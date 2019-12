Michael van Gerwen tritt im Vorfeld der WM 2020 bei der Bremen Darts Gala an. (Steven Paston/PA Wire/dpa)

Darts-Fans aus Bremen und der Region bekommen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die Stars der Professional Darts Corporation, kurz PDC, kommen am 5. Dezember 2020 zur ersten Bremen Darts Gala in die ÖVB-Arena. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Michael van Gerwen, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Der Niederländer führt die PDC-Weltrangliste an und bestreitet als amtierender Weltmeister die am Freitag startende WM in London.

Aber nicht nur auf van Gerwen können sich die Bremer Darts-Fans Anfang Dezember 2020 freuen. Dabei sind auch Spieler wie Rob Cross, aktueller Weltranglistenzweite und Weltmeister von 2018, Gerwyn Price oder Peter „Snakebite“ Wright, der für seine verrückten Outfits und seinen Irokesenschnitt bekannt ist.

Ob Max Hopp, Deutschlands größte Darts-Hoffnung, in Bremen zum Starterfeld gehört, ist noch unklar. Weitere Spieler will der Veranstalter im kommenden Jahr bekannt geben.

Eintrittskarten sind ab sofort online unter Printyourticket oder Eventim erhältlich.