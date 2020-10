Ein Lebenswerk ist es vielleicht nicht, das die Corona-Pandemie beim Bremer HC gerade zerstört hat. Doch die Auswirkungen sind trotzdem tragisch. Denn beim leistungsstärksten Bremer Hockey-Verein sind zwei Jahrgänge vereint, die im Kampf um die deutsche Feld-Meisterschaft (DM) mindestens ein Wörtchen mitgesprochen hätten. „Es ist wahnsinnig schade, dass es für diese Mannschaft nun nicht mehr weitergeht“, sagte BHC-Trainer Martin Schultze, nachdem sich seine weibliche B-Jugend in Braunschweig gerade die norddeutsche Meisterschaft gesichert hatte. Wegen Corona war die DM jedoch schon abgesagt worden, bevor die regionalen Titel nun ausgespielt worden sind.

Wie stark die Jahrgänge 2004 und 2005 des Bremer HC sind, haben sie in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen – zuletzt im Frühjahr 2020 mit dem Triumph bei der deutschen Hallen-Meisterschaft. „Wir hätten bei der DM sicherlich zu den Favoriten gezählt“, sagte Schultze mit einer gehörigen Portion Wehmut. Denn wegen der Pandemie war der gemeinsame Erfolgsweg des Teams nun früher beendet als erhofft. „Wir vermissen die DM-Endrunde sehr, aber umso größer ist jetzt die Freude über den norddeutschen Titel“, sagte der Trainer. Im kommenden Frühjahr wechseln die 2004er-Mädchen Lilli Bode, Lena Frerichs, Charlotte Müller und Johanna Mühl in den Damenbereich.

Dort dürfen sie ab April dann in der 2. Bundesliga auflaufen – vorausgesetzt, dass Corona bis dahin nicht immer noch für Verwerfungen sorgt. Der DM-Titel 2020 als Krönung eines jahrelangen Höhenflugs bleibt der Truppe jedoch verwehrt. Das ist auch deshalb aus Sicht der jungen Damen ärgerlich, weil sie in den ersten Runden der norddeutschen Meisterschaft (NDM) und erst recht davor auf Ebene des Niedersächsischen und Bremer Verbands völlig unterfordert waren.

So beendete der BHC die Relegationsrunde zur NDM mit vier Siegen aus vier Spielen und dem Torverhältnis von 39:2. Die Meisterschaft des Bremer Verbands bestand aus einem Doppelvergleich mit dem Club zur Vahr. Das Ergebnis: Zwei BHC-Erfolge bei 38:1 Treffern. Und auch das Viertelfinale der NDM bereitete mit dem 16:0 über den Hamburger Polo-Club keinen Spaß. Selbst das Halbfinale am Sonnabend in Braunschweig gegen den Bundesliga-Nachwuchs des Clubs an der Alster verlief mit dem 7:1 (4:0) des Bremer HC sehr einseitig. Da hatte sich der Bundesliga-Nachwuchs des Harvestehuder THC beim 4:2 (3:0) gegen Gastgeber Eintracht Braunschweig schon mehr strecken müssen.

Im Endspiel wurde der BHC dann erstmals richtig gefordert. Nachdem die Bremerinnen um Nationalspielerin Lena Frerichs im ersten Viertel beste Chancen ausgelassen hatten, ging der HTHC durch eine Ecke und einen Konter sogar mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel jedoch schaffte der BHC innerhalb von acht Minuten die Wende: Nathalie Hoppe, Helen Katenkamp und Johanna Mühl trafen zum umjubelten 3:2-Erfolg. „Eigentlich ist der norddeutsche Titel ja nur eine Durchgangsstation“, sagte Martin Schultze. Nun ist der schwarze NDM-Wimpel jedoch die letzte Trophäe, die die Jahrgänge 2004/2005 gemeinsam holten. Der blaue DM-Wimpel ist das Ziel des künftigen 2005/2006er-Teams.

Die männliche Jugend B des BHC komplettierte den Triumph des Vereins in Braunschweig: Sie stellte gleich neun Spieler und mit Sebastian Bruns auch einen Trainer der erfolgreichen Spielgemeinschaft mit dem DTV Hannover, die sich unter dessen Namen ebenfalls den NDM-Titel sicherte.

Bremer HC: Angelina Blietz, Jette Straßburger; Lena Bobrink, Lilli Bode, Lena Frerichs, Anna-Lena Griesenbeck, Nathalie Hoppe, Emilia Kaller, Helen Katenkamp, Jette Kirsch, Emilia Landshut, Maya Maitin, Johanna Mühl, Charlotte Müller, Maya Pätzold, Lea Schultze