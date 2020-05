Immer schön Abstand halten: Die Fußballer von Union 60 bei einer Trainingseinheit. Weil auch im Sport weiter die Hygiene- und Abstandsregeln gelten, darf es beim Fußball nicht zu Zweikämpfen kommen. Die Trainer mussten die Übungen also teilweise neu konzipieren. (Frank Thomas Koch)

Der Ball rollt wieder. Nach Wochen des individuellen Trainings dürfen Bremens Amateurfußballer seit dem 7. Mai wieder auf dem Platz üben – unter Einhaltung von Auflagen. So muss zu jeder Zeit ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden, und der Platz soll eine Größe haben, die jedem Trainingsteilnehmer einen Raum von zehn Quadratmetern zur Verfügung stellt. Das lässt sich irgendwie hinbekommen, und so steht dem lang vermissten Fußballvergnügen eigentlich nichts mehr im Weg. Mal wieder den Ball fliegen sehen, eine Kombination, die im Torerfolg mündet, und vielleicht scheint sogar die Sonne.

Da freuen sich die Kicker. Oder nicht? „Ich halte es für Blödsinn“, sagt Frank Dahlenberg, Trainer des FC Union 60 – und er ist offenbar nicht allein mit dieser Meinung. „Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist“, meint Maik Stolzenberger. Er bildet gemeinsam mit Turan Büyükata das Trainerteam des Bremer SV und fragt sich angesichts der neuen Möglichkeiten: „Mit welcher Zielsetzung machen wir das?“ Sein Verein belegt derzeit den fünften Rang der Bremen-Liga. Und daran wird sich auch nichts mehr ändern, wenn der Vorstand des Bremer Fußball-Verbandes wie erwartet am 4. Juni den vorzeitigen Saisonabbruch beschließt. Die letzten Partien fanden am 8. März statt.

Warum also trainieren die Mannschaften überhaupt noch? Frank Dahlenberg weiß es nicht so genau. Es bestehe schließlich ein deutlicher Unterschied zwischen den nun wieder aktiven Profis und seiner Mannschaft. „Wo ist im Amateurfußball der Druck?“, fragt der Trainer von Union 60 mangels finanzieller Dimensionen und der Aussicht, dass diese Saison wohl kein Spiel mehr stattfinden wird. Und unklar ist, wann die neue Saison beginnt. „Im Moment machen wir ja alles, außer wirklich Fußball zu spielen.“ Die notwendigen Maßnahmen, vor allem der Mindestabstand, verändern eine Kontaktsportart natürlich grundsätzlich – der Purist kommt ohne Zweikämpfe nicht auf seine Kosten.

Dahlenberg leitet daraus aber keine Forderung nach weiteren Lockerungen ab. Er stellt vielmehr die Sinnhaftigkeit infrage. „Was ist denn heute anders als vor acht Wochen?“, fragt der Trainer. Andererseits gäbe es natürlich schon einen wichtigen Grund für das „Training light“: Es sind die Spieler. „Die Jungs fragen ja ständig nach Training“, bestätigt Stolzenberger. Wie Union habe deshalb auch der Bremer SV in dieser Woche die gemeinsamen Einheiten aufgenommen.

Mike Gabel ist da schon einen Schritt weiter: Bereits am letzten Wochenende war sein Brinkumer SV gestartet. „Die Jungs haben das letztlich entschieden, und wir sind damit raus aus dem tristen Alltag gekommen“, so Gabel. Er habe die Einheiten in kleinen Gruppen genutzt, um Inhalte zu vermitteln, für die er „in der regulären Saison nicht so viel Zeit hat“. Seine Spieler hätten sich dabei diszipliniert verhalten, nur sehr selten habe der Trainer die Kicker an die Gebote erinnern müssen. „Es möchte ja auch keiner für den Abbruch des Trainings verantwortlich sein“, sagt Mike Gabel.

Seine Erfahrungen waren also nicht ganz so schlecht. Allerdings: Ein Modell für die Zukunft verbindet auch er nicht mit den aktuellen Einheiten. „Wir werden das sicher keine vier Wochen lang machen“, so Gabel. Allenfalls „zwei, drei Wochen“, gibt Kristian Arambasic dem Training unter Corona-Bedingungen. „Das hat mit Fußball nichts zu tun, es ist eine Beschäftigungstherapie“, sagt der Trainer des FC Oberneuland. Dabei hat dieser Klub noch eine etwas andere Perspektive: Der Tabellenführer der Bremen-Liga bewirbt sich als einzige Mannschaft um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass eine Qualifikation ausgetragen wird. „Aber alle wissen: Es wird nicht in Kürze losgehen“, sagt Arambasic, der am vergangenen Montag die erste Einheit mit seinem Team absolvierte.

Dabei wurde der Kader wie in Brinkum in zwei Gruppen zu zehn Spielern eingeteilt, die nacheinander rund eine Stunde auf dem Platz aktiv waren. Auf ein Treffen davor oder die Dusche danach wurde entsprechend der Vorschriften verzichtet. „Die Spieler sind direkt auf den Platz und danach direkt nach Hause“, so Arambasic. Zwischendurch gab es ausgiebiges Torschusstraining, Passübungen und ein 10:0, quasi das Einstudieren von Kombinationen ohne gegnerische Spieler. „Ich habe mir lange nicht mehr so viele Gedanken über unsere Einheiten gemacht, das ist brutal anspruchsvoll“, beschreibt der FCO-Coach die ebenso komplizierten wie ungewohnten Inhalte.

Spaß hatte er dabei nicht: „Ich behandle die Spieler ja wie kleine Kinder, weil ich auf alles aufpassen muss.“ Apropos: Für Jugendliche und Kinder, die nun ja ebenfalls wieder einsteigen dürfen, sieht Kristian Arambasic bei all den Einschränkungen sogar einen Vorteil: „Für sie ist es ein großer Schritt nach vorn, sich sportlich zu bewegen.“ Allerdings findet der Trainer auch: Je jünger die Spieler sind, desto größer ist die Herausforderung, die Regeln beim gemeinsamen Training einzuhalten. Ein weiteres Dilemma.

Zur Sache

Auch U 23 wieder im Training

Obwohl auch die Zukunft in der Regionalliga Nord noch ungewiss ist, ist die U 23 des SV Werder bereits am vergangenen Wochenende ins Mannschaftstraining gestartet. „Die strengen Hygieneregeln halten wir durch gezielte Auswahl unserer Trainingsinhalte ein, die keinen Körperkontakt vorsehen“, sagt Trainer Konrad Fünfstück. Es werde deshalb auf jegliche Form von Zweikämpfen verzichtet und ausschließlich „im technisch-taktischen Bereich“ gearbeitet. Die Spieler würden individuell anreisen und in definierten Zeitfensters den Trainingsplatz betreten. Zudem ist die Mannschaftskabine gesperrt. Die U 23-Kicker machen sich gleich nach dem Training auf den Heimweg.