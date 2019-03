Zimperlich ging es im Pokalhalbfinale nicht zu. Hier wird Oberneulands Daniel Block zu Fall gebracht. (Frank Thomas Koch)

Kristian Arambasic benötigte nicht viel Zeit, um die eigentliche Botschaft dieses Pokalspiels zu senden. „Das Traumfinale steht“, meinte der Trainer nach dem 4:0 (2:0)-Heimsieg seines FC Oberneuland über die LTS Bremerhaven. Am 25. Mai werden also der FCO und der Bremer SV im Stadion Obervieland um den Titel kämpfen – und man darf davon ausgehen, dass die äußeren Bedingungen dann ein bisschen besser zur Bedeutung der Partie passen.

Denn nachdem der BSV sein Halbfinale am Vortag bereits vom Panzenberg auf den Rasenplatz am Hohweg verlegt hatte, fiel auch das zweite Duell den schlechten Verhältnissen der eigentlichen Spielstätte zum Opfer: Weil der Hauptplatz unter Wasser stand, wurde das Spiel gegen die Leher TS auf den Kunstrasen verlegt, inklusive der ständigen Geräuschkulisse der Autobahn 27, leichtem Regen und stetigem Wind. Es machte nur wenig Spaß, dem Geschehen zu folgen, und so verloren sich denn auch nur wenig Zuschauer am Rande des künstlichen Grüns. Das Problem des FCO bestand aber in erster Linie in der Taktik des Gegners: Die LTS startete zwar immer wieder mal ein sehr hohes Pressing, vermutlich um für eine Überraschung zu sorgen.

Ganz überwiegend war der Gast aber mit der erwartet massiven Deckung angetreten. „Wir wussten, was da auf uns zukommt“, so Arambasic. Weil er sein Team ziemlich genau über die Spielweise des Gegners informiert hatte und deshalb mit einem Drei-Mann-Sturm angetreten war, ließ sich der FCO aber nicht irritieren. Im Gegenteil: Der Gastgeber brach immer wieder durch und kam zu guten Szenen im gegnerischen Strafraum. Als FCO-Kapitän Daniel Block zu einem seiner tiefen Läufe ansetzte, wusste sich Max von Holten nur noch mit einem Foul zu helfen – und so zeigte Bastian Norden auf den Punkt.

Gleich danach knallte es auf der Bank der LTS. Da hatte einer seine Wut an der Überdachung ausgelassen. Aber die Gäste wussten eben ganz gut, was der Strafstoß bedeuten würde: Ebrima Jobe verwandelte mit einem Schuss, der vom Innenpfosten im Netz landete, und gleichzeitig war die Taktik der LTS über den Haufen geworfen. Denn natürlich wollte der Lotto-Pokalsieger von 2017 möglichst lange die Null halten und seinerseits vielleicht irgendwie einen Treffer erzielen. In Jan-Niklas Kersten und Gökhan Yücel stehen schließlich allein zwei Spieler im Kader der LTS, die für ihre Torjägerqualitäten bekannt sind. „Aber dann muss man auch mal einen kontrollierten Ball nach vorn schlagen“, kommentierte Bremerhavens Trainer Dennis Ley die Offensivleistung.

Man ahnt es: Der Gast war nur sehr selten mal vor dem Tor des FCO aufgetaucht. Sein Aufbauspiel litt unter mangelnder Genauigkeit und verfing sich viel zu oft in der konzentrierten Defensive des Gegners. Aber das eigentliche Problem lag für Dennis Ley im Spiel gegen den Ball: „Das war nicht genug Laufbereitschaft und zu wenig Griffigkeit in den Zweikämpfen.“ Obwohl nicht selten zahlenmäßig überlegen, vermochte die LTS das Angriffsspiel des FCO nicht nachhaltig zu stören. Auch der fulminante 18-Meterschuss von Daniel Block zum 2:0 ließ sich offenbar nicht verhindern.

Danach ging es für den FCO eigentlich nur noch um eines. „Wir durften uns nicht von der Hektik anstecken lassen“, so Arambasic. Das gelang seiner Elf, bis auf eine Ausnahme: Kurz vorm Wechsel leistete sich Changil Park eine Tätlichkeit und musste mit Rot vom Platz. „Das war eine dumme Aktion, aber er ist selbst am traurigsten, dass er das Finale nun verpassen wird“, kommentierte der FCO-Trainer den Platzverweis. Für Arambasic war die Halbzeit zur rechten Zeit gekommen, konnte er sein Team doch darauf einschwören, weiterhin „den Kopf einzuschalten“.

Auf der anderen Seite keimte bei Dennis Ley ein wenig Hoffnung auf angesichts der Überzahl: „Vielleicht wäre uns ein schmutziges Tor gelungen.“ Es sollte nicht lange dauern, da hatte Affamefuma-Michael Ifeadigo mit dem 3:0 allen Gedankenspielen ein Ende bereitet. Die Rote Karte gegen einen offenbar frustrierten LTS-Keeper Marco Theulieres tat ein Übriges: Der FCO brachte das nun personell wieder ausgeglichene Spiel auch in den folgenden Minuten souverän über die Bühne.