Keine Zukunft in Bremen: Der russische Weltklassespieler Daniil Dubov wurde bei Werder an Brett eins geführt, kam aber in dieser Saison nicht zum Einsatz. (Frank Thomas Koch)

Bremen/Moskau. Als Magnus Carlsen im November vergangenen Jahres in London erneut Schachweltmeister wurde, hatte auch ein gewisser Daniil Dubov Anteil an diesem Titelgewinn. Dubov gehörte nämlich dem fünfköpfigen Sekundantenteam des Norwegers an, das in diesen Wochen für Carlsen im Hintergrund die Partien analysiert und Taktiken erarbeitet hat. Dubov selbst wurde dann Ende 2018 in St. Petersburg Weltmeister im Schnellschach und ließ dabei unter anderen Magnus Carlsen und den mehrfachen Titelträger Viswanathan Anand aus Indien hinter sich. Erfolge, die bis nach Bremen strahlten.

Daniil Dmitrijewitsch Dubov, so der komplette Name des 22-jährigen Russen, ist ein Spieler, mit dem sich die Schachabteilung des SV Werder gerne geschmückt hat. Egal wo der Weltklassespieler in der weiten Schachwelt Erfolge einfuhr, in Bremen erfreute man sich daran – und verwies stets darauf, dass dieser Spieler, dieser Daniil Dubov, beim Bundesligisten SV Werder an Brett eins gemeldet ist. Alles richtig so weit. Aber: Daniil Dubov hat in der jetzt beendeten Saison 2018/19 nicht ein einziges Mal für Werder am Brett gesessen. Anders als in der Premierensaison zuvor, hat Dubov nicht ein einziges Spiel für den SVW bestritten – und spielt nun in den personellen Planungen für die kommende Serie auch keine Rolle mehr.

Die Personalie Dubov „betrübt mich sehr“, sagt Werders Cheftrainer Matthias Krallmann, „Daniil ist ein toller Spieler, den ich gerne am Brett gesehen hätte“. Hat er aber nicht. Gleich an mehreren Wochenenden war der Russe für Einsätze im Bremer Trikot eingeplant gewesen. Eigentlich. Doch der in Moskau heimische Spitzenspieler, der in der Vorsaison zumindest an den beiden Heimspielwochenenden im Weserstadion vor Ort war und mit vier souveränen Siegen in vier Partien für Begeisterung gesorgt hatte, sagte jeweils ab. Aus Gründen, die mal auf Verständnis stießen, mal aber auch für Verärgerung bei den Werder-Verantwortlichen sorgten.

Verständnis hatte man dabei – natürlich – für Dubovs Tätigkeit als Sekundant im Team von Magnus Carlsen während der WM. „Es ist für jeden Spieler eine große Ehre, für den Weltmeister zu arbeiten“, sagt Matthias Krallmann. Unter Federführung von Peter Heine Nielsen, einem dänischen Topspieler, bereitete Dubov Partien für Carlsen vor. Er suchte nach Eröffnungen und Taktiken, mit denen Carlsen seinen Kontrahenten Fabiano Caruana überraschen und bezwingen könnte. Eine sehr anstrengende, eine sehr stressige Aufgabe, die Dubov oft bis spät in die Nacht auf Trab hielt – und die ihn im Nachgang derart ermüdet hatte, dass er Werder für einen Spieltag absagen musste.

Verständnis für Dubovs Fernbleiben hatte man überdies auch, als dessen Großvater Eduard Dubov unter etwas mysteriösen Umständen, so berichteten russische Medien, im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Der Schachbuchautor und internationale Schachschiedsrichter war schwer unterkühlt und ohne Bewusstsein auf der Straße gefunden worden, einen Tag später war er tot. Trotz des Trauerfalls entschied sich Daniil Dubov, bei der kurz darauf in St. Petersburg beginnenden Weltmeisterschaft im Schnellschach anzutreten.

„Ich glaube, dass ich damit dem Wunsch meines Großvaters gefolgt bin“, sagte Dubov. An Position 25 gesetzt, startete der 22-Jährige dann in St. Petersburg richtig durch. Als einziger Spieler blieb er in 15 Partien ungeschlagen (7 Siege, 8 Remis) und sackte am Ende der dreitägigen Veranstaltung ein Preisgeld von 60 000 Dollar ein. „Manchmal spielt man gut und gewinnt, aber manchmal hat man auch einfach nur Glück“, sagte Dubov. Er habe diesmal Glück gehabt, „denn ich habe nicht sonderlich gut gespielt“.

Der SV Werder hatte durch Dubovs Triumph plötzlich sogar einen Weltmeister in seinem Bundesligateam – hoffte dann aber auch im neuen Jahr vergeblich darauf, diesen gefeierten Topspieler tatsächlich mal aufbieten zu können. Der Großmeister aus Moskau, aktuelle Elo-Zahl 2690, gilt einerseits als eine der aufstrebendsten Persönlichkeiten in der Schachszene, andererseits legte er nun auch Starallüren an den Tag und nahm sich die Freiheit, getroffene Vereinbarungen mit Werder nicht einzuhalten. Das sorgte für Missstimmung – und führte jetzt zur Trennung. Für die kommende Saison plant der SV Werder ohne Daniil Dubov. „Es hat nicht mehr so richtig zusammengepasst“, sagt Matthias Krallmann. Was er bedauere, da Dubov nach dem Weggang von Shootingstar Matthias Blübaum im Sommer 2017 ein echter Glücksgriff gewesen sei. „Aber wir müssen es so hinnehmen.“

Zur Sache

Werder verpasst den Europapokal

Das Schachteam des SV Werder hat die Bundesligasaison auf dem sechsten Platz beendet. Den angestrebten fünften Rang und damit die Qualifikation für den Europapokal verspielten die Bremer durch eine 3:5-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SC Viernheim, das abschließende Remis gegen Vizemeister SV Hockenheim war dann nur ein schwacher Trost. Die eifrigsten Punktesammler im Team waren Alexander Areshchenko (5,5 Zähler in neun Partien), Romain Edouard (6,5/9), Vlastimil Babula (6,5/11) und Zahar Efimenko, der in zwölf Partien ohne Niederlage blieb und sieben Punkte holte. Mit dem Gros des Kaders plant Trainer Matthias Krallmann auch in der nächsten Saison, kündigt aber zwei Neuzugänge an.