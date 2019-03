Naoki Tobe aus Japan, 1. Platz in der +100 kg Kategorie (Kuhaupt)

Am 23. und 24. März heißt es wieder: Die Welt zu Gast in Bremen. Das ist nicht mal übertrieben, denn die Messehalle 7 verwandelt sich dann in einen Judo-Tempel, in dem sich Top-Talente aus 21 verschiedenen Nationen messen. Richtig, und das alles läuft unter dem Namen Bremer Judo Masters – und zwar schon zum 34. Mal. Klar ist schon jetzt: Der Boden wird beben.

Die Einladungen für das Judo-Turnier schreibt Norbert Specker mittlerweile nicht mehr auf der Schreibmaschine, sondern auf dem Computer. Der 54-Jährige ist der Begründer des Bremer Judo Masters. „Das ist etwas Besonderes und es macht Spaß, dieses Turnier zu organisieren“, erklärt Specker. Wie begeistert der Organisator vom Judo ist, hört man schon in seinen Erzählungen. Seine Liebe zum Judo hat ihn um die Welt gebracht, auf zahlreichen Reisen, unter anderem nach Japan, hat er viele Sportler kennengelernt. Und so kommen die Judoka aus aller Welt immer wieder in die Hansestadt. „Das Turnier hat mittlerweile eine weltweite Bekanntheit erlangt“, berichtet Specker.

Das sieht auch Mitorganisator Ralf Menke so. „Das Masters ist wie ein großes Klassentreffen“, sagt der 45-Jährige. Jeder kommt also gerne wieder, was auch die Anmeldungen für das Turnier zeigen. Sportler aus mehr als 21 Nationen, darunter auch Brasilien, Japan oder Neuling Angola, gehen in diesem Jahr an den Start. 812 Judoka sind bisher gemeldet und die beiden Organisatoren erwarten bis Anmeldeschluss noch weitere. „Wir haben dann zwar immer noch ein paar, die wegen Krankheit oder Verletzung absagen„, sagt Specker. “Aber dabei sein wollen sie alle.“

Und das liegt vor allem auch an der Organisation. Fast 150 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass die Talente an den Wettkampftagen unter besten Bedingungen ihre Sieger ermitteln. „Das zeichnet unser Turnier aus“, weiß Specker. So wird zum Beispiel beim Masters auf acht Matten gekämpft, während die meisten anderen Events nur bis zu vier Matten nutzen. Und so reisen sie jedes Jahr gerne wieder nach Bremen.

„Es gibt Kämpfer, die kommen sechs bis sieben Mal in ihrem Leben zum Masters“, sagt Norbert Specker. Weil die Veranstaltung kein offizielles Turnier ist, kann sich jeder Judoka, der mit einem Pass gemeldet ist, für das Event registrieren. Dadurch ist das Turnier nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ top besetzt. „Es gibt Jahre, da ist das Masters schwerer zu gewinnen als eine Europameisterschaft“, sagt der Organisator Specker.

Das Masters ist für die Judoka also nicht irgendein Turnier, sondern dient der jungen Generation auch als Sprungbrett in die Weltelite. So waren auch schon Judoka wie der zweifache Olympiasieger Teddy Riner am Start. Für die Bundestrainer Bruno Tsafack (U 18) und Pedro Guedes (U 21) ist Bremen also ein Pflicht-Termin. 190 Deutsche Judoka sind bisher für das Turnier gemeldet, sechs Athleten aus Bremen.

Einer steht dabei unter besonderer Beobachtung: Oleg Gusev. Der 18-Jährige vom SC Panthera Bremen startet in diesem Jahr das erste Mal in der U 21. Nach dem dritten Platz im Vorjahr bei der U 18 will er sich jetzt in der neuen Altersklasse behaupten. „Er kann schon überzeugen“, sagt Norbert Specker, der überzeugt ist, dass der Judoka des SC Panthera bei den Masters „zwei bis drei Siege holen kann".

Auf jeden Fall wird Gusev an diesem Wochenende viel Erfahrung sammeln. Genau wie das Trainingslager im Anschluss, denn vom 25. bis 27. März können die Kampfsportler in der Halle weiter an sich arbeiten. „Die meisten Judoka bleiben zwar nicht bis zum Ende“, sagt Norbert Specker. Doch die Halle sei dann immer voll und mit einer intensiven Atmosphäre ausgestattet. Es werde zwar kein Sieger mehr ermittelt, der Siegeswille der Sportler aber sei, so drückt es Mit-Organisator Ralf Menke aus, „weiterhin ungebrochen“.