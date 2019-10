Auf dem Eis wie auf Rollschuhen hat Monika Toel nach Einschätzung ihrer Trainer eine erfolgreiche Perspektive (Kyrol Petersen)

Bremen. Mit Pirouetten und Doppelsprüngen hat Monika Toel noch Probleme. Die 13-jährige Schülerin der Lise-Meitner-Schule in Stuhr-Moordeich fühlt sich auf Rollschuhen noch etwas wohler als in ihren Schlittschuhen. „Beim Rolltanz muss ich auch nicht so viel springen“, sagt sie. Sie geht für den Eis-und Rollsportverein Bürgerweide Bremen (ERB Bremen) in beiden Sportarten an den Start – und gilt als großes Talent. Ihr wird eine erfolgreiche Zukunft zugetraut. Erst kürzlich wurde Monika Toel vom Deutschen Roll-und Inline-Verband für einen internationalen Tanzwettbewerb im französischen Hettange nominiert. Dort wird die 13-Jährige vom 17. bis zum 19. Oktober in einem großen Teilnehmerfeld von insgesamt 43 Tänzerinnen bei den „Espoir Ladies“ (zwölf bis 13 Jahre) für Deutschland an den Start gehen.

Ihr Weg in die Rollsport-Szene war in ihrer Familie nicht eben vorgezeichnet. „Meine Familie spielt Tennis“, sagt Monika Toel, „damit habe ich angefangen, mich später aber dann für Rollen und Kufen entschieden, weil es mir mehr Spaß gemacht hat.“ Mit vier Jahren tanzte sie Ballett, mit sechs Jahren wechselte sie zum Tanzen und turnte nebenbei an Geräten. Mit neun Jahren stand sie schließlich beim ERBB auf dem Eis, knapp zwei Jahre später wechselte sie zum Rolltanz.

Dort fiel sie den Trainern sofort auf: „Monika hat bei uns als Quereinsteigerin mit dem Rolltanz angefangen“, sagt ERBB-Trainerin Viktoria Nickel, die gemeinsam mit Ehemann Andreas das Training leitet. „Wir haben sie bewusst aus der Breitensportgruppe ausgewählt, weil sie ein tolles Gespür für Musik hat.“ Mittlerweile trainiert Monika Toel drei bis vier Tagen in der Woche und betreibt den Rolltanz als Leistungssport. „Im vergangenen Jahr hat sie an den Bremer Landesmeisterschaften teilgenommen“, sagt die Trainerin, „und durfte in diesem Jahr zu den Deutschen Meisterschaften fahren.“

Dort belegte die Bremer Starterin auf Anhieb den dritten Platz. Sie überzeugte die Juroren durch gute Ausführung der verschiedenen Schritte sowie mit ihrer gelungenen Interpretation zur Musik des Musicals „Tarzan“. „Innerhalb der kurzen Zeit hat Monika sehr viel dazu gelernt“, lobt Viktoria Nickel, „und sie entwickelt sich immer weiter.“ Das Besondere sei ihr Ehrgeiz: „Von Niederlagen lässt sie sich nicht unterkriegen, sondern arbeitet noch härter an sich“, sagt ihre Trainerin, „wir erwarten, dass Monika in den nächsten Jahren an internationalen Wettbewerben teilnimmt. Arbeiten müsse ihre Tochter noch an den Doppelsprüngen und den unterschiedlichen Kombinationen, sagt Mutter Kinga Toel. Der Ausdruck und das Gefühl für die Musik seien ihrer Tochter in die Wiege gelegt worden. Ihre Tochter geht ihren Weg. Es ist kein leichter Weg. Sie muss ihn inzwischen ohne ihren verstorbenen Vater gehen.

An ihrem elften Geburtstag erfuhr ihr Vater, dass er an Speiseröhrenkrebs erkrankt ist. Es folgte eine Chemotherapie, die er nicht vertragen hat, daraufhin wurde ihm die Speiseröhre entfernt. Zum letzten Weihnachtsfest keimte Hoffnung auf, es ging dem Vater zunächst besser. „Aber ab Februar kam ein neuer Krebs im Bauchfell dazu“, sagt Kinga Toel, „und der war nicht zu operieren.“

Monika wurde gerade 13, als sich ihr Vater erneut einer Chemotherapie unterziehen musste. Auch das zeigte keine Wirkung. „Mein Mann hat Monika seine gesamte Freizeit gewidmet“, erzählt die Mutter. Monika habe gerne mit ihrem Papa gelernt, abends lagen sie gemeinsam vor dem Fernseher. „Die Bettzeit war immer ein Wettlauf, wer schneller im Bett ist“, sagt die Mutter.

Zwei Jahre lang hatte die Tochter den Kampf des Vaters gegen den Krebs hautnah miterlebt. „Mal fragte sie, ob Papa nicht einfach zu Oma könne, bis er gesund wird“, sagt Kinga Toel. Als es schlimmer wurde, habe ihre Tochter schließlich begonnen, sich zu entfernen. „Sie mochte nicht aus ihrem Zimmer raus und ihre Freundinnen haben sie nicht mehr besucht, weil es meinem Mann sehr schlecht ging und sie sich nicht getraut haben.“

In dieser Phase seien Schule und Sport eine Art Erlösung gewesen. Ihre Monika sei gerne zur Schule gegangen, der Sport habe sie glücklich gemacht. „Ich bin sehr stolz auf meine Tochter“, sagt die Mutter, den Tränen nahe, „sie hat beides nicht vernachlässigt und ist sogar besser geworden.“ Sie habe alles tun wollen, damit ihr Vater weiter stolz auf sie sein konnte. Sie habe ja mitbekommen,wie die Krankheit ihren Papa quälte. „Es war schwer, als ich ihr erzählt habe, Papa wird sterben“, sagt Kinga Toel. Ihre Tochter habe dann begonnen, sich langsam zu verabschieden. „Auf der Couch hat sie nur noch bei mir gesessen“, sagt die Mutter, „wir wussten zwar relativ schnell, dass es keine Hoffnung mehr geben würde, dennoch kam der Tod für uns doch sehr überraschend.“

Heute sei ihre Monika wieder ein fröhliches Mädchen, versichert die Mutter. Sie sei aber schneller erwachsen, schneller sehr selbstständig geworden. An ihren Vater denke die 13-Jährige jeden Tag. Sie stelle sich vor, er sei lediglich bei der Arbeit und würde bald nach Hause zurückkommen. „Aber manchmal reicht es nicht und sie weint“, sagt die Mutter. Die Krankheit habe die gesamte Familie schwer getroffen: „Ich musste meine Arbeit aufgeben“, sagt die Mutter, „und da fingen neue Sorgen an.“ Das Geld reichte nicht mehr aus, um die laufenden Kosten zu decken. Ein knappes halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes, will Kinga Toel jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Mutter wie Tochter seien zuversichtlich. Auch Monika glaube fest daran, dass es ihnen bald besser gehen werde. Dass ihr Vater weiter stolz auf sie sein könnte.

Als Monika Toel mit dem Leistungssport begann, war der Familie bewusst, dass der Sport Geld kostet. Mittlerweile sei Monika so gut geworden, dass sie zu verschiedenen Wettkämpfen gefahren werden müsse, was deutlich höhere finanzielle Belastungen mit sich bringe. „Fahrten, Hotel, Verpflegung, Startgelder, Rollschuhe und Schlittschuhe kosten viel Geld“, erläutert die Mutter, „und so ein Wettbewerb wie in Frankreich bedeutet zwei bis vier Tage Aufenthalt.“ Dazu benötige Monika pro Jahr vier Kleider. „Die nähe ich selbst“, sagt Monikas Mutter, „Roll- und Schlittschuhe haben wir früher gebraucht gekauft, das geht mittlerweile nicht mehr, die müssen einfach hundertprozentig passen.“ Deshalb suchen Mama Kinga und Monika Toel besonders vor der Abreise zum Wettkampf in Frankreich Unterstützung jeglicher Art - wer helfen möchte, kann sich über die Sportredaktion des WESER-KURIER (sport(at)weser-kurier.de) mit Familie Toel in Verbindung setzen.