Eine hohe Trainingsbeteiligung und regelmäßig eine gut besetzte Ersatzbank bei den Punktspielen zeugen von diesem Aufbruch. Und sie brachten der zweiten Garde am Doppelspieltag in der Oberliga doppelt Punkte. Sowohl beim DTV Hannover II als auch zu Hause gegen den Braunschweiger MTV setzte sich der Club durch.

„MTV war eigentlich immer besser als wir“, sagte Club-Captain Phil Schneider nach der Partie. Noch vergangene Saison musste sich seine Mannschaft gegen die Braunschweiger mit je vier Toren Unterschied geschlagen geben und ging somit als Underdog in die Begegnung. Dieses Mal jedoch stand nach 70 Minuten ein 4:2 zugunsten der Bremer auf dem Zettel. Vor allem die erste Halbzeit lang drängte der Club nach vorn, störte den Gegner früh und hatte mehr Ballbesitz. Trotzdem flutsche es noch nicht richtig vor dem Tor und der Club beantragte eine Auszeit. „Wir sind im Mittelfeld nicht gut angelaufen“, analysierte Phil Schneider. Die Absprache war dann, im Mittelfeld mehr Anspielstationen zu schaffen. „Das hat gut funktioniert“, so der Captain. Denn danach lief es. Drei ihrer Tore machten die Vahrer in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit durch Peter Moralee und Konstantin Brandt aus dem eigenen Spielaufbau und Kontersituationen heraus sowie durch Marvin Busch, der im Nachschuss nach einer kurzen Ecke traf.

Die zweite Halbzeit gehörte den Braunschweigern. Direkt beim Wiederanpfiff holten sich die Gäste die Kugel und stürmten los. Club-Keeper Max Kuhmann war machtlos. Braunschweig hatte von Raum- auf Manndeckung umgestellt und klebte den Vahrern an den Fersen. Trotzdem gelang es Peter Moralee, die Führung auszubauen. Gleich danach vereitelte Keeper Kuhmann noch den nächsten Anschlusstreffer Braunschweigs. Im Sprung schlug er den Ball mit dem Handschuh über den Kasten hinweg. Eine Minute vor Schluss überwand der MTV ihn aber doch noch zum 4:2 – ein Ergebnis mit dem wahrlich niemand gerechnet hatte. Zumal ab der zweiten Halbzeit auch noch Abwehrchef Fabian Grellmann mit Muskelproblemen draußen bleiben musste.

Den Vahrern steckte eigentlich auch noch ein wenig das Spiel vom Vortag in den Schuhen. Beim Aufsteiger DTV Hannover II holten sie sich ebenfalls mit einem 4:2 drei Punkte. Eine Kopie ist aber auch nur das Ergebnis. In Hannover trat die Vahr die ganze Spielzeit über dominant auf. Nach dem 1:0 durch Fabian Grellmann bei einer Strafecke in der ersten Halbzeit, drehte der Club nach dem Seitenwechsel noch mal so richtig auf. Zwei Mal traf Tobias Tieste. Den 45-Jährigen von den „Vahraonen“ aktivierte Phil Schneider schon Tage vor der Begegnung, weil er befürchtete, mit einem dünnen Kader antreten zu müssen. Dem war dann zwar nicht so, doch der Einsatz von Tieste erwies sich trotzdem als gute Idee. Zwar laufe der Senior den Jungen nicht mehr die Bälle ab, doch den Torriecher habe er immer noch, sagte Phil Schneider. „Er steht da, wo es wehtut.“ Als Anspielstation im Kreis schenkte der Knipser ein. Den Schlusspunkt der Partie setzte Julian Glatzel mit dem Nachschuss nach einer Strafecke.

Wie die Vahr auch hat der DTV ein Herrenteam in der Regionalliga, aus dem sie sich bedienen konnten. In der frühen Phase der Saison geht das noch, auch der Club machte in den ersten Spielen von der Möglichkeit Gebrauch. „An diesem Wochenende haben wir uns bewusst dagegen entschieden“, sagte Phil Schneider. Die zweiten Herren sollen für sich zusammenwachsen und eine eigene Einheit bilden, die auch ohne die Verstärkung der ersten Mannschaft siegen kann. Die vergangenen Trainingseinheiten und auch der Doppelspieltag haben gezeigt, dass es geht. Aus eigener Kraft holte der Club zur Vahr II sechs Punkte aus den beiden Spielen und hat sich damit in der Tabelle ordentlich Luft nach unten verschafft. „Besser hätte es nicht laufen können“, sagte Phil Schneider. Seine Mannschaft sei noch sauer gewesen, als sie eine Woche zuvor beim Tabellenletzten Goslar wegen eigener Fehler noch zwei Punkte verschenkte, den Vorsprung hergab und dem Gegner zum Unentschieden verhalf. Jetzt wollten sie es besser machen. Mission geglückt.

Club zur Vahr II – Braunschweiger MTV: Abee, Brandt, Busch, Deitschun, Frenkel, Gläbe, Grellmann, Hadlak, Hoffmann, Kuhmann, Moralee, Neumann, Plump, Reinkensmeier, Ruef, Schneider.

DTV Hannover II – Club zur Vahr II: Abee, Brandt, Frenkel, Gläbe, Glatzel, Grellmann, Hader, Hoffmann, Holland, Kuhmann, Moralee, Neumann, Reinkensmeier, Schneider, Tieste.