Bremens Sportler des Jahres 2019: Lennard Kämna (Foto:tristan vankann/fotoetage), Rike Jürgens (Foto: Arnd Hartmann) sowie Gert Stürmer und der Grün-Gold-Club (Fotos: Frank Thomas Koch).

Mit dreimonatiger Verzögerung sind jetzt die Bremer Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2019 geehrt worden. Die Moderatoren Lea Reinhard und Jörg Wontorra führten durch eine Veranstaltung, die nicht wie früher im GOP-Theater in der Überseestadt stattfand, sondern auf der Galopprennbahn in der Bremer Vahr.

Dort konnten die Hygiene- und Abstandsregeln unter freiem Himmel am besten eingehalten werden. Zum Sportler des Jahres wählte eine neunköpfige Jury den Bremer Radsportprofi Lennard Kämna, der 2019 auf der Tour de France mit einem 40. Platz den internationalen Durchbruch schaffte.

Sportlerin des Jahres ist Rike Jürgens, die bei der Hip-Hop-WM im vergangenen Jahr überraschend den Weltmeistertitel holte. In der Kategorie Mannschaft des Jahres siegten die Tänzerinnen und Tänzer von Grün-Gold-Club Bremen, die die 15. Deutsche Meisterschaft feierten und den zehnten WM-Titel gewannen. Der Sonderpreis für den Trainer des Jahres ging an die Bremer Volleyball-Legende Gert Stürmer.

Anders als in den vergangenen Jahren fand die Sportgala in einem kleinen Rahmen statt, nur insgesamt knapp 50 Gäste waren bei dem Event dabei, das coronabedingt vom März jetzt in den Juni verschoben werden musste.

Im Vorfeld hatte es bereits erste Sieger der Sportlerwahl gegeben. Behindertensportler des Jahres wurde der Leichtathlet Leon Schäfer, im Bereich Nachwuchs bekam die Handballerin Naomi Conze vom SV Werder den Einzelpreis. Der Eis- und Rollsportverein Bürgerweide (ERB) Bremen stellte mit dem Rollkunstlaufpaar Palmira Seeger-Suarez und Paul Turbanow das Nachwuchsteam des Jahres 2019. Die beste Arbeit im Betriebssport leistete die SG Stern.