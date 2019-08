Der Bergische HC (in roten Trikots) verdiente sich mit einer starken Leistung den Turniersieg in Bremen. In dieser Szene verhindert die BHC-Abwehr mit vereinten Kräften einen Torerfolg des Melsungers Roman Sidorowicz. (Christina Kuhaupt)

Nach dem Finale des 1. Dextra-FM-Cups kam bei Finn Lemke in Halle 7 auf der Bürgerweide ein wenig Wehmut auf: Weniger die Niederlage seines Teams, MT Melsungen, gegen den Bergischen HC tat weh als die Erkenntnis, dass es der vorerst letzte Heimauftritt des Bremers war. „Leider“, sagte der 27-Jährige, der sich spätnachmittags von seinen Eltern und seinen vielen Fans verabschieden musste, die geduldig auf ein Autogramm des Handball-Nationalspielers warteten.

Immerhin: Finn Lemke verlässt seine Heimatstadt topfit und mit dem guten Gefühl, dass die Vorbereitung seiner Mannschaft auf die am kommenden Wochenende mit der ersten DHB-Pokalrunde beginnende Saison sehr gut verlaufen ist. „Es kann losgehen“, sagte Lemke voller Vorfreude. Im Bremer Finale hatten die Melsunger Kämpferqualitäten gezeigt, als sie sich nach dem 20:25 (51. Minute) in der letzten Aktion während der regulären Spielzeit mit einem verwandelten Strafwurf zum 27:27 noch ins entscheidende Siebenmeterwerfen retteten. Dabei überragte dann allerdings BHC-Torwart Christopher Rudeck mit drei Paraden, sodass sich die Bergischen etwas überraschend den Turniersieg sicherten.

„Den Sieg nehmen wir gerne mit“, sagte BHC-Trainer Sebastian Hinze, der sein Team in der Vorsaison auf Rang sieben geführt hatte. Dass das kein Zufall war, untermauerte der 2006 aus der SG Solingen und dem LTV Wuppertal hervorgegangene BHC in Bremen. Am Sonnabend zunächst der 29:28-Erfolg über Frisch Auf Göppingen, am Sonntag das 32:31 über Melsungen: Das Team überzeugte vor allem mit seinem Tempo. Trotzdem wollte Trainer Hinze das Turnier nicht überbewerten: „Es war für alle vier Vereine wichtig, in Bremen noch einmal auf Wettkampfniveau zu testen. Aber die Vorbereitung hört mit dem ersten Spieltag übernächste Woche nicht auf. Erst im Oktober oder November werden die Mannschaften ihr höchstes Level erreichen.“

Die Zuschauer in Halle 7, das wurde am Wochenende deutlich, waren mit dem aktuellen Leistungsstand der Bundesligisten ganz zufrieden. Nach 1500 Besuchern am Sonnabend waren am zweiten Tag sogar 2500 gekommen, die bewiesen: Spitzenhandball findet in Bremen sein Publikum. Die TSV Hannover-Burgdorf, die am Sonntag die Partie um Platz drei gegen Göppingen mit 28:27 gewann, kommt am nächsten Wochenende schon wieder in die Hansestadt: In der ÖVB-Arena trifft der Bundesligist in der 1. DHB-Pokalrunde im Rahmen eines Vierer-Turniers am Sonnabend um 19 Uhr auf den Oberligisten ATSV Habenhausen. Der Sieger dieses Duells spielt am Sonntag an gleicher Stätte gegen den Gewinner des Spiels TuSEM Essen gegen 1. VfL Potsdam.

Die erste Ausgabe des Dextra-FM-Cups deutete an, dass das Niveau in der Bundesliga immer ausgeglichener wird. Alle vier Turnierspiele waren hart umkämpft. Da verwunderte es nicht, dass BHC-Trainer Hinze kein konkretes Saisonziel für sein Team ausgeben mochte. „Wir reden nicht über Platzierungen“, sagte er, „es ist alles so eng in der Liga, da kann so viel passieren.“ Ähnlich dachte auch Finn Lemke. Er sprach nach dem Finale noch von einigen Baustellen, die seine Mannschaft habe. „Vor allem müssen wir unsere Fehler abstellen und mit der zweiten Welle effizienter sein“, sagte der Kapitän der MT Melsungen. Bis zum Ernstfall haben die Bundesligisten ja noch ein paar Tage Zeit.

Zur Sache

Ehrung für Thomas Gerster

In den vielen Jahren, in denen Thomas Gerster Handball-Ereignisse bis hin zu Weltmeisterschaftsspielen organisiert, hat er stets im Hintergrund gearbeitet und gestanden – bis Sonntag: Vor dem Finale des Dextra-FM-Cups überreichte die Präsidentin des Bremer Handball-Verbands, Monika Wöhler, dem 72-Jährigen wegen seiner Verdienste um den Spitzenhandball in Bremen vor 2500 Zuschauern die Goldene Ehrennadel des BHV.