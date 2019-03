Bremen.​ Der Bremer SV hat die Tabellenführung weiter fest im Visier. Mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim KSV Vatan Sport unterstrich das Team von Trainer Ralf Voigt am Sonntagnachmittag einmal mehr seine Meisterschaftsambitionen. Dabei tat sich der Bremer SV gegen die abstiegsbedrohten Gröpelinger allerdings ungewohnt schwer. Nur ein einziges Mal fanden sie einen Weg durch das gut gestaffelte Abwehrbollwerk der Gastgeber, als sie kurz vor der Halbzeitpause eine Standardsituation zur Führung nutzten. Nach einem Eckball von Jonas Böhning erzielte Marcel Lück völlig unbedrängt per Kopf das 1:0 (44.). Auch im zweiten Durchgang war der Bremer SV die spielbestimmende und torgefährlichere Mannschaft, schaffte es aber nicht, weitere Treffer nachzulegen. „Wir haben keine gute Vorstellung abgeliefert, am Ende können wir fast schon glücklich über die drei Punkte sein“, sagte BSV-Coach Voigt nach der Partie.