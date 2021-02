Auch die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft waren zuletzt schwach. Gegen Spanien unterlag das Team von Bundestrainer Löw (Mitte) mit 0:6. (Efrem Lukatsky /dpa)

Herr Fecker, der Deutsche Fußball-Bund hat in der vergangenen Woche einen Brief an die 24.500 Fußball-Vereine verschickt. Darin standen Sätze wie „Der Fußball kann in der Krise Großes leisten und ein verlässlicher Partner sein“. Sind das die Worte, die die Vereine jetzt brauchen?

Björn Fecker: Es ist gut, dass nach all den turbulenten Wochen der DFB wieder zur Sacharbeit zurückkehrt. Der Verband will sich der Diskussion stellen und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen. Denn das war ja schon der Eindruck in der letzten Zeit.

Björn Fecker, Präsident des Bremer Fußball-Verbandes. (Christina Kuhaupt)

Aber von konkreter Hilfe stand nichts in dem Brief.

Jeder ist für seine Ebene im Föderalismus verantwortlich. Der DFB ist für die Bundesebene verantwortlich und muss sich deswegen an das Bundeskanzlerinnenamt wenden. Wir in den Ländern sind für die einzelnen Vereine verantwortlich. Deshalb kann so ein Brief des DFB auch in vielen Bereichen immer nur allgemein wirken.

Warum stellt der DFB keine Subventionen in Aussicht, beispielsweise für Übungsleiter, die ihren Trainerschein verlängern wollen?

In jedem Bundesland gibt es meines Wissens eigene Programme der Landesregierung zur Abfederung der Corona-Krise für den Sport. Die Trainerscheine werden derzeit automatisch verlängert.

Gibt es Zahlen, wie viele Mitglieder der Fußball in den Vereinen verloren hat?

Bisher haben wir noch keine konkreten und belastbaren Zahlen. Wir dürfen aber die Gefahr nicht klein reden, dass Menschen ohne Fußball plötzlich andere Schwerpunkte setzen. Fast noch mehr sorge ich mich, dass wir vermehrt Übungsleiter verlieren. Der DFB hat jetzt eine Umfrage unter den Vereinen und Aktiven gestartet, wie die aktuelle Lage ist. Ich glaube ja, dass nicht nur der Fußball fehlt, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl, das Miteinander. Dafür steht der Fußball in überragender Weise.

Sind Sie mit dem Krisenmanagement Ihres Dachverbandes in Frankfurt zufrieden?

Die Kernaufgabe liegt bei uns, bei den Landesverbänden. Von Seiten des DFB haben uns medizinische Einschätzungen geholfen, zum Beispiel von Tim Meyer, dem Arzt der Nationalmannschaft. Da konnten wir wertvolle Argumente sammeln für die Diskussionen mit der Politik.

Was haben Sie da persönlich mitgenommen?

Dass die Situationen, die zur Übertragung des Virus führen können, weniger auf dem Platz liegen, sondern wenn, dann in den Umkleidekabinen. Aber auch dort gilt: Wer sich an die Abstands- und Hygienevorgaben hält, minimiert das Risiko einer Erkrankung.

Hat es Corona-Infektionen im Bremer Fußball gegeben?

Auf dem Platz? Davon ist mir nichts bekannt.

Sprechen wir noch mal über den DFB. Gefühlt befindet sich der deutsche Fußball in der größten Krise aller Zeiten, die Führung des Verbandes aber streitet über Führungspositionen oder gekaufte Wikipedia-Einträge.

Das Außenbild des DFB war fatal in den letzten Monaten. An der Basis, sowohl in den Vereinen als auch bei vielen im BFV ist der Eindruck entstanden, dass es beim DFB erst mal um die eigene Position und weniger um die Sacharbeit ging.

Hängt das nur mit den handelnden Personen zusammen?

Das ist schwer zu beurteilen, da maße ich mir auch nicht an, den Schiedsrichter spielen zu wollen. Für die Zukunft erwarte ich aber, dass der DFB sich um die Sacharbeit kümmert.

Ist es denn so schwierig, DFB-Präsident zu sein?

Kann ich schwer beurteilen, ich war das noch nicht. Es prallt viel auf den jeweiligen Präsidenten ein. Das ist bei Fritz Keller so und war bei den Präsidenten vor ihm auch schon der Fall. Natürlich steht der Präsident im Mittelpunkt des Interesses und ist das Gesicht des DFB. Alleine wird nur niemand diese Mammutaufgabe stemmen können. Deswegen ist es richtig, den Verband im Team zu führen, wo jeder seine Stärken einbringen kann.

Sie haben ja gerade selbst erlebt, dass es nicht einfach ist, im Fußball als Funktionär weiter nach oben zu kommen. Jedenfalls will der niedersächsische Verband Sie nicht bei der Wahl zum Chef des Norddeutschen Fußball-Verbandes unterstützen, heißt es. Können Sie sich vorstellen, für den norddeutschen Chef-Posten zu kandidieren?

Das setzt ja immer voraus, dass man das mit seiner Familie besprochen hat und auch mit den Kollegen in den Landesverbänden. Ich werde mich erklären, wenn es soweit ist.

Auch die Uefa ist dank der Fortführung der Champions League und Europa League großer Kritik ausgesetzt. Können Sie das nachvollziehen, wenn RB Leipzig sein Heimspiel gegen Liverpool in Budapest austrägt?

Das ist den Leuten schwer zu vermitteln, was da gerade im internationalen Fußball passiert. Die Menschen sollen auf Reisen verzichten und Regeln einhalten, aber für Fußballer gilt das scheinbar nicht. Die Äußerungen einzelner Vereinsfunktionäre haben sicher nicht dazu beigetragen, das Verständnis zu erweitern. Der Profifußball hat eine besondere Rolle, weil er seinen Beruf ausüben darf, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen in unserem Land übrigens.

Dieser besonderen Situation solle man sich einfach immer bewusst sein. Ich bin mir auch sicher, dass sich die Führung der DFL dieser besonderen Rolle sehr bewusst ist. Wenn dann aber Einzelne mehrfach schon am korrekten Tragen einer Maske scheitern, sich tätowieren lassen oder Partys besuchen, wird das sicherlich auch bei der DFL nicht gutgeheißen, denn der Eindruck könnte entstehen, der Profifußball sei der gesellschaftlichen Realität entrückt.

Aber ist das nicht schon längst passiert?

Man darf nicht den Profifußball pauschal über einen Kamm scheren. Leonardo Bittencourt hat doch sehr weise und reflektiert über die Rolle des Profifußballers in Zeiten der Pandemie gesprochen. Und da ist er nicht der Einzige.

Glauben Sie denn, dass der Fußball dauerhaft Schaden nimmt? Oder ist das alles vergessen, wenn die Stadien wieder voll sind und der Umgang mit Corona geklärt ist?

Viele Menschen freuen sich, wenn sie wieder im Weserstadion sitzen dürfen. Mit der Taskforce Zukunft Profifußball hat die Liga auch ein Statement zur Veränderung gesetzt. Jetzt wird man sehen, was daraus wird.

Was muss sich denn ändern im Fußball?

Dieses Zukunftspapier hat ja viele Handlungsstränge. Eine wichtige, gerade auch aktuelle Frage ist der Umgang mit Menschenrechten. Für mich bedeutet das, dass man bei Spielen in Ländern, wo diese nicht geachtet werden, eine Haltung haben und auch öffentlich wahrnehmbar kundtun muss – übrigens auch gegenüber dem Gastgeber. Die Initiativen vor Ort sind darauf angewiesen, dass ihre Arbeit für Demokratie und Menschenrechte sichtbar wird. Und das geht am besten, indem man klar Farbe bekennt und sich mit solchen Initiativen vor Ort trifft.

Warum werden solche Spiele nicht gleich boykottiert?

Boykott hat im Sport selten ein Problem gelöst. Der Dialog ist viel wichtiger, es müssen Missstände angesprochen werden und die Zivilgesellschaft gestärkt werden.

Könnten Sie sich vorstellen, 2022 als DFB-­Funktionär zur WM nach Katar zu fliegen?

Diese Frage wird sich für mich gar nicht stellen. Aber nur um Fußball zu schauen, sicherlich nicht. Ich würde es wie bei der WM in Russland verbinden mit einer Auseinandersetzung mit der Menschenrechtssituation und entsprechenden Gesprächen vor Ort. In Katar muss der Fußball die mediale Aufmerksamkeit nutzen, um für Werte einzutreten. Das erwarte ich, offen gesagt, auch vom DFB.

Viele haben gesagt, dass die große Kritik am System Profifußball jetzt die Chance für die Amateure ist. Weil dort, so heißt es, noch ehrlicher Fußball geboten werde.

Bei wichtigen Spielen im Amateurfußball ist das Interesse schon da. Aber dass jetzt Tausende aus den Bundesligastadien auf die Bezirkssportanlagen strömen, glaube ich nicht. Und ich will da auch nicht so ein Konkurrenz-Verhältnis aufbauen. Es gibt viele Freunde des Amateurfußballs, die einfach diese Atmosphäre lieben, den Einsatz der Aktiven schätzen und sich freuen, andere Menschen zu treffen und zu klönen. Das ist ein anderes Angebot als in der Bundesliga.

Für einen Verein wie den FC Oberneuland kommt das Corona-Jahr ohne Zuschauer zur absoluten Unzeit.

Ja, das ist wirklich bitter. Spiele gegen Atlas Delmenhorst oder den VfB Oldenburg würden bestimmt eine volle Hütte bedeuten. Jetzt waren quasi null Zuschauer bei den Spielen. Dabei macht es der FC Oberneuland richtig gut in der Regionalliga. Und für den Bremer Fußball ist es ein gutes Zeichen, dass der Aufsteiger aus der Bremen-Liga wettbewerbsfähig ist.

Ihr Heimatverein ist der FC Huchting. Wie geht es einem kleinen Fußballverein in Bremen in diesen Monaten?

So wie vielen anderen Vereinen, angefangen mit den Einnahmeausfällen aus Veranstaltungen wie dem Osterfeuer im letzten Jahr oder aus nicht erfolgten Hallenturnieren. Aber viel schlimmer ist, dass dieser Ort der Gemeinschaft so fehlt. Eines der wichtigsten Lagerfeuer unserer Gesellschaft, um das sich Menschen versammeln, ist derzeit erloschen. Es gibt kein Kinderlachen, keine Mannschaftsausflüge, keinen Schnack am Spielfeldrand oder einen gemütlichen Ausklang in der Vereinskneipe – und das kann auch keine Videokonferenz oder Spielkonsole ersetzen.

Das Gespräch führte Mathias Sonnenberg.

Zur Person

Björn Fecker (43) ist seit 2010 Vorsitzender des Bremer Fußball-­Verbands (BFV) und Mitglied im DFB-Vorstand. Fecker sitzt seit 2007 in der Bremischen Bürgerschaft und ist Fraktionsvorsitzender der ­Grünen.

Zur Sache

Infektionsrisiko beim Fußball gering

Einer aktuellen Untersuchung der Universität des Saarlandes und Basel zufolge ist das Infektionsrisiko beim Fußballspielen offenbar sehr gering. Bei dem Projekt, das zwischen August und Dezember 2020 lief, wurden 780 Fußballspiele und Trainingseinheiten aus Profiligen und dem Amateurbereich mit mindestens einem Covid-verdächtigen Spieler oder Spielerin untersucht. Dabei konnte nur in einem Fall eine Infektion während eines Spiels nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

In allen anderen Fällen gaben die Spielerinnen und Spieler und Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bis 14 Tage nach der Exposition keine Covid-Symptome an (Amateurbereich), alle durchgeführten PCR-Testungen blieben negativ. Eine detaillierte Videoanalyse von 50 Spielen ergab, dass es zwischen den Spielerinnen und Spielern zu weniger als einem direkten Kontakt pro zwei Minuten kam. 65 Prozent aller Kontakte dauerten nicht länger als drei Sekunden und waren vorwiegend von risikoarmem Charakter, beispielsweise nicht von Angesicht zu Angesicht.