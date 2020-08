Sie bilden seit Montag den neuen Vorstand von OT Bremen (v.l.): Patrick Malinowski, Andreas Holk, Rolf Schwardt, Daniel Ritzel, Alexis Kress und Furkan Kirimbak. (OT Bremen)

Der gerade gewählte Vorstand des TSV Osterholz-Tenever (OT Bremen) nimmt seine neue Aufgabe sehr ernst. So ernst, dass das sechsköpfige Gremium mit dem 29-jährigen Daniel Ritzel an der Spitze für Dienstag geschlossen Urlaub genommen hatte, um sich in der Geschäftsstelle des Vereins einen ersten Überblick zu verschaffen. Um 10 Uhr kam das Sextett mit der nunmehr ehemaligen Vorsitzenden Ute Brunzel zur Übergabe zusammen. Es dauerte nicht lange, dass Daniel Ritzel ein Gespür dafür bekommen sollte, was auf ihn und seine Kollegen in den kommenden Wochen zukommen wird: viel Arbeit.

Der neue Vorsitzende, Steuerfachangestellter von Beruf, ist eigentlich schon ein alter OT-ler. Er fand den Weg in den Klub über das Kinderturnen, seit 15 Jahren liegt sein Schwerpunkt in der Badminton-Abteilung. Dort arbeitet Daniel Ritzel als Trainer und Jugendwart, nachdem er zwischenzeitlich auch Vizepräsident des Bremer Badminton-Verbands war. Vereinsstrukturen und Funktionärsarbeit sind ihm also durchaus vertraut, nicht aber Art und Umfang der Tätigkeit eines Vorsitzenden. „Wir hoffen, dass uns die Mitglieder etwas Zeit geben, damit wir uns erst einmal einarbeiten können“, sagt der 29-Jährige. Das nötige Engagement, dafür spricht auch der genommene Urlaub, bringt das Sextett mit.

Organisationstalent war gleich am ersten Tag gefordert. Am Montag dieser Woche kündigte die eine hauptberufliche Kraft der Geschäftsstelle, die andere fällt schon seit Längerem aus. „Aber wir werden dafür sorgen, dass in unseren Geschäftszeiten montags und donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr jemand von uns als Ansprechpartner hier ist“, verspricht Daniel Ritzel. Schon am Montag hatte er allen Abteilungen von OT ein Gesprächsangebot gemacht. Aus Kennlerngesprächen erhofft sich der Vorstand Vorschläge der Mitglieder, was sie von der neuen Führung und dem Verein erwarten.

„Wir wussten, dass es eine Herausforderung für uns werden wird“, sagt der OT-Chef. Der Vorstand wolle den Klub demütig führen und den Blick nach etlichen Querelen der vergangenen Monate nur nach vorne richten. „Wir müssen die Sachen jetzt so nehmen, wie sie sind.“ Die zweimal bei Abstimmungen gescheiterte Verschmelzung mit der SG Arbergen-Mahndorf zur SG Bremen-Ost – in ihr sind inzwischen Arbergen-Mahndorf und der TuS Vahr vereint – hatte bei OT zu tiefen Rissen geführt. Seit dem 1. Januar 2020 sollen, so hat es Daniel Ritzel erfahren, etwa 300 Mitglieder den Verein verlassen haben. Ob das an Corona oder an der gescheiterten Verschmelzung liegt, sei jedoch nicht bekannt. „Auf jeden Fall war es wegen Corona schwierig, neue Mitglieder in den Verein zu holen“, sagt Ritzel.

Die Jahreshauptversammlung war trotz der Wahlen schon nach 55 Minuten beendet. Die Führungscrew wurde mit 153 Ja- bei 17-Neinstimmen und 21 Enthaltungen mit großer Mehrheit gewählt und besteht aus dem Vorstand mit Daniel Ritzel (1. Vorsitzender), Rolf Schwardt (2. Vorsitzender), Andreas Holk (Referat Finanzen) sowie dem erweiterten Vorstand mit Alexis Kress (Referat Jugend), Patrick Malinowski (Referat Öffentlichkeitsarbeit) und Furkan Kirimbak (Referat Sport). Die mit einem Blumenstrauß verabschiedete Ute Brunzel sagte ihrem Nachfolger Unterstützung zu. „Ich wünsche Daniel Ritzel alles Gute und habe ihm meine Hilfe angeboten“, sagte sie. Auch wenn die vergangenen Monate anstrengend für sie waren: OT wird Ute Brunzel auch künftig nicht egal sein.