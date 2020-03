Als Geschäftsführer und Trainer des Bremer Hockey-Clubs durchlebt Martin Schultze eine schwere Zeit. Die Festangestellten des Klubs befinden sich inzwischen in Kurzarbeit. (Axel Kaste)

„Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl“, sagt Martin Schultze, „wenn ich morgens nur mit zwei Platzwarten auf unserer Anlage stehe.“ Die Sportanlage des Bremer Hockey-Clubs (BHC) ist 30.000 Quadratmeter groß, da können sich drei Menschen schon ziemlich verlassen fühlen. Erst recht vor dem Hintergrund, dass es in normalen Zeiten auf den Plätzen und in den Hallen des BHC vor Menschen oft nur so wimmelt. „Es ist beklemmend“, sagt Schultze.

Ist die derzeitige Situation an sich schon sehr speziell, so gilt das für Martin Schultze in besonderem Maße. Er ist beim BHC multifunktional tätig: als Geschäftsführer, Sportlicher Leiter in der Hockey-Abteilung sowie als Trainer der Zweitliga-Damen und der Jugend. Seit dem 16. März befinden sich alle fest angestellten Mitarbeiter des BHC in Kurzarbeit null. Das heißt: Ihre Arbeit ist vorübergehend vollkommen eingestellt worden. Bitter ist die Lage auch für einen zum 1. April eingestellten Hockey-Trainer, der mit Kurzarbeit starten wird. Gleiches droht zwei Tennis-Trainern, die der BHC ab 1. Mai beschäftigen wird. Und der Pächter der Vereinsgastronomie, so Schultze, habe gerade einen neuen Koch eingestellt.

„Unsere Geschäftsgrundlage ist zu 100 Prozent weggefallen“, sagt Martin Schultze. Derzeit habe der BHC sieben Beschäftigte und Auszubildende, die jetzt in Kurzarbeit stehen. Schultze gehört nicht zu ihnen, denn er arbeitet beim BHC im Status eines Freiberuflers und bekommt ein Honorar. Da auch die Vereinssekretärin in der Geschäftsstelle freigestellt ist, hat der 48-Jährige ihren Part übernommen. „Zurzeit ist ja auch relativ wenig zu tun“, sagt er. Schultze ist seinen Mitarbeitern dafür dankbar, „dass sie nicht lange diskutiert haben, als es um das Thema Kurzarbeit ging“. Immerhin sei die Situation mit erheblichen Einbußen verbunden. „Sie ist für alle existenzbedrohend – auch für Vereine“, sagt Schultze. Wie jeder Klub, müsse auch der BHC versuchen, die Kosten zu senken. Und das gehe leider in erster Linie über die Löhne.

Auch auf der Einnahmenseite des Bremer HC sehe es sehr schlecht aus. Normalerweise bringt der Verein mit seinem Kursangebot „Kids in Motion“ etwa 200 Vier- bis Zwölfjährige in Bewegung. Das fällt aktuell ebenso aus wie das Training im geschlossenen BHC-Fitnessstudio. Auch im Tennis ist bei geschlossenen Hallen kein Geld zu verdienen – weder an Miete noch an Honoraren für Übungsleiter. „Wir hoffen bei den Mitgliedern im Fitnessstudio und bei Kids in Motion auf Solidarität“, sagt der Geschäftsführer, „diese Einnahmen sind existenziell für uns.“ Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Menschen, die möglicherweise selbst von der Corona-Krise hart getroffen sind und es sich nicht leisten können, Geld auszugeben, ohne dafür eine Leistung zu bekommen.

Der zweite große Bereich bei den Einnahmen sei das Sponsoring. Da beklage, so Martin Schultze, der BHC gerade den ersten Ausfall, weil das unterstützende Unternehmen seine Beschäftigten selbst in Kurzarbeit geschickt habe. „In so einer Situation können wir als Verein doch nicht auf Erfüllung eines Vertrages pochen“, sagt Schultze. Er spricht von einem „hochexplosivem Gemisch“, das sich entwickelt habe, und er fordert: „Wir als Vereine brauchen eine Soforthilfe und Zuschüsse für unsere Sportstätten.“ Der März und auch der April seien beim BHC wohl noch abgesichert, „aber wenn im Mai auch noch nichts läuft, sieht es ganz düster aus“.

Als „großen Mist“ bezeichnet Martin Schultze auch die gegenwärtige Lage als BHC-Trainer. Der Start des zweiten Teils der Feldsaison für seine Damen ist inzwischen auf Mai verlegt worden, doch der 48-Jährige hält auch den neuen Termin für unrealistisch. „Ich bin pessimistisch, dass die Liga überhaupt ihren Betrieb wieder aufnimmt“, sagt er. Eine Zwangspause, vielleicht sogar das Ende der Saison, sei besonders ärgerlich, weil der Bremer HC als Tabellenführer auf dem besten Weg ist, in die Bundesliga zurückzukehren. Falls doch gespielt werde, müsse man abwarten, ob beispielsweise die drei Malaysierinnen, die im vergangenen Sommer so gut beim BHC einschlugen, nach Europa einreisen dürfen.

„Wir wollen unbedingt in die erste Liga zurück“, sagt Schultze, „dafür haben wir unsere sechs internationalen Spielerinnen verpflichtet. Und eventuell war am Ende alles für nichts.“ Die Situation sei „wahnsinnig unbefriedigend, man kann nichts planen“. Die Spielerinnen haben zwar ein Athletikprogramm für Zuhause bekommen, aber als Mannschaft läuft nichts. Immerhin sind inzwischen die Olympischen Spiele verlegt worden, sodass die einem verlängerten Liga-Spielbetrieb wenigstens nicht mehr im Wege stehen.

Traurig sei die Lage auch für etliche Jugendspielerinnen des BHC, die eigentlich zu Maßnahmen der Nationalmannschaften eingeladen worden wären. „Alle Jugend-Länderspiele sind abgesagt worden“, sagt Martin Schultze. Er leidet mit den Betroffenen Lena Frerichs, Greta Schulze, Lena Bobrink und Natalie Hoppe. Auch wenn abgesagte Auswahlspiele derzeit vielleicht nicht das größte Problem im Sport darstellen: Manche Nachwuchsspielerin verpasst damit möglicherweise eine große, vielleicht einmalige Chance im Leben. Mal abgesehen davon, dass internationale Begegnungen immer auch tolle Erfahrungen mit sich bringen.