Das Tafelsilber der Fischtown Pinguins: Topscorer Jan Urbas (am Puck) spielt bereits seit 2017 für Bremerhaven. (Jasmin Wagner)

Bremerhaven. Erfolg macht sexy, heißt es landläufig. Und in der Tat weckt der Erfolg der Fischtown Pinguins auch Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Das Eishockeyteam aus Bremerhaven hat nämlich bisher eine famose Saison gespielt und die Vierfachrunde gegen die Teams in der Nordgruppe mit 46 Punkten auf Platz zwei abgeschlossen. Dabei hat die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch in 24 Partien 80 Tore erzielt und überdies mit fast 30 Prozent Erfolgsquote das stärkste Powerplayspiel vorzuweisen. Das Prunkstück im Aufgebot der Pinguins ist die erste Sturmreihe bestehend aus dem slowenischen Nationalmannschaftstrio Jan Urbas, Miha Verlic und Ziga Jeglic. Allein 30 Treffer gehen auf das Konto dieser Offensivkräfte, in Summe kommen 48 Assists hinzu. Alfred Prey, der erfahrene Teammanager des Klubs, bezeichnet diese Sturmreihe als „Tafelsilber“ – und er betont, dass man aufpassen müsse, dass die Konkurrenz nicht eben dieses Tafelsilber vom Eis holt.

Es sind wirtschaftlich schwere Zeiten für die Eishockeyklubs, und deshalb ist es zurzeit auch schwer, Vertragsgespräche zu führen. Und doch müssen die Manager ihre Hausaufgaben machen, man müsse sehen, dass man sich zunächst einmal um die Bestandsverträge kümmere, sagt auch Alfred Prey mit Blick auf Abwerbungsversuche anderer Klubs. Im Profigeschäft sei das ganz normal, sagt Trainer Thomas Popiesch. Verträge und Laufzeiten liegen nicht in seinem Aufgabenbereich, auch das sagt Thomas Popiesch mit Verweis auf Geschäftsführer Hauke Hasselbring und Teammanager Prey, „die da beide einen Riesen-Job machen“.

Im Bemühen, in Bremerhaven Jahr für Jahr eine Mannschaft aufs Eis zu bringen, mit der sich die Fans und die Sponsoren identifizieren können, sei ein Ausnahmespieler wie Jan Urbas beispielsweise ein Eckpfeiler. „Und da wird natürlich immer alles unternommen, so einen Spieler auch zu halten“, sagt Thomas Popiesch. Und das Bemühen hat sich offenbar gelohnt. „Ich kann die Fans beruhigen“, sagte Alfred Prey nun gegenüber Magenta Sport: „Jan Urbas wird auch in der nächsten Saison das Trikot der Fischtown Pinguins tragen!“ Eine Nachricht, die auch Popiesch freut, „darüber bin ich als Trainer sehr glücklich“.

Erfreut hat Popiesch derweil auch die Personalie Tye McGuinn. Nach fast einjähriger Wettkampfpause hat sich der erst im Januar verpflichtete Kanadier mit seiner offenen Art sportlich und menschlich sehr schnell ins Team integriert und sich als echte Verstärkung entpuppt. Der NHL-erfahrene McGinn, der bei den Seestädtern einen Vertrag bis Sommer 2022 unterzeichnet hat, war bislang in 15 Partien dabei, in denen er 14 Scorerpunkte sammelte. „Tye hat nach hinten raus Top-Leistungen gebracht und auch entscheidende Tore geschossen“, lobt Popiesch, um dann einschränkend hinzuzufügen: „Das ist aber auch das, was wir von dem Spieler erwartet haben.“

Was die Pinguins derweil nicht erwartet haben, ist das bisherige Abschneiden. „Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, dann sind wir schon sehr zufrieden“, sagt Thomas Popiesch. „Wir sind Zweiter in einer Gruppe mit starken, ambitionierten Vereinen wie Köln, Düsseldorf und Wolfsburg.“ Der Erfolg, das betont der Trainer immer wieder, sei von vielen Faktoren abhängig. Vor allem aber davon, dass die Spieler gesund bleiben. Im Großen und Ganzen, sagt der Coach, sei man von langfristigen Verletzungen bisher verschont geblieben. „Aber man hat auch gesehen, dass es schwer ist, immer die Resultate abzuliefern, wenn der eine oder andere Spieler mal ausfällt“, sagt Popiesch.

Das gilt vor allem dann, wenn dieser Spieler Jan Urbas heißt. Der 32-jährige Topscorer (9 Tore/18 Assists) musste zwischenzeitlich wegen einer Corona-Infektion vier Spiele aussetzen – und alle vier Partien wurden verloren. Aber es geht auch anders. Aktuell fehlen Mitch Wahl, Ross Mauermann und Thomas Sykora. Ausfälle, die die Pinguins trotz höherer Belastung als Team vergleichsweise gut kompensiert haben. Ohne diese drei Stammkräfte haben die Pinguins zuletzt vier Partien in acht Tagen bestritten – und sie haben alle vier Partien gewonnen. „Unsere Coaches machen da einen guten Job“, sagt Stürmer Luca Gläser. „Wir regenerieren gut und sind immer gut vorbereitet, sodass wir 60 Minuten an die Leistungsgrenze gehen können.“

Die körperliche Verfassung ist ein immenser Faktor in einer Saison, in der alles anders ist als sonst. Der Zeitplan ist eng getaktet, die sonst üblichen Saisonunterbrechungen, in denen die Spieler neue Kraft tanken können, gibt es nicht. „Man sieht schon, dass ein Substanzverlust da ist“, sagt Thomas ­Popiesch. Und es klingt besorgt, wenn er ergänzt: „Die nächsten Wochen werden für uns sehr, sehr hart.“ Der Reisestress mit den langen Fahrten in den Süden, die Belastung mit gleich vier Doppelspieltagen binnen 24 Stunden – „das wird eine echte Herausforderung“, sagt Popiesch. Zugleich aber freut er sich auf die anstehenden Nord-Süd-Vergleiche. Inklusive Magenta-Cup habe sein Team nun gegen einige Gegner in kurzer Zeit sogar sechsmal gespielt. „Es wird Zeit, mal wieder andere Gegner zu haben.“ Den Auftakt machen am Sonntag die Tigers aus Straubing.

Zur Sache

So laufen die Play-offs

Die gruppeninterne Vierfachrunde haben die Fischtown Pinguins am Sonntag mit einem Heimerfolg gegen Krefeld beendet. Das Bremerhavener Eishockeyteam ist mit 46 Punkten Zweiter im Norden. Jetzt spielen die Pinguins noch zweimal (je einmal zu Hause und auswärts) gegen die sieben Klubs aus der Süd-Gruppe; los geht es am nächsten Sonntag in Straubing. Die Tabellen der beiden Gruppen werden dabei weiter separat geführt. Die ersten Vier aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Play-offs, die am 20. April beginnen sollen und bis einschließlich Finale im Modus „Best of Three“ ausgetragen werden. Das Viertelfinale wird dabei noch innerhalb der eigenen Gruppen ausgetragen (Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter), das Halbfinale dann über Kreuz. Die Entscheidung über die Meisterschaft fällt spätestens am 7. Mai.