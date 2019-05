Und los gehts's Richtung Weserstadion und Weserwehr: der Bremer Bundesliga-Achter der Frauen beim Training. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Als in der Adventszeit diese Mail kam, war die Nachhaltigkeitsforscherin und Hobby-Ruderin Mareike Tippe – so erzählt sie es – ziemlich aufgeregt. Sie wusste von einem Freund, dass da wohl was kommt. Auf die konkrete schriftliche Anfrage war sie dann eher mäßig vorbereitet. Wirklich? Sie wurde eingeladen, ins Projekt Bundesliga einzusteigen. Ins Projekt, nach sieben Jahren Pause das Comeback eines Bremer Frauen-Achters in der Ruder-Bundesliga hinzubekommen.

Ein halbes Jahr später sieht dieses Projekt nun so aus: An diesem Sonnabend läuft in Duisburg der erste von fünf Renntagen. Und eines der gemeldeten acht Boote nennt sich „Team Bremen“. Teamkapitänin: Mareike Tippe. Aus der Hobby-Ruderin mit Lust auf mehr ist eine Athletin mit leistungssportlichem Trainings- und zusätzlichem Orga-Aufwand geworden.

Bei Wind und Wetter hin zum Training, rein ins Boot, raus auf die Weser. Zumeist zweimal vom Anleger aus bis zum Weserwehr und wieder zurück. Das sind circa 14 Kilometer. Manchmal hätten im Winter Eiszapfen am Boot geklebt, sagen die Ruderinnen. Egal. Sie haben das trotzdem durchgezogen. „Man muss schon einen kleinen Knall haben, um das zu tun“, sagt Mareike Tippe.

Die mit dem Knall, die anfangs zu zehnt waren und inzwischen 15 Frauen sind, hatten sich im Dezember zu einer Art Gründungsversammlung zusammengesetzt. Levke Gill und Ann-Kathrin Dannhauer hatten per Mail dazu eingeladen. Levke Gill hatte zuvor schon mal die eine oder andere Ruderin angesprochen, sie steht sozusagen für das, was man als Keimzelle des Comeback-Projekts bezeichnen könnte. Ann-Kathrin Dannhauer, Ehefrau des beratenden Trainers Sören Dannhauer, war bereits vor sieben Jahren dabei, als letztmals ein Bremer Frauen-Achter für die Bundesliga gemeldet hatte.

Im Verband ist man über jede Meldung froh. Rudern ist hart genug, auch teuer genug. Viele Aktive brechen ab, wenn sie dem Juniorenalter entwachsen sind. Die Bundesliga bietet auch dem eine Plattform, der nicht zum Olympiakader zählt, aber dennoch Leistungsruderer sein will. Das Team Bremen, das nun wieder diese Plattform betritt, ist in vielerlei Hinsicht eine bunte Mischung. Die Jüngste darin ist 17. Die älteste 30. 13 kommen vom BRV von 1882, zwei vom BSC. Und das Boot kommt auf Leihbasis vom BRC Hansa. Einige rudern schon seit Langem, andere erst seit Kurzem. Ein paar sind im Abi, ein paar im Studium, ein paar im Job. Drei sind schon Mütter. Von verschiedenen Trainern sind ihnen verschiedene Ruder-Stile beigebracht worden. Aber dass sie alle in einem Boot sitzen, stimmt hier wohl im Wort- wie im sprichwörtlichen Sinn.

Lauter Frauen auf einen Haufen gleich vorprogrammiertes Gezicke? Nee, sagen sie. Wer rudert, sei eher taff. Da ist wenig Raum fürs Zicken-Klischee. Da sind viel mehr die Gründe, die die Sache mit dem kleinen Knall erklären. Die Gründe, warum sie sich das antun. Da ist zum einen die Gemeinschaft. Jeder sei bereit gewesen, irgendeine Verantwortung zu übernehmen in dem ganzen Projekt. Allein die Geldbeschaffung ist nicht ohne. Als Startgeld werden schon mal 2500 Euro fällig, der Saisonetat soll bei knapp 9000 Euro liegen. Von den Vereinen gibt es da nix.

Die Ruderinnen akquirieren Sponsoren. Sie haben zudem über ein von der Sparkasse begleitetes Fundraising mittlerweile 42 Unterstützer gefunden, die bislang mehr als 1500 Euro gespendet haben. Klafft am Ende eine Lücke im Etat, zahlen die Bootsfrauen drauf. Darauf haben sie sich ebenso verständigt, wie sie eine Getränkewartin gewählt haben. Steuerfrau Carolyn Somorowsky achtet so nicht nur darauf, dass der Achter stabil im Wasser liegt oder die Knie im richtigen Moment nach unten gehen. Sondern auch, dass sozusagen der Spaß nicht ins Wasser fällt.

Teamgeist. Das A und O in einem Team. Die Magie, die sie ins Boot zieht, kommt aber auch vom Boot selbst. Da übers Wasser zu gleiten, habe etwas Meditatives, sagt Mareike Tippe. Sie könne den Kopf ganz ausschalten, wenn sie im Boot sitze. Henrike Schukat sagt: „Und dann kommt der Moment, als würden wir anfangen, übers Wasser zu fliegen.“ Und alle schwärmen sie davon, wie schön das sei: zu erleben, wie sich etwas nach vorne entwickelt. Sie sind bei Weitem noch nicht technisch perfekt. „Aber allein in den zwei Monaten seit März, in denen wir jetzt intensiv trainieren, haben wir einen Riesensprung gemacht“, sagt Carolyn Somorowsky.

Nun also der erste Ernstfall in Duisburg. Sieben Gegner, vier Rennen. Ab dem zweiten Rennen in einem K.-o.-System, in dem jede Platzierung ausgefahren wird und entsprechend Punkte vergeben werden. Immer im Boot-gegen-Boot-Duell, immer 350 Meter lang. Die Sprintstrecke erfordert die maximale Schlagzahl. So kurz der Weg ins Ziel, so kurz der Weg zu hohen Laktatwerten.

Sie wissen, dass es wehtun wird. Sie wissen auch, dass sie nicht alle besiegen werden. Aber sie freuen sich total auf Duisburg. Duisburg soll eine Standortbestimmung werden. Vor allem soll Duisburg am Sonnabend der Ort werden, an dem sie alles gegeben haben, und dann noch ein bisschen mehr. „Und einen Vorteil haben wir, wenn Scheißwetter ist“, behauptet Mareike Tippe. Da kichern sie alle. Sie sind doch die Taffen mit dem kleinen Knall.