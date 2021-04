Leon Friederici (am Ball) war mit 24 Punkten der Topscorer der Eisbären. (Sven Peter/Hansepixx)

Bremerhaven. Die Titelambitionen der Eisbären Bremerhaven haben einen ersten Dämpfer erhalten. Zum Auftakt in der Play-off-Gruppenphase der 2. Basketball-Bundesliga Pro A musste sich das Team von Headcoach Michael Mai dem Kontrahenten aus Heidelberg in der Verlängerung mit 96:100 (92:92, 44:50) geschlagen geben. Die Entscheidung in diesem packenden Vergleich fiel erst drei Sekunden vor Schluss, als Armin Trtovac mit einem Dunking den Auftakterfolg für Heidelberg perfekt machte.

„Wir haben das Spiel heute im zweiten Viertel verloren“, resümierte Michael Mai. In diesen zweiten zehn Minuten hatte Bremerhaven dem Gast 33 Punkte erlaubt und war so nach einem guten Beginn und einem zwischenzeitlichen 0:17-Lauf bis zur Pause mit 44:50 ins Hintertreffen geraten. „Da hatten wir unseren Fokus verloren“, sagte Mai. „Vielleicht waren wir uns nach unserem guten ersten Viertel auch schon zu sicher.“ Ein Viertel, in dem zunächst vieles passte und die Eisbären über 13:6 durch einen sehenswerten Dreier von Kevin Yebo bis auf 25:17 davonzogen.

Die Eisbären, bei denen Dreierspezialist Josh Braun nach längerer Verletzungspause zwar wieder auf der Bank saß, aber ebenso wie Leon Hoppe und Johannes Heiken nicht eingesetzt wurde, bewiesen in dieser von beiden Teams mit hoher Intensität und viel Emotion geführten Partie indes eine gute Moral und steckten bis zuletzt nicht auf. „Wir haben uns trotz hoher Rückstände immer wieder in die Partie zurückgekämpft“, lobte auch Coach Mai.

Davis erzwingt die Overtime

So brachte Armani Moore die Eisbären nach einem 10:0-Lauf beim 75:73 sogar noch mal wieder in Führung (33.). Aber es ging weiter auf und ab. Zwei Minuten später lag der Hauptrundendritte gegen den Hauptrundenzweiten aus Heidelberg wieder mit neun Zählern zurück (77:86). In der Schlussphase war es dann Spielmacher Trey Davis, der einen wichtigen Dreier traf, wenig später auch von der Freiwurflinie die Nerven behielt und mit zwei Punkten zum 92:92-Ausgleich die Overtime erzwang.

In der fünfminütigen Verlängerung blieben dann beide Teams lange ohne weiteren Korberfolg, die Eisbären kamen sogar erst 1:28 Minuten vor Schluss durch Moore wieder zu Punkten, der zwei Freiwürfe zum 94:96 traf. Mit einem Korbleger verkürzte Davis in der Schlussminute noch einmal auf 96:98, dann aber kam der Dunk von Trtovac. „Wir müssen lernen, dass wir vier Viertel konzentriert agieren müssen, um ein Team wie Heidelberg besiegen zu können“, sagte Michael Mai.

Für die Eisbären geht die Gruppenphase in den Play-offs nun mit zwei Auswärtsspielen weiter. Bereits an diesem Montag macht sich das Team auf den Weg nach Kirchheim (Jump-off Dienstag, 20 Uhr/live und kostenlos im Streamingdienst bei sportdeutschland.tv). Von Kirchheim reist Bremerhaven dann direkt weiter nach Schwenningen, wo am Freitagabend gespielt wird.

Eisbären Bremerhaven: Friederici (24), Ugrai (18), Moore (15), Davis (15), Daniels (15), Yebo (6), Heckel (2), Pölking (1), Kindzeka, Hoppe, Heiken, Braun.