(Frank Thomas Koch)

Herr Fecker, was verdient eigentlich der Präsident des Bremer Fußball-Verbandes im Monat?

Björn Fecker: Es gibt keine pauschale Aufwandsentschädigung, sondern eine Spesenerstattung. Wir haben eine transparente Finanzordnung, die Spesenerstattung hängt von der Dauer der Sitzung ab. Der Regelfall ist drei Euro für eine Sitzung. Dazu kommen dann noch die Fahrtkostenpauschalen. Für Fahrten innerhalb Bremens sind das sechs Euro.

Die DFB-Satzung lässt das ja jetzt schon zu, es braucht keine rechtliche Neuordnung. Aber ich bin sehr dafür, die Einkünfte transparent darzustellen und auch künftig zu veröffentlichen. Ich teile die Einschätzung, dass es nicht um eine ehrenamtliche Aufgabe geht, sondern um Managementaufgaben. Dazu gehört eine hohe Verantwortung. Die soll auch vernünftig bezahlt werden.

Ich bin hier in Bremen schon mehrfach angesprochen worden, ob der Posten nicht auch was für mich wäre. Es ehrt mich, dass es Menschen gibt, die mir das zutrauen, aber dieses Amt steht nicht auf meinem Plan. Ich finde die Weser jedenfalls wesentlich schöner als den Main. Am Ende muss das jeder für sich persönlich entscheiden, ob er sich in diese Sphären des Fußballs begeben möchte.

Ich würde mir wünschen, dass der kommende Präsident genau so vor Ort in den Vereinen und Verbänden präsent ist, wie es Reinhard Grindel war. Wir müssen uns jetzt mit dem Profi-Fußball überlegen, welche Rolle ein DFB-Präsident innehat. Die letzten drei Präsidenten sind alle vorzeitig gegangen. Deswegen stellt sich die Frage, ob die derzeitige Struktur mit einer Person an der Spitze noch richtig ist. Der Präsident muss den Spagat zwischen Profi- und Amateur-Fußball hinkriegen, gleichzeitig die Frauen- und Herren- Nationalmannschaft und Juniorennationalmannschaften im Auge haben, mit Millionenbeträgen im Sponsoring und Marketing arbeiten – ist diese Last nicht zu viel für eine Person?

Nicht unbedingt, aber man muss den Bereich, in dem viel Geld verdient wird, konsequent ausgliedern mit einer Geschäftsführung, die diesen Teil professionell händelt. Und eine sportpolitische Säule haben, die sich um die strategischen Fragen des Fußballs kümmert. Wie helfen wir dem Ehrenamt? Wie gehen wir mit der desaströsen Infrastruktur um?

Die Frage ist, wie weit ein Präsident ins operative Geschäft hineingeht und sich um tägliche Dinge kümmert. Wenn es eine gut funktionierende Verwaltung gibt, braucht er das nicht.

Ich möchte auch keinen Grüß-August an der Spitze haben. Wir brauchen jemanden, der die Sorgen der Amateur-Basis kennt und gleichzeitig erkennt, dass wir unserem Sport Schaden zufügen, wenn wir im Profi-Fußball so weitermachen. Und der versucht, Fans und Vereine zusammenzubringen. Dafür braucht es mehr als zwei gute Reden im Jahr, denn die Erwartung der Basis an den DFB ist groß.

Momentan ist es ja ein bisschen wie in einer Castingshow. Wir tun gut daran, jetzt erst mal die Strukturfragen zu klären und daraus ein Anforderungsprofil zu entwickeln. Und nicht jemanden zu finden, zu dem die neue Struktur gar nicht passt. Deshalb macht es Sinn, die Füße ruhig zu halten. Ich werde keine Namen nennen oder kommentieren.

Oder Frau… Es gibt ja eine Menge Baustellen, bei denen wir in den Verbänden auf Hilfe des DFB angewiesen sind: der Umgang mit Rassismus, wie gehen wir mit dem aufkeimenden Antisemitismus um, wie bekämpfen wir Homophobie. Aber auch die Frage nach der Talentförderung und ob wir künftig noch wettbewerbsfähig sind, um spätestens 2024 zur EM in Deutschland wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu haben.

Nein, bitte keinen Schnellschuss! Wichtig ist, dass jetzt erst mal Ruhe einkehrt und an den Strukturen sachlich gearbeitet wird. Es ist ja nicht so, dass in Frankfurt in der DFB-Zentrale jetzt die Arbeit eingestellt ist. Aber die gute inhaltliche Arbeit wird regelmäßig überlagert durch personelle Diskussionen, das ärgert mich massiv. Das wird den vielen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen nicht gerecht.

Zur Person

Björn Fecker (41)

ist Präsident des Bremer Fußball-Verbandes, Vizepräsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes und Mitglied im DFB-­Vorstand. Für die Grünen sitzt er in der Bremischen Bürgerschaft.