Im Vorjahr bestritten der FC Oberneuland (in rot, hier Tom Treibib) und der TuS Schwachhausen (hier Leon Osehi) das Finale in der ÖVB-Arena. 2020 wird es kein Turnier geben. (Frank Thomas Koch)

Die nächste Großveranstaltung im Sport ist am Mittwoch abgesagt worden: Auch das Lotto-Masters-Turnier des Bremer Fußball-Verbands (BFV) um den Sparkasse-Bremen-Cup Ende Dezember in der ÖVB-Arena fällt aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Die derzeit gültige Coronaverordnung im Lande Bremen erlaubt zwar Indoor-Veranstaltungen mit bis zu 250 Anwesenden, hierin sind aber auch bereits die Aktiven und alle für die Organisation nötigen Personen enthalten. Veranstaltungen über 1000 Menschen sind darüber hinaus bis Jahresende durch die Coronaverordnung untersagt.

„Innerhalb der Leitplanken der Coronaverordnung wären so noch nicht einmal 100 Zuschauer möglich gewesen„, sagte BFV-Präsident Björn Fecker in einer Presseerklärung, “das Turnier lebt aber gerade auch vom Zusammentreffen und den gemeinsamen Gesprächen am Rande der Bande und im Foyer. An ein Rahmenprogramm wie in den Vorjahren mit Mitmachaktionen ist ebenso momentan nicht zu denken. Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Da haben wir als mitgliederstärkste Sportart im Land Bremen auch eine Verantwortung. Wir haben uns daher in Abstimmung mit unseren langjährigen Partnern schweren Herzens dazu entschlossen, das Turnier in diesem Jahr abzusagen und drauf zu hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder alle gemeinsam das große Fußballfest am Jahresende feiern können.“

Das Lotto-Masters in Bremen ist eines der letzten großen Hallenturniere für Amateurmannschaften in Deutschland. In jedem Jahr strömen rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die ÖVB-Arena auf der Bürgerweide und genießen dort spannenden Hallenfußball mit den besten Teams aus Bremen und Bremerhaven. In diesem Jahr müssen sie auf dieses Vergnügen verzichten.