Bremen. Die Handballerinnen der SG Findorff ziehen derzeit in der Landesliga Bremen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze – und haben nach dem deutlichen 28:15 (10:10)-Heimsieg gegen den TV Oyten III und den überraschenden Niederlagen der ärgsten Konkurrentinnen aus Arsten und Horneburg nun die besten Karten in Sachen Aufstieg in die Oberliga. „Im Grunde genommen können wir in den verbleibenden fünf Saisonspielen eigentlich nur über uns selbst stolpern“, sagte SG-Trainerin Corinna Wannmacher über die gute Ausgangslage für ihre Mannschaft, „trotzdem werden wir ganz ruhig weiter von Spiel zu Spiel schauen und keinen Gegner auch nur im Ansatz unterschätzen.“

Im ersten Durchgang taten sich die Gastgeberinnen schwer mit den mutig aufspielenden Gästen, die bereits im Hinspiel (25:20 für Findorff) eine überzeugende Leistung gezeigt hatten und auch im Rückspiel nur schwer zu verteidigen waren. „Wir haben wie in der Hinrunde zunächst mit einer 5:1-Deckung angefangen“, skizzierte Wannmacher den Spielverlauf in der Anfangsphase, „aber insgesamt waren wir defensiv in den ersten 30 Minuten etwas verunsichert, deshalb habe ich in der zweiten Halbzeit wieder auf die stabilere 6:0-Deckung umgestellt.“

Diese Maßnahme erwies sich als sinnvoll, denn besonders in der ersten Hälfte machte Findorff die spielfreudige Offensive der Gäste um deren Top-Torschützin Jessica Dukat (vier Tore) schwer zu schaffen. „Wir waren nervös“, erläuterte die Trainerin, „und kamen weder über die erste noch die zweite Welle so richtig zum Zug.“ Dazu plagten sich mehrere Spielerinnen mit kleinen Blessuren oder waren wie beispielsweise Rückraumspielerin Madita Woltemade gesundheitlich stark angeschlagen. Nachdem sich Findorff zum Ende der ersten Hälfte nach einem Rückstand von zeitweilig zwei Toren (7:9/25. Spielminute) wieder zu einem Remis herangekämpft hatte, setzte sich das Team um seine beste Werferin Andrea Wiegandt (6/1) in Durchgang zwei nun seinerseits mit zunehmender Spieldauer immer weiter von den Gästen ab. „Die Grundlage dafür war unsere deutlich verbesserte Abwehrleistung“, resümierte Wannmacher, „dadurch hatten wir viele Ballgewinne und kamen über gut vorgetragene Tempogegenstöße und geduldig herausgespielte Kombinationen zu unseren Toren.“ Höhepunkt dieser eindrucksvollen Vorstellung der „Füchsinnen“ in der zweiten Halbzeit war schließlich der Treffer von Kristin Klein (5), die nach toller Vorarbeit von Madita Woltemade sogar mit einem „halben Kempa-Trick“ (Wannmacher) ins gegnerische Gehäuse traf. „Einige Spielerinnen sind an ihr Limit gelangt“, konstatierte Corinna Wannmacher, „aber dieser Sieg gibt uns allen noch einmal Kraft und natürlich auch einen enormen Schub für unser Selbstvertrauen.“

SG Findorff: Riecken, Kühne; Riecken; Klein (5), Drost, E. Wannmacher, Bruns (1), Messer (2), Woltemade (3), Wiegandt (6/1), Pelz (3), Scholten (5), Rump (1), Wessels (2).