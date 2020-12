Die Fischtown Pinguins hatten einen schweren Stand in Berlin. In dieser Szene gibt es für Cory Quirk (Mitte, Nr. 11) und Luca Gläser kein Durchkommen. (Michael Hundt)

Vorbereitungsturnier und Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind zwei grundverschiedene Wettbewerbe. Und es bewahrheitete sich am Freitagabend auch für die Fischtown Pinguins, dass gute Leistungen in der Vorbereitung keine Punkte in der Liga garantieren. Hatten sich die Bremerhavener im Magenta-Sport-Cup in der vergangenen Woche noch überzeugend bis ins Finale gegen den EHC München (5:7) kombiniert und geschossen, taten sie sich bei den Eisbären Berlin schwer und verloren prompt mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

Stürmer Carson McMillan, Gäste-Torschütze zum 1:1 in der zwölften Minute, stand die Enttäuschung vor laufender Kamera ins Gesicht geschrieben. „Die Intensität ist deutlich höher“, sagte er auf die Frage, was der Unterschied zwischen Vorbereitungsturnier und Ligaauftakt ist. Vor allem der Widerstand des Gegners, auf den die Bremerhavener stießen, war ein ganz anderer als noch beim Magenta-Sport-Cup.

Nach 31 Treffern in den acht Spielen dieses Wettbewerbs blieb der hoch gelobte Angriff der Pinguins in Berlin hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das lag einerseits an der engagierten, kompakten Abwehr der Eisbären, andererseits aber auch an den zahlreichen Zeitstrafen, die sich die Gäste vor allem im zweiten Drittel einhandelten. Nur phasenweise bauten sie den Druck auf, mit dem sie in der Vorbereitung geglänzt hatten. Kapitän Mike Moore räumte in der Pause vor dem Schlussdrittel ein, dass seine Mannschaft sich steigern musste, um am Ende erfolgreich sein zu können. Es sollte nicht klappen.

Der Gegenentwurf der Pinguins waren die Eisbären. Für sie lief die Vorbereitung überhaupt nicht nach Plan. Sie hatten viele Gegentore kassiert, kein Spiel gewonnen und mit dem Ausgang des Turniers nichts zu tun gehabt. Obendrein wurden die Berliner vor den letzten Begegnungen auch noch durch Corona ausgebremst. Während die Konkurrenz sich weiter fleißig einspielte, saßen die Hauptstädter daheim in Quarantäne. „Ich hab’ zehn Tage auf der Couch gesessen und mich gelangweilt“, sagte Leonhard Pföderl nach dem Sieg, den er mit seinem Tor zum 3:1 (42.) auf den Weg gebracht hatte.

Nur drei Mal hatten die Eisbären vor dem Spiel gegen Bremerhaven gemeinsam trainieren können – kein Wunder, dass Pföderl beim Interview noch sehr außer Atem war. Aber Pinguins-Trainer Thomas Popiesch hatte schon geahnt, wie schwer es seine Mannschaft in Berlin haben würde. „Die Eisbären werden heute ein anderes Gesicht zeigen als beim Magenta-Sport-Cup“, hatte er gesagt – und behielt recht. Die immer noch ersatzgeschwächten Gastgeber, bei denen Ex-Pinguin Mark Zengerle zwar ohne Treffer blieb, aber trotzdem eine starke Leistung zeigte, verteidigten hervorragend.

Dass die Pinguins trotzdem zu einer Reihe von Torchancen kamen, sprach für sie. Kämpferisch war auch den Gästen kein Vorwurf zu machen, doch von der Dominanz, die sie in den vergangenen Wochen häufig aufs Eis gebracht hatten, war nichts zu sehen. Und dann stand im Eisbären-Tor mit Mathias Niederberger auch noch ein Meister seines Fachs, der in der Vorsaison, noch im Trikot der Düsseldorfer EG, die wenigsten Treffer aller DEL-Teams kassiert hatte. Seine letzte Glanztat vollbrachte der 28-Jährige in buchstäblich letzter Sekunde, als er einen strammen Schuss von Maxime Fortunus parierte. Dann ertönte die Schlusssirene – die Bremerhavener waren am ersten Spieltag der neuen Saison gleich erstmals geschlagen.

Von Beginn an zeigte sich, dass die Pinguins einen schweren Stand haben würden. Die Eisbären hatten nicht nur die erste Chance, sondern markierten in der zweiten Minute bereits das 1:0. Da saß Fortunus auf der Strafbank. Und zwei starke Neuzugänge der Gastgeber nutzten die Überzahl eiskalt: Matt White, an allen drei Toren beteiligt und in der 37. Minute zum 2:1 auch selbst erfolgreich, bediente Kris Foucault, bei dessen hartem Schuss der Puck Pinguins-Schlussmann Brandon Maxwell über die linke Schulter ins Tor rutschte. Das frühe Gegentor bedeutete im Prinzip nichts – und war doch so etwas wie ein schlechtes Omen für die weiteren gut 58 Spielminuten.

Zwar wurden die Bremerhavener allmählich stärker, doch wirklich zwingend wurden sie erst, als sie erstmals in Überzahl agierten. Prompt verlängerte Carson McMillan eine scharfe Hereingabe von Niklas Andersen auch zum 1:1 (14.). Es sollte das einzige Powerplay bleiben, das die Pinguins mit zählbarem Erfolg abschließen konnten. Alle sechs weiteren Gelegenheiten nutzten sie nicht. Auch diesbezüglich waren die Berliner effektiver. Fünf Mal mussten Gäste-Spieler auf die Strafbank, zwei Mal schlugen die Gastgeber zu. Als White spät im zweiten Drittel zum 2:1 traf, saß Luca Gläser gerade draußen.

Die Gäste konnten ihr zuletzt so gefälliges Offensivspiel auch im Schlussdrittel nicht mehr zur Geltung bringen. Immer wieder bissen sich die Pinguins an der gegnerischen Deckung fest. Immerhin glaubten sie auch nach Pföderls 1:3 (42.) noch an ihre Chance. Zwei Tore hatten sie vor einer Woche auch gegen München noch aufgeholt. Diesmal sollte es nicht reichen. Selbst bei einer 6:4-Überzahl – Popiesch hatte Maxwell aus dem Tor genommen – fiel den Gästen nichts Zwingendes ein. Andersens klasse Schuss zum 2:3 33 Sekunden vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik.