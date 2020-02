Sie stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen auf das 35. Internationale Judo-Masters: Ralf Menke (links) und Norbert Specker. (Kuhaupt)

Auch in Bremen zeigt das Coronavirus erste Auswirkungen: Die chinesischen Judoka haben ihre Teilnahme am 35. Internationalen Masters für die Altersklassen U 18 und U 21 am 21. und 22. März in Halle 7 auf der Bürgerweide abgesagt. „Weitere kurzfristige Absagen halte ich durchaus für möglich“, sagt Cheforganisator Norbert Specker, der sich einen Komplettausfall des Turniers aber nicht vorstellen kann.

Es gibt in Bremen keine andere internationale Sportveranstaltung dieser Größenordnung, die so lange und so nachhaltig mit einer Person in Verbindung gebracht werden muss wie das Judo-Masters. 1986 wurde es erstmals ausgetragen, und wie die Premiere, steht auch die mittlerweile 35. Ausgabe unter der Leitung von Norbert Specker. Der 55-Jährige hat das Masters als 20-Jähriger ins Leben gerufen – seitdem trifft sich die weltweite Judo-Szene einmal pro Jahr in der Hansestadt. „Wir erwarten Sportler aus mehr als 20 Nationen“, sagt Specker. Knapp zwei Wochen vor Meldeschluss am 8. März lagen den Veranstaltern schon 360 Zusagen vor, sodass sie von 700 bis 800 Teilnehmern ausgehen.

Längst ist das Masters zu groß geworden als dass es Specker allein organisieren könnte. Seit fast 20 Jahren steht ihm Ralf Menke zur Seite. Der 46-Jährige kümmert sich vorwiegend um die Logistik der Veranstaltung – organisiert also Kampfrichter, Sanitäter oder Fahrdienst für die auswärtigen Gäste und betreut die vielköpfige Helferschar. Der harte Kern des Organisationsstabes bestehe aus sechs Personen, die sich wiederum auf die Dienste von 50 bis 70 Helfern verlassen können. Specker ist für die sportlichen und wirtschaftlichen Belange des Turniers zuständig und führt die Kommunikation sowohl mit dem Deutschen Judo-Bund (DJB), der bei den Masters durch seine Bundestrainer Pedro Guedes (U 21) und Bruno Tsafack (U 18) vertreten sein wird, als auch mit den internationalen Gästen. Noch am Dienstagmorgen hatte Specker, bevor er in Pressegesprächen die Werbetrommel für das Masters rührte, anderthalb Stunden lang mit dem Ausland telefoniert.

Norbert Specker, seit 2004 DJB-Bundesjugendleiter und derzeit auch Vorsitzender des Bremer Judo-Verbands, verfügt weltweit über hervorragende Kontakte – nicht zuletzt deshalb, weil er mit Englisch, Spanisch und Japanisch drei Fremdsprachen beherrscht. So haben Japaner, Kanadier, Brasilianer, Belgier und Briten angekündigt, ihre Nationalmannschaften nach Bremen zu schicken. Am stärksten dürften wohl die Niederländer vertreten sein, die mit etwa 140 Aktiven kommen wollen. Die Franzosen werden mit etwa 40 Kämpfern anreisen. In der Nacht zu Dienstag hat sich Japans U 21-Nationalteam mit sieben Kämpfern angemeldet, worüber sich Specker besonders freut. „Das ist wichtig für die Qualität unseres Turniers“, sagt er. Wenn Judoka aus dem Mutterland der Sportart beim Masters in Bremen auflaufen, sei das Anreiz auch für viele Europäer.

Wie in den vergangenen Jahren, wird auch der Bremer Verband in Halle 7 mit einigen Kämpfern am Start sein. Oleg Gusev vom SC Panthera hofft dabei in der U 21 auf ein besseres Abschneiden als 2019. Vor einem Jahr war er, aus der U 18 gerade erst in diese Altersklasse aufgerückt, entgegen des ursprünglichen Zeitplans so kurzfristig zum Kampf aufgerufen worden, dass er ohne die nötige Vorbereitung sofort ausschied. In der U 18, so sagt Norbert Specker, gebe es zwei bis drei Bremer Kandidaten, darunter Thore Böschen vom JC Asahi.