Die guten alten Zeiten: Fußball auf dem Platz, die Zuschauer hinter der Band – und alle haben ihren Spaß (hier beim MTV Riede). Diese Gemeinschaft fehlt den meisten Amateur-Kickern. (Björn Hake)

Über allem stand die Frage: Wie geht es dem deutschen Amateurfußball wirklich? Über 100.000 Personen haben an der einwöchigen Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teilgenommen, um mögliche Folgen der Corona-Krise an der Basis des Fußballs besser erkennen zu können. Am Montag präsentierten DFB-Präsident Fritz Keller und sein Vize Rainer Koch die Ergebnisse. Die wichtigsten Erkenntnisse: Der Amateurfußball leidet unter erheblichen finanziellen Belastungen, sorgt sich um den Nachwuchs und die Anzahl an Ehrenamtlichen und Personen im Trainerbereich.

Der Umfrage zufolge hat die Verbundenheit zum Verein abgenommen, 36 Prozent der Befragten stehen seit dem Beginn des zweiten Lockdowns überhaupt nicht in Kontakt mit ihrem Club. Dazu sprechen 22 Prozent der Befragten von einem spürbaren Anstieg der Zahlen an Vereinsaustritten. Besonders fehlen den Aktiven die Gemeinschaft und das Gemeinschaftsgefühl (71 Prozent), sogar noch mehr als das aktive Fußballspielen selbst (68 Prozent). Der größte Wunsch ist die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings (82 Prozent).

Für Björn Fecker, Präsident des Bremer Fußball-Verbandes, ist besonders das fehlende Gemeinschaftsgefühl bemerkenswert. „Das zeigt, dass der Begriff Fußball-Familie keine hohle Phrase ist, sondern in jedem Verein mit Leben gefüllt wird.“ Dass 94 Prozent der Befragten erklärten, dass sie auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich in ihre Vereine zurückkehren werden, empfindet Fecker als positiv. „Wir können den Menschen dieses Lagerfeuer wieder zurückgeben“, erklärte er.

Trotzdem dürfte die angespannte Lage im Amateurfußball anhalten. 61 Prozent der Befragten gaben an, dass sich Corona auf die finanzielle Situation ausgewirkt habe, zum Teil ist von einer existenzbedrohenden Lage die Rede. Laut DFB-Vizepräsident Koch gebe es das an vielen Stellen prognostizierte Untergangsszenario für den Amateurfußball zwar noch noch nicht. "Es wird aber von Woche zu Woche schlimmer. Die Situation spitzt sich zu.“

Der Bremer Fußball-Verband erwartet die regionale Auswertung der Umfrage im Laufe der Woche. Für Fecker die Basis, um die Corona-Folgen wirksam bekämpfen zu können. „Bislang hatten wir ja nur den Blick in die Glaskugel oder subjektive Einschätzungen. Jetzt gibt es echte Ergebnisse, die uns für die Zukunft helfen werden.“