Maike Holler ist Quidditch-Spielerin bei den Portkeys Bremen. (Christina Kuhaupt)

Frau Holler, Quidditch ist ja eigentlich ein imaginärer Sport aus der Bücherreihe „Harry Potter“ von Joanne K. Rowling. Wie reagieren Menschen, wenn Sie sagen, dass Sie Spielerin in einer Quidditch-Mannschaft sind?

Maike Holler: Die erste Frage ist immer, wie das eigentlich funktioniert, so ganz ohne Magie und Besen. Als ich im Sommer 2016 angefangen habe, haben die meisten Menschen aber wissen wollen, was das überhaupt ist und wie dieser Sport funktioniert. Die Frage nach dem Was wird seltener, Quidditch ist in Deutschland inzwischen relativ bekannt. Die Frage, wie das funktioniert, ist aber geblieben.

Quidditch ist eine Ballsportart, eine Mischung aus Handball, Rugby und Völkerball. Sie ist von den Harry-Potter-Büchern inspiriert, ist aber so abgewandelt, dass sie unter realen Bedingungen gut spielbar ist.

Freunde von mir haben den Sport ausprobiert und mich einfach mit zum Training genommen. Sie kannten Quidditch schon sehr gut, ich war erstmal skeptisch. Aber dann war das Training sehr spannend, und ich bin dabei geblieben. Wenn es einmal Spaß macht, kommt man nicht mehr davon los.

Die Mischung ist für mich entscheidend: Es sind immer vier bis fünf Bälle gleichzeitig auf dem Feld, das ist sehr komplex. Dementsprechend sind die unterschiedlichen Strategien, die wir spielen können, sehr interessant und cool. Außerdem – und das ist für viele Leute ein wichtiger Faktor – ist die Community einfach unglaublich nett und offen.

Wir spielen geschlechterübergreifend, da legen Quidditch-Teams weltweit sehr großen Wert drauf. Aber vor allem ist in dem ganzen Sport unglaublich viel Wandel drin, die Spielerinnen und Spieler können viel mitgestalten, mitreden und bewegen. Das heißt auch, dass man schon zwei Jahre nach dem Einstieg theoretisch bei einer Europa-Meisterschaft mitspielen kann. Das geht woanders nicht, da sind die Strukturen wesentlich starrer.

Grundsätzlich geht es darum, Tore mit Würfen durch jeweils drei Torringe des anderen Teams zu erzielen. Die unterschiedlichen Positionen haben sehr unterschiedliche Aufgaben: Die Jägerinnen und Jäger schießen Tore, Treiberinnen und Treiber versuchen wiederum, die Gegner mit gezielten Ballwürfen aus dem Spiel zu nehmen. Denn wer getroffen wird, muss zu den Torringen seiner Mannschaft zurückkehren. Tackling ist erlaubt, außerdem dürfen die Plastikstöcke zwischen den Beinen nicht runterfallen.

Genau. Fliegen wie in den Büchern geht natürlich nicht, aber jeder muss eine Plastikstange, eben den Besen, zwischen seinen Beinen festhalten, das ist ein zusätzliches Hindernis. Wer diese Stange fallen lässt, muss ebenfalls zu seinen Torringen zurückkehren. Das stoppt sehr schnell einen guten Angriff.

Natürlich gibt es im Quidditch sehr viele Spielerinnen und Spieler, die absolute Harry-Potter-Nerds sind. Ich kenne die Bücher und mag Harry Potter sehr gerne. Ich konnte mir ehrlich gesagt aber überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Sport, der aus einer Fantasiewelt stammt, wirklich Spaß machen würde. Schon alleine wegen der Regeln: Zum Beispiel gibt es in der Büchern ja einen verzauberten, fliegenden Ball, den Goldenen Schnatz. Er bringt dem jeweiligen Team, das ihn fängt, 150 Punkte. Das finde ich nicht sehr sinnvoll, weil dieser eine Fang dann über das ganze Spiel entscheidet, wenn die erzielten Tore im Vergleich nur zehn Punkte bringen – das ist doch total langweilig.

Vielleicht die ersten fünf Minuten, aber beispielsweise an den Besen gewöhnt man sich schnell. Ich bemerke ihn gar nicht mehr. Das Wichtigste ist tatsächlich das Abrollen beim Tackling, das lernen Neulinge bei uns als erstes. Erst, wenn das funktioniert, kann man voll ins Spiel einsteigen.

Klar, vier bis fünf Bälle auf dem Platz machen ein Spiel schnell unübersichtlich.

Es gibt in jedem Team zwei Treiber, aber insgesamt nur drei Bälle, mit denen sie die Gegner abwerfen können. Das heißt: Ein Team ist immer in der Überhand, „in control“ nennen wir das auf dem Platz. Die Treiber müssen ihre Angriffe also genau koordinieren. Wenn der Schnatz auf das Feld kommt, muss genau geplant werden, wann und wie er gefangen wird und wie das Spiel währenddessen weiter läuft. Taktiken sind natürlich in allen Sportarten üblich und etabliert, aber Quidditch entwickelt sich gerade noch, die Strategien sind noch nicht fix.

Wir treffen uns zweimal pro Woche, um im Team zu trainieren. Dann wärmen wir uns auf, machen Gelenkübungen und Übungen für die einzelnen Positionen: also Einwerfen, Tackling, Technik. Danach gehen wir ins Spielerische über – dazu sind wir ja schließlich auch im Training, wir wollen Spaß haben und zusammen Quidditch spielen. Meist üben wir auch noch taktische Elemente, bevor wir mit einer weiteren spielerischen Phase enden.

Sport ist ein wichtiger Ausgleich für mich, aber das Gefühl danach hängt sehr vom Trainingsverlauf ab – ob ich mehr koordinieren musste, ob ich mich richtig ausgepowert habe.

Schönes Zusammenspiel, Fortschritte bei mir oder bei anderen Spielerinnen und Spielern.

Ich mache ohnehin viel Sport, aber Lauf-und Ausdauerübungen sind immer gut, da im Spiel viele anstrengende Sprints gefordert sind. Das braucht Kondition. Manchmal treffe ich mich mit einigen Mannschaftsmitgliedern, um speziell das Tackling oder Wurftechniken zu üben.

Ich bin Jägerin, die Position gefällt mir am besten. Die meisten Quidditchspielerinnen und -spieler neigen zum Jagen oder Treiben. Viele Mitspielende wechseln in ihrer Karriere auch mal die Position, um etwas Neues auszuprobieren.

Das besondere Zusammenspiel, das Passen, die Koordination, das alles ist sehr spannend.

Es ist inzwischen sicherlich viel bekannter, es gibt auch eine umfangreiche Ligastruktur. Wir haben es beim letzten Ligafinale auf den 13. Platz von zwanzig Teams geschafft, das war ziemlich cool. Tatsächlich ist Deutschland nach den USA, wo der Sport vor knapp 15 Jahren erfunden wurde, die zweitgrößte Quidditchnation der Welt. Die Deutschen Ligen schicken sehr viele Teams in internationale Wettbewerbe, das ist ziemlich beachtlich. Mit den Portkeys Bremen haben wir das noch nicht geschafft, aber das ist auch nicht so schlimm.

Der Wettkampf steht für mich nicht an erster Stelle, auch wenn das Training auf ein Ziel hin natürlich immer ein bisschen mehr Spaß macht. Die Turniere sind natürlich echte Highlights, aber nur, wenn wir im Team auch gut Zusammenspielen und funktionieren. Das ist für mich entscheidend.

Eigentlich nicht. Mir ist das Ergebnis weniger wichtig als unsere Leistung auf dem Platz. Das Spielerische ist für mich entscheidend, dass wir ein gutes Teamgefühl haben, Rücksicht nehmen, uns gut abstimmen. Das Zusammenspiel ist wichtiger als der Rang am Ende eines Turniers. Wenn die Teamleistung stimmt, dann stimmt auch das Ergebnis.

Zur Person

Maike Holler (23)

spielt seit Sommer 2016 Quidditch. Bei ihrem Team, den Portkeys Bremen, spielt sie meist auf der Position der Jägerin und ist damit fürs Tore werfen zuständig. Holler studiert Neurowissenschaften im Master an der Uni Bremen.

Zur Sache

Aus der Fantasie in die Realität

Eigentlich ist Quidditch nicht als echter Sport erfunden worden. Gespielt wird es in seiner ursprünglichen Form von Zauberinnen und Zauberern, die auf Besen fliegen, und stammt aus dem fiktiven Harry-Potter-Universum der Bestsellerautorin J. K. Rowling. Das reale Pendant entwickelten zwei amerikanische College-Studenten im Jahr 2005. Ihr Grundsatz war es, einen gemischt-geschlechtlichen Kontaktsport zu entwickeln. Daraus hat sich inzwischen ein internationales Netzwerk an Mannschaften entwickelt, viele waren zunächst – wie auch das Bremer Team – an verschiedenen Universitäten angesiedelt. Internationale Wettbewerbe und Weltmeisterschaften haben die verschiedenen Nationen inzwischen mehrfach ausgetragen, die Dachorganisation hinter diesen Events ist die sogenannte International Quidditch Association.

Die Spielregeln sind kompliziert. Für jedes Team stehen sieben Spielerinnen und Spieler auf dem Feld. Drei davon sind sogenannte Jäger, die versuchen, einen Volleyball durch Ringe am jeweils anderen Ende des Spielfeldes zu werfen. Ein Tor bringt zehn Punkte. Der Torwart heißt im Quidditch Hüter. Zwei Treiber werfen zudem mit Dodgebällen andere Spieler ab. Wer getroffen ist, muss zurück zu den zu seinem Team gehörenden Torringen laufen. In der 18. Minute betritt der sogenannte Schnatz das Feld, eine unparteiische Person, die hinten an der Hose einen Beutel mit einem Tennisball hängen hat. Er wird von zwei Suchern gejagt. Das Team, das den Schnatz fängt, beendet das Spiel und bekommt zusätzlich 30 Punkte.