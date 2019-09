Die EU will Kunstrasen mit Gummigranulat möglichst zeitnah verbieten. (Marc Tirl/dpa)

Die Diskussion um ein mögliches Verbot von Gummigranulat auf Kunstrasenplätzen hat jetzt auch die Sport-Deputation erreicht. Auf der öffentlichen Sitzung am Dienstag wurden die Deputierten erstmals über die Problematik und mögliche Folgen informiert. Wie berichtet, gibt es bei der Europäischen Union Pläne, die Nutzung von umwelt- und gesundheitsschädlichem Mikroplastik zu vermindern und die Entwicklung nachhaltigerer Alternativen zu fördern. Das könnte demnach auch das Granulat betreffen und in letzter Konsequenz dazu führen, dass auch in Bremen Kunstrasenplätze für viel Geld umgerüstet oder gar gesperrt werden müssten.

Anja Stahmann (Grüne), die als Bremer Sportsenatorin derzeit auch Vorsitzende der Sportministerkonferenz ist, hat in einem Brief an die EU auf die massiven Folgen eines kurzfristigen Verbots hingewiesen und um ausreichende Übergangsfristen gebeten. Die Kosten einer möglichen Granulat-Entsorgung auf derzeit 37 Sportplätzen in Bremen und Bremerhaven sind noch unklar.

Die interne Kalkulation im Sportressort sieht allerdings so aus: Rund 75 Prozent der Granulat-Kunstrasenplätze sind wenigstens seit zehn Jahren in Betrieb. Da ein Platz nach 15 Jahren ohnehin erneuert werden muss, wären bei einer großzügigen Übergangsfrist der EU nur wenige Plätze von einer vorzeitigen Restrukturierung des Untergrunds betroffen. Und somit würden sich die Kosten für die teure und aufwendige Entsorgung des Granulats auf den Plätzen womöglich im Rahmen halten. „In Bremen werden schon seit 2012 auf den städtischen Sportanlagen die Kunstrasenplätze nur noch mit dem unbedenklichen Quarzsand gefüllt“, erklärte Bernd Schneider, Sprecher der Sport-Ressorts. Trotzdem können Mehrbelastungen des Sport-Haushalts durch die Kunstrasen-Problematik nicht ausgeschlossen werden.