Ist fünffacher Weltmeister: Raymond van Barneveld (Jörg Carstensen/dpa)

Noch ist nicht entschieden, wer die Darts-Weltmeisterschaft in London gewinnt. Doch weil der Sport derzeit wieder im Fokus der Öffentlichkeit steht, wird es auch in Bremen einen Darts-Cup geben. Im Weserpark treten am 3. und 4. Januar zahlreiche Spieler der Professional Darts Corporation (PDC) gegeneinander an und kämpfen um Preisgelder von insgesamt 4000 Euro. Neben Kevin Münch, der ehemaligen Nummer eins der deutschen Jugendrangliste, ist auch Titelverteidiger Steffen Siepmann dabei. Moderiert wird das Event von der deutschen Dartstimme Tomas „Shorty“ Seyler.

Beim Darts-Cup im Weserpark sind jedoch nicht nur Herren am Start, auch Damen und junge Nachwuchstalente haben die Chance, ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Beginn der Veranstaltung ist am 3. Januar um 12 Uhr im Lichthof. Am 4. Januar haben Besucher die Möglichkeit, gegen die Profis anzutreten. Gabriel Clemens, Peter Manley, Jamie Caven und Darts-Legende Raymond van Barneveld sind ab 13 Uhr zu Gast im Weserpark und zeigen, wie man mit Fingerspitzengefühl, einer ruhigen Hand und einem guten Auge den Pfeil zielsicher auf der Dartscheibe platziert.