein. „Natürlich hat sie dann auch mich auf die Rollen gestellt. Ich bin da so hineingeboren.“ Hinterfragt habe sie nie, ob sie den Sport tatsächlich machen wollte. Doch heute sei ihr klar, dass sie nie etwas anderes wollte. Schließlich sei sie nach wie vor täglich auf der Rollschuhbahn.

Mit zweieinhalb Jahren stand die Bremerhavenerin das erste Mal auf Rollschuhen. Mit sechs Jahren ist sie dann richtig in das Training eingestiegen. Zwanzig Jahre später hat sie ihre Profikarriere an den Nagel gehängt. „Ich habe gemerkt, es ist genug, ich konnte mich nicht mehr steigern.“ Auch die Nervosität sei mehr und mehr ein Problem geworden, weil sie sich selbst immer mehr Druck gemacht habe. Durch eine Hypnosetherapie habe sie die Nervosität schließlich überwunden und sogar noch zwei weitere Medaillen gewinnen können. Trotzdem wollte sie einen Schlussstrich ziehen. „Es ist gut, wenn man aufhört, wenn es am schönsten ist. Und das war auch richtig so.“

Die Weichen für die Zeit nach dem Profisport hat sie bereits während ihrer Sportlerkarriere gestellt und ein Studium der Amerikanistik, Germanistik und Kulturwissenschaften an der Universität Bremen begonnen. Wegen des Rollkunstlaufs habe sie sich bei ihrer akademischen Ausbildung viel Zeit gelassen. „Ich habe meine Prioritäten am Ende immer wieder beim Sport gehabt und deshalb auch hin und wieder ein Urlaubssemester genommen.“ Insgesamt studierte sie sieben Jahre. „Ich wusste, ich bin nur einmal jung und ich kann diesen Sport mit 30 nicht noch mal anfangen. Ich muss das jetzt zu Ende bringen. Arbeiten kann ich noch den Rest meines Lebens. Das war meine Einstellung.“ Wichtig sei ihr das Studium aber trotzdem gewesen. Schließlich gebe es ein Leben nach dem Profisport. Das war ihr immer bewusst.

Hospitanz bei Radio Regenbogen in Freiburg

Dass ihr Weg sie in die Medien führen würde, war ihr schon immer klar. Erste Kontakte knüpfte sie während einer Hospitanz bei Radio Regenbogen in Freiburg. Für die Stadt im Breisgau entschied sie sich damals bewusst, da es dort einen Trainingsstützpunkt für ihren Sport gab.

Das Angebot, bei der Station ein Volontariat zu absolvieren, schlug sie aber aus. „Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, aus Bremerhaven wegzugehen und auch von meinem Verein weg zu sein.“ Deshalb hat sie sich bei Radio Bremen beworben. „Und das hat Gott sei Dank geklappt.“ Mittlerweile arbeitet sie seit zehn Jahren für das Regionalmagazin „buten un binnen“.

Die Leidenschaft für den Journalismus hat sie dem Sport zu verdanken. Als Rollkunstläuferin hat sie immer wieder Interviews gegeben und war in Fernsehsendungen zu Gast. Die Medienwelt habe sie deshalb immer fasziniert und interessiert. „Ich fand es immer spannend, hinter den Kulissen beim Hörfunk oder Fernsehen zu sein. Und da dachte ich mir, das könnte ich später mal machen.“

Auch wenn das Fernsehen sie begeistert, ganz ohne den Sport kann sie nicht. Bereits während ihrer aktiven Zeit hat sie begonnen, als Trainerin bei ihrem Heimatverein sowie als Choreografin für das Nationalteam zu arbeiten. Diese Aufgaben übernimmt sie heute parallel zu ihrer Tätigkeit als Journalistin und betreut nahezu alle deutschen Rollkunstläufer, die an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Seit Kurzem trainiert sie auch Sportler aus dem Ausland. Zwar muss sie für diesen Job hin und wieder auch reisen, doch vielfach kann sie die Aufgabe von Bremerhaven aus erledigen. Im Dezember etwa kam eine Läuferin aus Brasilien für ein paar Tage in die Stadt, um sich ein Programm von ihr erstellen zu lassen.

Morgens Journalistin, abends Trainerin

Immer wieder trainiert sie aber auch Kinder und Jugendliche in Bremerhaven nach ihren Schichten bei Radio Bremen. „Ich hoffe, ihnen helfen zu können, dass sie ein genauso schönes Sportleben haben dürfen, wie ich es hatte.“

Auf ihre sportlichen Erfolge werde sie in ihrer Heimat noch heute auf der Straße angesprochen. Solche Erlebnisse seien zwar schön, wichtiger sei ihr allerdings, dass nicht nur ihr Sport mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird. „Diese übermächtige Fußballwelt stört mich extrem.“ Es gäbe noch andere Sportarten, bei denen die Leistungen der Sportler enorm seien. „Das ist ein grundsätzliches Problem. Hinter dem Fußball steckt eine Marktwirtschaft, gegen die kein anderer eine Chance hat.“

"Ein kleines Universum, das mich glücklich macht"

Trotzdem empfinde sie den Rollkunstlauf als groß. „Für mich ist das eine Welt, ein kleines Universum, das mich glücklich macht. Und das ist für mich das Wichtigste.“ Die Liebe zu ihrem Sport trägt sie ständig bei sich, in Form eines Kettenanhängers, der einen Rollschuh ziert.

Ob sie nun mehr Zeit im Funkhaus oder auf der Rollschuhbahn verbringt, könne sie nicht sagen. Allerdings gäbe es eine Parallele zwischen ihren beiden Jobs. „Die Arbeit bei ,buten un binnen' ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie meine Arbeit auf der Bahn. Wenn man einen Film macht, gibt es auch einen kreativen Anteil. Man erzählt eine Geschichte.“ Eine Geschichte müsse sie auch entwickeln, wenn sie eine Kür aufbaue. Deshalb habe sie sich für den Journalismus entschieden, weil er auch etwas mit Kreativität zu tun habe. „Und deshalb versuche ich immer, beides so gut es geht unter einen Hut zu bekommen, weil ich mich von nichts trennen könnte.“

Zur Sache

Constance Hoßfeld-Seedorf

wurde 2004 Vize-Weltmeisterin in den USA. Ein Jahr später gewann sie bei der Weltmeisterschaft in Rom die Bronzemedaille. Allein bei Welt- und Europameisterschaften bekam sie fast 20 Medaillen verliehen.